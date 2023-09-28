https://ria.ru/20230928/obschestvoznanie-1899171823.html

В учебнике по обществознанию уделят внимание финансовой грамотности

В учебнике по обществознанию уделят внимание финансовой грамотности - РИА Новости, 28.09.2023

В учебнике по обществознанию уделят внимание финансовой грамотности

Минпросвещения России ведет разработку нового учебника по обществознанию, частью которого станет тема финансовой грамотности. Об этом сообщил министр... РИА Новости, 28.09.2023

2023-09-28T13:10

2023-09-28T13:10

2023-09-28T13:52

год педагога и наставника

сн_образование

общество

сергей кравцов

социальный навигатор

россия

москва

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МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Минпросвещения России ведет разработку нового учебника по обществознанию, частью которого станет тема финансовой грамотности. Об этом сообщил министр просвещения РФ Сергей Кравцов, выступая на сессии "От финансовой грамотности к финансовой культуре – Стратегия 2030" Московского финансового форума."Готовится новый учебник по обществознанию. На протяжении всего периода обучения по предмету будет уделяться большое внимание работе по освоению финансовой грамотности", – сказал Сергей Кравцов.Он напомнил, что Минпросвещения России заключило соглашение с Министерством финансов России и Банком России.Тематика финансовой грамотности включена в такие предметы школьной программы, как обществознание, математика, физика, химия, ОБЖ, история и другие."Сегодня в начальной школе на уроках "Окружающего мира" дети знакомятся с такими понятиями, как семейный бюджет, безопасность в Интернете, учатся различать расходы и доходы семьи, ориентироваться в признаках мошеннических действий. Задачи практического характера ребята выполняют на уроках математики", – отметил глава Минпросвещения.По словам Министра просвещения, во многих школах в старших классах формируется социально-экономический профиль, где обучение финансовой грамотности ведется на углубленном уровне. Есть также дополнительные внеклассные мероприятия.Разработано пять программ учебных курсов по финансовой грамотности для всех классов, которые школы используют в том числе для профильного и предпрофильного обучения. Например, это курсы по финансовой грамотности для 5-7-х классов, по финансовой грамотности и финансовой культуре для 5–9-х и 10–11-х классов.Сергей Кравцов отметил, что ежегодно для школьников страны проводится Всероссийский тематический урок "Финансовая безопасность", проводится Всероссийская акция "Я – гражданин России", в которой есть номинации по финансовой грамотности и предпринимательству.Министр просвещения рассказал о том, что сегодня освоение элементов финансовой грамотности является обязательным на всех уровнях школьного и среднего профессионального образования.В учреждениях СПО студенты изучают финансовую жизнь современного общества, финансовые институты, продукты, риски, учатся анализировать ситуации и принимать индивидуальные финансовые решения в рамках дисциплины "Основы финансовой грамотности".Уделяется внимание повышению квалификации педагогов по этой предметной области. За три года более 60 тысяч педагогов повысили свою квалификацию по финансовой грамотности по 8 программам на базе Академии Минпросвещения России. Обучение по обновленным программам, включающим блок по финансовой грамотности, проходят также учителя из новых регионов.В рамках форума министр просвещения принял участие в церемонии награждения победителей Ежегодного Всероссийского конкурса профессионального мастерства педагогов финансовой грамотности "Финансовая перемена".VII Московский финансовый форум (МФФ) проходит 28 сентября 2023 года в Центральном выставочном зале "Манеж". Главная тема Форума в этом году – "В поисках нового баланса: российская финансово-экономическая система в период мировой трансформации".Организаторы – Министерство финансов Российской Федерации и Правительство Москвы.

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сн_образование, общество, сергей кравцов, социальный навигатор, россия, москва