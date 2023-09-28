https://ria.ru/20230928/nikolaev-1899095592.html

В Николаеве получил повреждение объект инфраструктуры

В Николаеве получил повреждение объект инфраструктуры - РИА Новости, 28.09.2023

В Николаеве получил повреждение объект инфраструктуры

Объект инфраструктуры поврежден в Николаеве на Украине, сообщил глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким в Telegram-канале. РИА Новости, 28.09.2023

2023-09-28T09:14

2023-09-28T09:14

2023-09-28T09:14

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. Объект инфраструктуры поврежден в Николаеве на Украине, сообщил глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким в Telegram-канале. "Вечером, 27 сентября, около 21.44 город Николаев подвергся ракетному удару. Попадание произошло в объект инфраструктуры на окраинах города", - написал Ким. По его словам, в Николаевском районе повреждена линия электропередачи. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.

https://ria.ru/20230928/ukraina-1899090900.html

николаев (украина)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, николаев (украина), украина, николаевский район