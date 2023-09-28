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В столице Нигера отпраздновали концертом отъезд посла Франции в Париж - РИА Новости, 28.09.2023
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11:37 28.09.2023
https://ria.ru/20230928/niger-1899133244.html
В столице Нигера отпраздновали концертом отъезд посла Франции в Париж
В столице Нигера отпраздновали концертом отъезд посла Франции в Париж - РИА Новости, 28.09.2023
В столице Нигера отпраздновали концертом отъезд посла Франции в Париж
Известная музыкальная группа в Нигере - "Goumbe star" - провела концерт в центре Ниамея, собрав тысячи своих поклонников на празднование отъезда французского... РИА Новости, 28.09.2023
2023-09-28T11:37
2023-09-28T11:37
в мире
франция
нигер
переворот в нигере — 2023
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НИАМЕЙ, 28 сен – РИА Новости. Известная музыкальная группа в Нигере - "Goumbe star" - провела концерт в центре Ниамея, собрав тысячи своих поклонников на празднование отъезда французского посла из страны и в поддержку военных, пришедших к власти, передает корреспондент РИА Новости. Место концерта было выбрано символично – сцену собрали на улице Франкофонии. Все желающие могли послушать исполнения своих кумиров абсолютно бесплатно. В припеве одной из песен под ликование публики звучали слова: "нам нужен Тчиани (глава национального совета по защите отечества генерал Абдурахман Тчиани - ред.)". МИД Франции в среду заявил, что посол Франции в Ниамее Сильвен Итте прибыл в Париж. В воскресенье президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Париж отзывает своего посла в Ниамее и весь персонал посольства в Нигере. Макрон также сообщил, что французские военные покинут страну до конца 2023 года. В Нигере 26 июля группа военных из президентской гвардии подняла мятеж и объявила об отстранении президента Мохамеда Базума. Для управления страной был сформирован Национальный совет по защите отечества во главе с командующим гвардией Абдурахманом Тчиани. 10 августа Тчиани подписал указ о формировании правительства переходного периода.
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в мире, франция, нигер, переворот в нигере — 2023
В мире, Франция, Нигер, Переворот в Нигере — 2023
В столице Нигера отпраздновали концертом отъезд посла Франции в Париж

Нигерская группа собрала концерт в центре Ниамея в честь отъезда посла Франции

© AP Photo / Sam MednickСторонники "Национального совета по защите отечества" в Ниамее, Нигер
Сторонники Национального совета по защите отечества в Ниамее, Нигер - РИА Новости, 1920, 28.09.2023
© AP Photo / Sam Mednick
Сторонники "Национального совета по защите отечества" в Ниамее, Нигер. Архивное фото
Читать ria.ru в
НИАМЕЙ, 28 сен – РИА Новости. Известная музыкальная группа в Нигере - "Goumbe star" - провела концерт в центре Ниамея, собрав тысячи своих поклонников на празднование отъезда французского посла из страны и в поддержку военных, пришедших к власти, передает корреспондент РИА Новости.
Место концерта было выбрано символично – сцену собрали на улице Франкофонии. Все желающие могли послушать исполнения своих кумиров абсолютно бесплатно. В припеве одной из песен под ликование публики звучали слова: "нам нужен Тчиани (глава национального совета по защите отечества генерал Абдурахман Тчиани - ред.)".
МИД Франции в среду заявил, что посол Франции в Ниамее Сильвен Итте прибыл в Париж. В воскресенье президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Париж отзывает своего посла в Ниамее и весь персонал посольства в Нигере. Макрон также сообщил, что французские военные покинут страну до конца 2023 года.
В Нигере 26 июля группа военных из президентской гвардии подняла мятеж и объявила об отстранении президента Мохамеда Базума. Для управления страной был сформирован Национальный совет по защите отечества во главе с командующим гвардией Абдурахманом Тчиани. 10 августа Тчиани подписал указ о формировании правительства переходного периода.
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В миреФранцияНигерПереворот в Нигере — 2023
 
 
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