В столице Нигера отпраздновали концертом отъезд посла Франции в Париж
Нигерская группа собрала концерт в центре Ниамея в честь отъезда посла Франции
© AP Photo / Sam MednickСторонники "Национального совета по защите отечества" в Ниамее, Нигер
© AP Photo / Sam Mednick
Сторонники "Национального совета по защите отечества" в Ниамее, Нигер. Архивное фото
НИАМЕЙ, 28 сен – РИА Новости. Известная музыкальная группа в Нигере - "Goumbe star" - провела концерт в центре Ниамея, собрав тысячи своих поклонников на празднование отъезда французского посла из страны и в поддержку военных, пришедших к власти, передает корреспондент РИА Новости.
Место концерта было выбрано символично – сцену собрали на улице Франкофонии. Все желающие могли послушать исполнения своих кумиров абсолютно бесплатно. В припеве одной из песен под ликование публики звучали слова: "нам нужен Тчиани (глава национального совета по защите отечества генерал Абдурахман Тчиани - ред.)".
МИД Франции в среду заявил, что посол Франции в Ниамее Сильвен Итте прибыл в Париж. В воскресенье президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Париж отзывает своего посла в Ниамее и весь персонал посольства в Нигере. Макрон также сообщил, что французские военные покинут страну до конца 2023 года.
В Нигере 26 июля группа военных из президентской гвардии подняла мятеж и объявила об отстранении президента Мохамеда Базума. Для управления страной был сформирован Национальный совет по защите отечества во главе с командующим гвардией Абдурахманом Тчиани. 10 августа Тчиани подписал указ о формировании правительства переходного периода.