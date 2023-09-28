https://ria.ru/20230928/obrazovanie-1899292627.html

Образовательные "Точки роста" посещают 18 тысяч ивановских школьников

Образовательные "Точки роста" посещают 18 тысяч ивановских школьников - РИА Новости, 28.09.2023

Образовательные "Точки роста" посещают 18 тысяч ивановских школьников

Образовательные центры "Точка роста" в 2023 году открылись еще в 24 школах Ивановской области, всего в регионе сейчас действует 127 таких пространств, сообщил... РИА Новости, 28.09.2023

2023-09-28T19:43

2023-09-28T19:43

2023-09-28T19:43

ивановская область

ивановская область

образование

нацпроекты

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ИВАНОВО, 28 сен – РИА Новости. Образовательные центры "Точка роста" в 2023 году открылись еще в 24 школах Ивановской области, всего в регионе сейчас действует 127 таких пространств, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы облправительства. "В наступившем учебном году в 24 школах малых городов и в сельской местности Ивановской области открылись центры естественнонаучного и технологического профилей "Точка роста". Общее число таких центров в Ивановской области достигло 127", – сказал собеседник агентства. Он уточнил, что "Точки роста" оборудовали в рамках нацпроекта "Образование". Современные образовательные центры оснащены средствами обучения и воспитания, расходными материалами для обучения по предметам "Физика", "Химия", "Биология", оборудованием для изучения основ робототехники и программирования, механики, мехатроники, для реализации программ дополнительного образования технической и естественнонаучной направленностей, компьютерным и иным оборудованием. Также проведены капитальные и косметические ремонты помещений, где располагаются "Точки роста", закуплена мебель для предметных классов.

https://ria.ru/20220920/tsentry-1818082744.html

ивановская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

ивановская область, образование, нацпроекты