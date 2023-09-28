https://ria.ru/20230928/neft-1899178812.html
Кремль ответил на вопрос о возможном увеличении экспорта российской нефти
Кремль ответил на вопрос о возможном увеличении экспорта российской нефти - РИА Новости, 28.09.2023
Кремль ответил на вопрос о возможном увеличении экспорта российской нефти
Вопрос увеличения экспорта российской нефти не обсуждается, соблюдаются все договоренности по ОПЕК+, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий... РИА Новости, 28.09.2023
2023-09-28T13:29
2023-09-28T13:29
2023-09-28T13:29
экономика
опек
цены на нефть
россия
москва
саудовская аравия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/06/1753289065_0:0:3133:1762_1920x0_80_0_0_aabbf4dc5a5b114513c7869789cb1266.jpg
МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Вопрос увеличения экспорта российской нефти не обсуждается, соблюдаются все договоренности по ОПЕК+, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Нет, об этом речи не идет, мы придерживаемся всех договоренностей в рамках ОПЕК +, это же делают наши партнеры", - сказал Песков, отвечая на вопрос, не ведет ли Москва каких-либо консультаций со своими партнерами по ОПЕК+, в частности с Саудовской Аравией, по возможности для себя увеличить экспорт нефти, чтобы заместить выпадающий экспорт нефтепродуктов.
https://ria.ru/20230705/neft-1882468394.html
россия
москва
саудовская аравия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/06/1753289065_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_b273a47b169cb65eaea42faf8b23d053.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, опек, цены на нефть, россия, москва, саудовская аравия
Экономика, ОПЕК, Цены на нефть, Россия, Москва, Саудовская Аравия
Кремль ответил на вопрос о возможном увеличении экспорта российской нефти
Песков: вопрос увеличения экспорта российской нефти не обсуждается