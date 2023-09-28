https://ria.ru/20230928/neft-1899178812.html

Кремль ответил на вопрос о возможном увеличении экспорта российской нефти

Кремль ответил на вопрос о возможном увеличении экспорта российской нефти - РИА Новости, 28.09.2023

Кремль ответил на вопрос о возможном увеличении экспорта российской нефти

Вопрос увеличения экспорта российской нефти не обсуждается, соблюдаются все договоренности по ОПЕК+, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий... РИА Новости, 28.09.2023

2023-09-28T13:29

2023-09-28T13:29

2023-09-28T13:29

экономика

опек

цены на нефть

россия

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саудовская аравия

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МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Вопрос увеличения экспорта российской нефти не обсуждается, соблюдаются все договоренности по ОПЕК+, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Нет, об этом речи не идет, мы придерживаемся всех договоренностей в рамках ОПЕК +, это же делают наши партнеры", - сказал Песков, отвечая на вопрос, не ведет ли Москва каких-либо консультаций со своими партнерами по ОПЕК+, в частности с Саудовской Аравией, по возможности для себя увеличить экспорт нефти, чтобы заместить выпадающий экспорт нефтепродуктов.

https://ria.ru/20230705/neft-1882468394.html

россия

москва

саудовская аравия

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экономика, опек, цены на нефть, россия, москва, саудовская аравия