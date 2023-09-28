https://ria.ru/20230928/nauka-1899095865.html
В Самаре создадут фабрику газотурбинных двигателей
В Самаре создадут фабрику газотурбинных двигателей - РИА Новости, 28.09.2023
В Самаре создадут фабрику газотурбинных двигателей
Самарский университет имени Королева создает киберфизическую фабрику малоразмерных газотурбинных двигателей, опытное производство планируется запустить до конца РИА Новости, 28.09.2023
2023-09-28T09:32
2023-09-28T09:32
2023-09-28T09:36
наука
наука
россия
самара
объединенная двигателестроительная корпорация
роскосмос
университетская наука
навигатор абитуриента
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/0b/1889543702_0:276:2977:1951_1920x0_80_0_0_0e1c161cd56a7964213cc9c2ab05288d.jpg
САМАРА, 28 сен – РИА Новости. Самарский университет имени Королева создает киберфизическую фабрику малоразмерных газотурбинных двигателей, опытное производство планируется запустить до конца года, сообщили в пресс-службе вуза. "Киберфизическая роботизированная фабрика по разработке и производству малоразмерных газотурбинных двигателей создается на территории университетского кампуса в интересах наших индустриальных партнеров – ОДК и "ОДК–Кузнецов". Это уже второй проект, теоретической основой для которого стала концептуальная модель цифрового завода, разработанная сотрудниками Передовой инженерной аэрокосмической школы (ПИАШ) Самарского университета имени Королева. Ранее мы уже сообщали о работе над созданием киберфизической фабрики по производству наноспутников в интересах "Роскосмоса". Оба проекта реализуются параллельно", – цитирует пресс-служба директора ПИАШ Ивана Ткаченко.По словам доцента кафедры производства двигателей летательных аппаратов Виктории Кокаревой, ключевые цели создания киберфизической фабрики (КФФ) – это отработка процессов цифрового проектирования газотурбинных двигателей и технологий их интеллектуального производства и подготовка инженеров, умеющих создавать цифровые производства и управлять ими. "Структура создаваемой киберфизической фабрики полностью соответствует концептуальной модели цифрового завода, в которой предусмотрены три иерархических уровня: цифровая фабрика – "умная фабрика" – виртуальная фабрика. Фабрики более высокого уровня включают в себя фабрики нижестоящих уровней по принципу матрешки", – уточнила Кокорева. По словам доцента, к настоящему времени на имеющемся в Самарском университете имени Королева оборудовании уже изготовлен ряд деталей, узлов и агрегатов газотурбинных двигателей. "Ключевой элемент "умной фабрики", который нам предстоит создать, "обкатать" в условиях создаваемого опытного производства и включить в образовательный процесс, – это интеллектуальная производственная ячейка. В дальнейшем, придя на предприятия ОДК, выпускники ПИАШ смогут самостоятельно создавать подобные ячейки и формировать из них производства любых масштабов с любой номенклатурой продукции", – пояснила Кокарева. По словам директора Института двигателей и энергетических установок Виталия Смелова, опытное производство малоразмерных газотурбинных двигателей должно быть запущено в декабре 2023 года. Сейчас завершается закупка станочного и робототехнического оборудования, в ближайшее время будет начат его монтаж. Также создается полигон для натурных испытаний и валидации цифровых моделей.
https://ria.ru/20230921/nauka-1897705860.html
https://ria.ru/20230727/nauka-1886534374.html
россия
самара
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/0b/1889543702_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_848ac1b361621636dd2c7ae7ca276081.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
наука, россия, самара, объединенная двигателестроительная корпорация, роскосмос, университетская наука, навигатор абитуриента, самарский университет, общество
Наука, Наука, Россия, Самара, Объединенная двигателестроительная корпорация, Роскосмос, Университетская наука, Навигатор абитуриента, Самарский университет, Общество
САМАРА, 28 сен – РИА Новости. Самарский университет имени Королева
создает киберфизическую фабрику малоразмерных газотурбинных двигателей, опытное производство планируется запустить до конца года, сообщили в пресс-службе вуза.
«
"Киберфизическая роботизированная фабрика по разработке и производству малоразмерных газотурбинных двигателей создается на территории университетского кампуса в интересах наших индустриальных партнеров – ОДК и "ОДК–Кузнецов". Это уже второй проект, теоретической основой для которого стала концептуальная модель цифрового завода, разработанная сотрудниками Передовой инженерной аэрокосмической школы (ПИАШ) Самарского университета имени Королева. Ранее мы уже сообщали о работе над созданием киберфизической фабрики по производству наноспутников в интересах "Роскосмоса". Оба проекта реализуются параллельно", – цитирует пресс-служба директора ПИАШ Ивана Ткаченко.
По словам доцента кафедры производства двигателей летательных аппаратов Виктории Кокаревой, ключевые цели создания киберфизической фабрики (КФФ) – это отработка процессов цифрового проектирования газотурбинных двигателей и технологий их интеллектуального производства и подготовка инженеров, умеющих создавать цифровые производства и управлять ими.
Самарские ученые помогут отечественной авиации перейти на экотопливо
"Структура создаваемой киберфизической фабрики полностью соответствует концептуальной модели цифрового завода, в которой предусмотрены три иерархических уровня: цифровая фабрика – "умная фабрика" – виртуальная фабрика. Фабрики более высокого уровня включают в себя фабрики нижестоящих уровней по принципу матрешки", – уточнила Кокорева.
По словам доцента, к настоящему времени на имеющемся в Самарском университете имени Королева оборудовании уже изготовлен ряд деталей, узлов и агрегатов газотурбинных двигателей.
"Ключевой элемент "умной фабрики", который нам предстоит создать, "обкатать" в условиях создаваемого опытного производства и включить в образовательный процесс, – это интеллектуальная производственная ячейка. В дальнейшем, придя на предприятия ОДК, выпускники ПИАШ смогут самостоятельно создавать подобные ячейки и формировать из них производства любых масштабов с любой номенклатурой продукции", – пояснила Кокарева.
В России создадут роботизированную фабрику наноспутников
По словам директора Института двигателей и энергетических установок Виталия Смелова, опытное производство малоразмерных газотурбинных двигателей должно быть запущено в декабре 2023 года. Сейчас завершается закупка станочного и робототехнического оборудования, в ближайшее время будет начат его монтаж. Также создается полигон для натурных испытаний и валидации цифровых моделей.