Демонстранты в Нигере призвали свергнуть профранцузских лидеров в Африке
Демонстранты в Нигере призвали свергнуть профранцузские власти африканских стран
© РИА НовостиМитинг у французской военной базы в Нигере
© РИА Новости
Митинг у французской военной базы в Нигере. Архивное фото
НИАМЕЙ, 28 сен - РИА Новости. Тысячи демонстрантов собрались у французской базы в Нигере, скандируя призывы к свержению профранцузских лидеров в африканских странах. Участники акции заявили о необходимости ликвидировать неоколониализм на континенте, передает корреспондент РИА Новости.
Митинг у французской базы в Ниамее организован президентом некоммерческой общественной организации "Неотложные проблемы пан-африканизма". Перед демонстрантами выступил лидер организации Кеми Сева, собравший на акции тысячи единомышленников.
"Долой Патриса Талона (президент Бенина), долой Алассана Уттара (президент Кот-д'Ивуара), долой Маки Саля (президент Сенегала). Долой неоколониализм", - призвал под овации демонстрантов Сева.
Организатор акции обвинил перечисленных лидеров в том, что "они предали свои народы, согласившись на агрессию против Нигера".
Участники акции также скандировали лозунги против санкций ЭКОВАС, которые "душат населения Нигера".
МИД Франции ранее в среду заявил, что посол Франции в Ниамее Сильвен Итте прибыл в Париж. Позже президент Франции Эммануэль Макрон сообщил, что Париж отзывает своего посла в Ниамее и весь персонал посольства в Нигере. Макрон также сообщил, что французские военные покинут страну до конца 2023 года.
В Нигере 26 июля группа военных из президентской гвардии подняла мятеж и объявила об отстранении президента Мохамеда Базума. Для управления страной был сформирован Национальный совет по защите отечества во главе с командующим гвардией Абдурахманом Тчиани. 10 августа Тчиани подписал указ о формировании правительства переходного периода.