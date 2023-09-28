https://ria.ru/20230928/niger-1899133244.html

В столице Нигера отпраздновали концертом отъезд посла Франции в Париж

В столице Нигера отпраздновали концертом отъезд посла Франции в Париж - РИА Новости, 28.09.2023

В столице Нигера отпраздновали концертом отъезд посла Франции в Париж

Известная музыкальная группа в Нигере - "Goumbe star" - провела концерт в центре Ниамея, собрав тысячи своих поклонников на празднование отъезда французского... РИА Новости, 28.09.2023

2023-09-28T11:37

2023-09-28T11:37

2023-09-28T11:37

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переворот в нигере — 2023

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НИАМЕЙ, 28 сен – РИА Новости. Известная музыкальная группа в Нигере - "Goumbe star" - провела концерт в центре Ниамея, собрав тысячи своих поклонников на празднование отъезда французского посла из страны и в поддержку военных, пришедших к власти, передает корреспондент РИА Новости. Место концерта было выбрано символично – сцену собрали на улице Франкофонии. Все желающие могли послушать исполнения своих кумиров абсолютно бесплатно. В припеве одной из песен под ликование публики звучали слова: "нам нужен Тчиани (глава национального совета по защите отечества генерал Абдурахман Тчиани - ред.)". МИД Франции в среду заявил, что посол Франции в Ниамее Сильвен Итте прибыл в Париж. В воскресенье президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Париж отзывает своего посла в Ниамее и весь персонал посольства в Нигере. Макрон также сообщил, что французские военные покинут страну до конца 2023 года. В Нигере 26 июля группа военных из президентской гвардии подняла мятеж и объявила об отстранении президента Мохамеда Базума. Для управления страной был сформирован Национальный совет по защите отечества во главе с командующим гвардией Абдурахманом Тчиани. 10 августа Тчиани подписал указ о формировании правительства переходного периода.

https://ria.ru/20230926/frantsiya-1898680767.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, франция, нигер, переворот в нигере — 2023