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Демонстранты в Нигере призвали свергнуть профранцузских лидеров в Африке - РИА Новости, 28.09.2023
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23:51 28.09.2023
https://ria.ru/20230928/niger-1899322039.html
Демонстранты в Нигере призвали свергнуть профранцузских лидеров в Африке
Демонстранты в Нигере призвали свергнуть профранцузских лидеров в Африке - РИА Новости, 28.09.2023
Демонстранты в Нигере призвали свергнуть профранцузских лидеров в Африке
Тысячи демонстрантов собрались у французской базы в Нигере, скандируя призывы к свержению профранцузских лидеров в африканских странах. Участники акции заявили... РИА Новости, 28.09.2023
2023-09-28T23:51
2023-09-28T23:51
в мире
нигер
ниамей
франция
эммануэль макрон
мохамед базум
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НИАМЕЙ, 28 сен - РИА Новости. Тысячи демонстрантов собрались у французской базы в Нигере, скандируя призывы к свержению профранцузских лидеров в африканских странах. Участники акции заявили о необходимости ликвидировать неоколониализм на континенте, передает корреспондент РИА Новости. Митинг у французской базы в Ниамее организован президентом некоммерческой общественной организации "Неотложные проблемы пан-африканизма". Перед демонстрантами выступил лидер организации Кеми Сева, собравший на акции тысячи единомышленников. "Долой Патриса Талона (президент Бенина), долой Алассана Уттара (президент Кот-д'Ивуара), долой Маки Саля (президент Сенегала). Долой неоколониализм", - призвал под овации демонстрантов Сева. Организатор акции обвинил перечисленных лидеров в том, что "они предали свои народы, согласившись на агрессию против Нигера". Участники акции также скандировали лозунги против санкций ЭКОВАС, которые "душат населения Нигера". МИД Франции ранее в среду заявил, что посол Франции в Ниамее Сильвен Итте прибыл в Париж. Позже президент Франции Эммануэль Макрон сообщил, что Париж отзывает своего посла в Ниамее и весь персонал посольства в Нигере. Макрон также сообщил, что французские военные покинут страну до конца 2023 года. В Нигере 26 июля группа военных из президентской гвардии подняла мятеж и объявила об отстранении президента Мохамеда Базума. Для управления страной был сформирован Национальный совет по защите отечества во главе с командующим гвардией Абдурахманом Тчиани. 10 августа Тчиани подписал указ о формировании правительства переходного периода.
https://ria.ru/20230808/niger-1888735146.html
https://ria.ru/20230808/makron-1888936984.html
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в мире, нигер, ниамей, франция, эммануэль макрон, мохамед базум
В мире, Нигер, Ниамей, Франция, Эммануэль Макрон, Мохамед Базум
Демонстранты в Нигере призвали свергнуть профранцузских лидеров в Африке

Демонстранты в Нигере призвали свергнуть профранцузские власти африканских стран

© РИА НовостиМитинг у французской военной базы в Нигере
Митинг у французской военной базы в Нигере
© РИА Новости
Митинг у французской военной базы в Нигере. Архивное фото
Читать ria.ru в
НИАМЕЙ, 28 сен - РИА Новости. Тысячи демонстрантов собрались у французской базы в Нигере, скандируя призывы к свержению профранцузских лидеров в африканских странах. Участники акции заявили о необходимости ликвидировать неоколониализм на континенте, передает корреспондент РИА Новости.
Митинг у французской базы в Ниамее организован президентом некоммерческой общественной организации "Неотложные проблемы пан-африканизма". Перед демонстрантами выступил лидер организации Кеми Сева, собравший на акции тысячи единомышленников.
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"Долой Патриса Талона (президент Бенина), долой Алассана Уттара (президент Кот-д'Ивуара), долой Маки Саля (президент Сенегала). Долой неоколониализм", - призвал под овации демонстрантов Сева.
Организатор акции обвинил перечисленных лидеров в том, что "они предали свои народы, согласившись на агрессию против Нигера".
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Участники акции также скандировали лозунги против санкций ЭКОВАС, которые "душат населения Нигера".
МИД Франции ранее в среду заявил, что посол Франции в Ниамее Сильвен Итте прибыл в Париж. Позже президент Франции Эммануэль Макрон сообщил, что Париж отзывает своего посла в Ниамее и весь персонал посольства в Нигере. Макрон также сообщил, что французские военные покинут страну до конца 2023 года.
В Нигере 26 июля группа военных из президентской гвардии подняла мятеж и объявила об отстранении президента Мохамеда Базума. Для управления страной был сформирован Национальный совет по защите отечества во главе с командующим гвардией Абдурахманом Тчиани. 10 августа Тчиани подписал указ о формировании правительства переходного периода.
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