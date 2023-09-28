https://ria.ru/20230928/nikolaev-1899095592.html
В Николаеве получил повреждение объект инфраструктуры
В Николаеве получил повреждение объект инфраструктуры - РИА Новости, 28.09.2023
В Николаеве получил повреждение объект инфраструктуры
Объект инфраструктуры поврежден в Николаеве на Украине, сообщил глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким в Telegram-канале. РИА Новости, 28.09.2023
2023-09-28T09:14
2023-09-28T09:14
2023-09-28T09:14
специальная военная операция на украине
в мире
николаев (украина)
украина
николаевский район
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/19/1826483104_692:1237:2132:2047_1920x0_80_0_0_f3bd04b50691cfe5b7a5d313ab479f6b.jpg
МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. Объект инфраструктуры поврежден в Николаеве на Украине, сообщил глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким в Telegram-канале. "Вечером, 27 сентября, около 21.44 город Николаев подвергся ракетному удару. Попадание произошло в объект инфраструктуры на окраинах города", - написал Ким. По его словам, в Николаевском районе повреждена линия электропередачи. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
https://ria.ru/20230928/ukraina-1899090900.html
николаев (украина)
украина
николаевский район
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/19/1826483104_906:1199:2037:2047_1920x0_80_0_0_c0a387114ddb1bf998a96d1c3f1def29.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, николаев (украина), украина, николаевский район
Специальная военная операция на Украине, В мире, Николаев (Украина), Украина, Николаевский район
В Николаеве получил повреждение объект инфраструктуры
Глава ОВА Ким: в Николаевском районе ракетным ударом повреждена ЛЭП