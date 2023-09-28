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Мероприятия Большой учительской недели пройдут во всех регионах России - РИА Новости, 28.09.2023
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Год педагога и наставника
Год педагога и наставника
 
19:31 28.09.2023
https://ria.ru/20230928/nedelya-1899290027.html
Мероприятия Большой учительской недели пройдут во всех регионах России
Мероприятия Большой учительской недели пройдут во всех регионах России - РИА Новости, 28.09.2023
Мероприятия Большой учительской недели пройдут во всех регионах России
Большая учительская неделя – ключевое событие Года педагога и наставника, объявленного президентом Российской Федерации в 2023 году, ее мероприятия пройдут со 2 РИА Новости, 28.09.2023
2023-09-28T19:31
2023-09-28T19:31
год педагога и наставника
сн_образование
социальный навигатор
общество
сергей кравцов
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МОСКВА, 28 сен – РИА Новости. Большая учительская неделя – ключевое событие Года педагога и наставника, объявленного президентом Российской Федерации в 2023 году, ее мероприятия пройдут со 2 по 8 октября и охватят все регионы страны, сообщили в Минпросвещения.В эти дни будут подведены итоги ключевых всероссийских профессиональных конкурсов среди сотрудников системы образования. В новом формате состоится Форум классных руководителей в Москве, а также пройдут пленарное заседание в рамках Съезда учителей сельских школ и собрание студентов – лидеров общественного мнения педагогических вузов.Участниками мероприятий станут министр просвещения РФ Сергей Кравцов, представители Правительства России, Государственной Думы, педагогического сообщества.&quot;Ежегодно Большая учительская неделя становится интереснейшим событием в жизни учителей и всех работников системы образования. В Год педагога и наставника ее программа значительно расширилась и охватит представителей всех уровней образования: педагогов, воспитателей, руководителей образовательных организаций, советников по воспитанию, мастеров производства, преподавателей и студентов вузов, а также наставников со всех регионов. Они смогут обменяться опытом и обсудить передовые педагогические практики. Состоятся профильные мероприятия, в их числе Форум классных руководителей, который станет площадкой для многих значимых событий недели. Традиционно в эти дни мы будем чествовать победителей и призеров ключевых профессиональных конкурсов, в том числе и совсем новых. Уверен, мероприятия еще раз подтвердят насколько у нас сплоченное и яркое педагогическое сообщество страны&quot;, – прокомментировал Министр просвещения РФ Сергей Кравцов.Старт Большой учительской неделе будет дан в День среднего профессионального образования 2 октября в Туле, где состоится церемония награждения и подведение итогов Всероссийского конкурса среди педагогических работников системы среднего профессионального образования "Мастер года".В ходе недели в московском метро состоится торжественный запуск поезда "Учитель – главная профессия на Земле", пройдут встреча победителей и призеров всероссийских профессиональных конкурсов с лучшими учащимися педагогических классов, а также пленарное заседание для участников объединения "Сила – в знании!".Традиционно в День учителя, 5 октября, в Государственном Кремлевском дворце состоится праздничный концерт и торжественное награждение победителей профессиональных педагогических конкурсов: "Учитель года России – 2023" получит "Большого хрустального пеликана"; "Директору года России" вручат "Хрустальный кристалл", а "Воспитатель года России" получит "Хрустальную жемчужину". Также вручат награды победителям конкурсов: "Педагог-психолог России", "Учитель-дефектолог России", "Мастер года", "Сердце отдаю детям", "Первый учитель".Большая учительская неделя завершится Всероссийской акцией "День с педагогом и наставником".
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РИА Новости
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5
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сн_образование, социальный навигатор, общество, сергей кравцов, тула
Год педагога и наставника, СН_Образование, Социальный навигатор, Общество, Сергей Кравцов, Тула

Мероприятия Большой учительской недели пройдут во всех регионах России

© Отдел информационной политики АГПУМеждународный педагогический форум "Новые смыслы образования"
Международный педагогический форум Новые смыслы образования
© Отдел информационной политики АГПУ
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МОСКВА, 28 сен – РИА Новости. Большая учительская неделя – ключевое событие Года педагога и наставника, объявленного президентом Российской Федерации в 2023 году, ее мероприятия пройдут со 2 по 8 октября и охватят все регионы страны, сообщили в Минпросвещения.
В эти дни будут подведены итоги ключевых всероссийских профессиональных конкурсов среди сотрудников системы образования. В новом формате состоится Форум классных руководителей в Москве, а также пройдут пленарное заседание в рамках Съезда учителей сельских школ и собрание студентов – лидеров общественного мнения педагогических вузов.
Участниками мероприятий станут министр просвещения РФ Сергей Кравцов, представители Правительства России, Государственной Думы, педагогического сообщества.
«

"Ежегодно Большая учительская неделя становится интереснейшим событием в жизни учителей и всех работников системы образования. В Год педагога и наставника ее программа значительно расширилась и охватит представителей всех уровней образования: педагогов, воспитателей, руководителей образовательных организаций, советников по воспитанию, мастеров производства, преподавателей и студентов вузов, а также наставников со всех регионов. Они смогут обменяться опытом и обсудить передовые педагогические практики. Состоятся профильные мероприятия, в их числе Форум классных руководителей, который станет площадкой для многих значимых событий недели. Традиционно в эти дни мы будем чествовать победителей и призеров ключевых профессиональных конкурсов, в том числе и совсем новых. Уверен, мероприятия еще раз подтвердят насколько у нас сплоченное и яркое педагогическое сообщество страны", – прокомментировал Министр просвещения РФ Сергей Кравцов.

Старт Большой учительской неделе будет дан в День среднего профессионального образования 2 октября в Туле, где состоится церемония награждения и подведение итогов Всероссийского конкурса среди педагогических работников системы среднего профессионального образования "Мастер года".
В ходе недели в московском метро состоится торжественный запуск поезда "Учитель – главная профессия на Земле", пройдут встреча победителей и призеров всероссийских профессиональных конкурсов с лучшими учащимися педагогических классов, а также пленарное заседание для участников объединения "Сила – в знании!".
Традиционно в День учителя, 5 октября, в Государственном Кремлевском дворце состоится праздничный концерт и торжественное награждение победителей профессиональных педагогических конкурсов: "Учитель года России – 2023" получит "Большого хрустального пеликана"; "Директору года России" вручат "Хрустальный кристалл", а "Воспитатель года России" получит "Хрустальную жемчужину". Также вручат награды победителям конкурсов: "Педагог-психолог России", "Учитель-дефектолог России", "Мастер года", "Сердце отдаю детям", "Первый учитель".
Большая учительская неделя завершится Всероссийской акцией "День с педагогом и наставником".
 
Год педагога и наставникаСН_ОбразованиеСоциальный навигаторОбществоСергей КравцовТула
 
 
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