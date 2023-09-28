https://ria.ru/20230928/nauka-1899095865.html

В Самаре создадут фабрику газотурбинных двигателей

В Самаре создадут фабрику газотурбинных двигателей - РИА Новости, 28.09.2023

В Самаре создадут фабрику газотурбинных двигателей

Самарский университет имени Королева создает киберфизическую фабрику малоразмерных газотурбинных двигателей, опытное производство планируется запустить до конца РИА Новости, 28.09.2023

2023-09-28T09:32

2023-09-28T09:32

2023-09-28T09:36

наука

наука

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самара

объединенная двигателестроительная корпорация

роскосмос

университетская наука

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САМАРА, 28 сен – РИА Новости. Самарский университет имени Королева создает киберфизическую фабрику малоразмерных газотурбинных двигателей, опытное производство планируется запустить до конца года, сообщили в пресс-службе вуза. "Киберфизическая роботизированная фабрика по разработке и производству малоразмерных газотурбинных двигателей создается на территории университетского кампуса в интересах наших индустриальных партнеров – ОДК и "ОДК–Кузнецов". Это уже второй проект, теоретической основой для которого стала концептуальная модель цифрового завода, разработанная сотрудниками Передовой инженерной аэрокосмической школы (ПИАШ) Самарского университета имени Королева. Ранее мы уже сообщали о работе над созданием киберфизической фабрики по производству наноспутников в интересах "Роскосмоса". Оба проекта реализуются параллельно", – цитирует пресс-служба директора ПИАШ Ивана Ткаченко.По словам доцента кафедры производства двигателей летательных аппаратов Виктории Кокаревой, ключевые цели создания киберфизической фабрики (КФФ) – это отработка процессов цифрового проектирования газотурбинных двигателей и технологий их интеллектуального производства и подготовка инженеров, умеющих создавать цифровые производства и управлять ими. "Структура создаваемой киберфизической фабрики полностью соответствует концептуальной модели цифрового завода, в которой предусмотрены три иерархических уровня: цифровая фабрика – "умная фабрика" – виртуальная фабрика. Фабрики более высокого уровня включают в себя фабрики нижестоящих уровней по принципу матрешки", – уточнила Кокорева. По словам доцента, к настоящему времени на имеющемся в Самарском университете имени Королева оборудовании уже изготовлен ряд деталей, узлов и агрегатов газотурбинных двигателей. "Ключевой элемент "умной фабрики", который нам предстоит создать, "обкатать" в условиях создаваемого опытного производства и включить в образовательный процесс, – это интеллектуальная производственная ячейка. В дальнейшем, придя на предприятия ОДК, выпускники ПИАШ смогут самостоятельно создавать подобные ячейки и формировать из них производства любых масштабов с любой номенклатурой продукции", – пояснила Кокарева. По словам директора Института двигателей и энергетических установок Виталия Смелова, опытное производство малоразмерных газотурбинных двигателей должно быть запущено в декабре 2023 года. Сейчас завершается закупка станочного и робототехнического оборудования, в ближайшее время будет начат его монтаж. Также создается полигон для натурных испытаний и валидации цифровых моделей.

https://ria.ru/20230921/nauka-1897705860.html

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наука, россия, самара, объединенная двигателестроительная корпорация, роскосмос, университетская наука, навигатор абитуриента, самарский университет, общество