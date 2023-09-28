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Кремль ответил на вопрос о возможном увеличении экспорта российской нефти - РИА Новости, 28.09.2023
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13:29 28.09.2023
https://ria.ru/20230928/neft-1899178812.html
Кремль ответил на вопрос о возможном увеличении экспорта российской нефти
Кремль ответил на вопрос о возможном увеличении экспорта российской нефти - РИА Новости, 28.09.2023
Кремль ответил на вопрос о возможном увеличении экспорта российской нефти
Вопрос увеличения экспорта российской нефти не обсуждается, соблюдаются все договоренности по ОПЕК+, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий... РИА Новости, 28.09.2023
2023-09-28T13:29
2023-09-28T13:29
экономика
опек
цены на нефть
россия
москва
саудовская аравия
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МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Вопрос увеличения экспорта российской нефти не обсуждается, соблюдаются все договоренности по ОПЕК+, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Нет, об этом речи не идет, мы придерживаемся всех договоренностей в рамках ОПЕК +, это же делают наши партнеры", - сказал Песков, отвечая на вопрос, не ведет ли Москва каких-либо консультаций со своими партнерами по ОПЕК+, в частности с Саудовской Аравией, по возможности для себя увеличить экспорт нефти, чтобы заместить выпадающий экспорт нефтепродуктов.
https://ria.ru/20230705/neft-1882468394.html
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экономика, опек, цены на нефть, россия, москва, саудовская аравия
Экономика, ОПЕК, Цены на нефть, Россия, Москва, Саудовская Аравия
Кремль ответил на вопрос о возможном увеличении экспорта российской нефти

Песков: вопрос увеличения экспорта российской нефти не обсуждается

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкДобыча нефти
Добыча нефти - РИА Новости, 1920, 28.09.2023
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МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Вопрос увеличения экспорта российской нефти не обсуждается, соблюдаются все договоренности по ОПЕК+, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Нет, об этом речи не идет, мы придерживаемся всех договоренностей в рамках ОПЕК +, это же делают наши партнеры", - сказал Песков, отвечая на вопрос, не ведет ли Москва каких-либо консультаций со своими партнерами по ОПЕК+, в частности с Саудовской Аравией, по возможности для себя увеличить экспорт нефти, чтобы заместить выпадающий экспорт нефтепродуктов.
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ЭкономикаОПЕКЦены на нефтьРоссияМоскваСаудовская Аравия
 
 
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