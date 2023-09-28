https://ria.ru/20230928/neft-1899314308.html

Новак провел совещание с представителями нефтяных компаний

Новак провел совещание с представителями нефтяных компаний - РИА Новости, 29.09.2023

Новак провел совещание с представителями нефтяных компаний

Вице-премьер Александр Новак провел в четверг вечером внеочередное совещание с нефтяниками по внутреннему рынку нефтепродуктов, сообщается в публикации на сайте РИА Новости, 29.09.2023

2023-09-28T22:12

2023-09-28T22:12

2023-09-29T02:13

экономика

россия

александр новак

владимир путин

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МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. Вице-премьер Александр Новак провел в четверг вечером внеочередное совещание с нефтяниками по внутреннему рынку нефтепродуктов, сообщается в публикации на сайте правительства."Заместитель председателя правительства Александр Новак провел внеочередное совещание с представителями нефтяных компаний по внутреннему рынку нефтепродуктов", — говорится в пресс-релизе.Помимо топ-менеджеров нефтяных компаний во встрече приняли участие представители органов власти, уточняется в заявлении.Ранее Новак доложил президенту Владимиру Путину о проделанных действиях для стабилизации ситуации на внутреннем рынке топлива. Вице-премьер также предложил новые меры для решения этого вопроса.

https://ria.ru/20230810/neft-1889040588.html

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экономика, россия, александр новак, владимир путин