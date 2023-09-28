https://ria.ru/20230928/neft-1899315449.html
Парламент Болгарии одобрил проект о поэтапном отказе от российской нефти
Парламент Болгарии одобрил проект о поэтапном отказе от российской нефти - РИА Новости, 28.09.2023
Парламент Болгарии одобрил проект о поэтапном отказе от российской нефти
Народное собрание (парламент) Болгарии одобрило решение о поэтапном отказе от российской нефти, процесс должен завершиться 1 октября 2024 года, сообщает... РИА Новости, 28.09.2023
2023-09-28T22:26
2023-09-28T22:26
2023-09-28T22:26
экономика
болгария
россия
бургас
лукойл
евросоюз
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/03/1793025950_0:143:3283:1990_1920x0_80_0_0_7aa5057b992a8604006ded91528733ea.jpg
МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Народное собрание (парламент) Болгарии одобрило решение о поэтапном отказе от российской нефти, процесс должен завершиться 1 октября 2024 года, сообщает Болгарское национальное радио (БНР). Лидеры ЕС в прошлом году достигли соглашения о введении частичного нефтяного эмбарго против РФ, которое коснется поставок нефти по морю. При этом Болгария тогда добилась исключения из эмбарго ЕС на поставки российской нефти, доставляемой морским путем, до конца 2024 года. Однако в болгарском парламенте обсуждался досрочный отказ от импорта, и две недели назад экономический комитет в первом чтении принял законопроект, предусматривающий отмену исключения в 30-дневный срок. Депутаты пересмотрели эту позицию после того, как министр экономики Богдан Богданов заявил, что введение запрета в слишком сжатые сроки приведет к скачку цен на топливо. Согласно одобренному законопроекту, НПЗ "Лукойл" в Бургасе будет иметь право перерабатывать не более 80% нефти российского происхождения до 31 декабря 2023 года, не более 75% до 31 марта 2024 года, не более 50% до 30 июня 2024 года и не более 25% до конца сентября следующего года. Первого октября 2024 года "Лукойл" будет вынужден окончательно перейти на переработку нефти нероссийского происхождения. Если российская компания не выполнит условие полной диверсификации поставок нефти, правительство должно передать НПЗ и все другие активы, принадлежащие "Лукойлу", под государственный контроль через специального управляющего, отмечает радио.
https://ria.ru/20230919/germaniya-1897086642.html
болгария
россия
бургас
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/03/1793025950_352:0:3083:2048_1920x0_80_0_0_6662b8cc3c8b847413b2faffa5ad6b5a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, болгария, россия, бургас, лукойл, евросоюз
Экономика, Болгария, Россия, Бургас, ЛУКОЙЛ, Евросоюз
Парламент Болгарии одобрил проект о поэтапном отказе от российской нефти
Парламент Болгарии одобрил проект о поэтапном отказе от нефти РФ к 2024 году