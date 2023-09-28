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Мероприятия Большой учительской недели пройдут во всех регионах России

Мероприятия Большой учительской недели пройдут во всех регионах России - РИА Новости, 28.09.2023

Мероприятия Большой учительской недели пройдут во всех регионах России

Большая учительская неделя – ключевое событие Года педагога и наставника, объявленного президентом Российской Федерации в 2023 году, ее мероприятия пройдут со 2 РИА Новости, 28.09.2023

2023-09-28T19:31

2023-09-28T19:31

2023-09-28T19:31

год педагога и наставника

сн_образование

социальный навигатор

общество

сергей кравцов

тула

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МОСКВА, 28 сен – РИА Новости. Большая учительская неделя – ключевое событие Года педагога и наставника, объявленного президентом Российской Федерации в 2023 году, ее мероприятия пройдут со 2 по 8 октября и охватят все регионы страны, сообщили в Минпросвещения.В эти дни будут подведены итоги ключевых всероссийских профессиональных конкурсов среди сотрудников системы образования. В новом формате состоится Форум классных руководителей в Москве, а также пройдут пленарное заседание в рамках Съезда учителей сельских школ и собрание студентов – лидеров общественного мнения педагогических вузов.Участниками мероприятий станут министр просвещения РФ Сергей Кравцов, представители Правительства России, Государственной Думы, педагогического сообщества."Ежегодно Большая учительская неделя становится интереснейшим событием в жизни учителей и всех работников системы образования. В Год педагога и наставника ее программа значительно расширилась и охватит представителей всех уровней образования: педагогов, воспитателей, руководителей образовательных организаций, советников по воспитанию, мастеров производства, преподавателей и студентов вузов, а также наставников со всех регионов. Они смогут обменяться опытом и обсудить передовые педагогические практики. Состоятся профильные мероприятия, в их числе Форум классных руководителей, который станет площадкой для многих значимых событий недели. Традиционно в эти дни мы будем чествовать победителей и призеров ключевых профессиональных конкурсов, в том числе и совсем новых. Уверен, мероприятия еще раз подтвердят насколько у нас сплоченное и яркое педагогическое сообщество страны", – прокомментировал Министр просвещения РФ Сергей Кравцов.Старт Большой учительской неделе будет дан в День среднего профессионального образования 2 октября в Туле, где состоится церемония награждения и подведение итогов Всероссийского конкурса среди педагогических работников системы среднего профессионального образования "Мастер года".В ходе недели в московском метро состоится торжественный запуск поезда "Учитель – главная профессия на Земле", пройдут встреча победителей и призеров всероссийских профессиональных конкурсов с лучшими учащимися педагогических классов, а также пленарное заседание для участников объединения "Сила – в знании!".Традиционно в День учителя, 5 октября, в Государственном Кремлевском дворце состоится праздничный концерт и торжественное награждение победителей профессиональных педагогических конкурсов: "Учитель года России – 2023" получит "Большого хрустального пеликана"; "Директору года России" вручат "Хрустальный кристалл", а "Воспитатель года России" получит "Хрустальную жемчужину". Также вручат награды победителям конкурсов: "Педагог-психолог России", "Учитель-дефектолог России", "Мастер года", "Сердце отдаю детям", "Первый учитель".Большая учительская неделя завершится Всероссийской акцией "День с педагогом и наставником".

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

сн_образование, социальный навигатор, общество, сергей кравцов, тула