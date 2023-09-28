Рейтинг@Mail.ru
В Венгрии усомнились в желании Швеции вступить в НАТО - РИА Новости, 28.09.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
19:17 28.09.2023
https://ria.ru/20230928/nato-1899287666.html
В Венгрии усомнились в желании Швеции вступить в НАТО
В Венгрии усомнились в желании Швеции вступить в НАТО - РИА Новости, 28.09.2023
В Венгрии усомнились в желании Швеции вступить в НАТО
Поведение шведских политиков не свидетельствует о том, что для Стокгольма важно членство в НАТО, поэтому для них даже хорошо, что парламент Венгрии сейчас не... РИА Новости, 28.09.2023
2023-09-28T19:17
2023-09-28T19:17
специальная военная операция на украине
в мире
венгрия
швеция
финляндия
ласло кевер
золтан ковач
петер сийярто
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/12/1789173502_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_e2e91c16854151475bcae4f7d9c35b6d.jpg
БУДАПЕШТ, 28 сен - РИА Новости. Поведение шведских политиков не свидетельствует о том, что для Стокгольма важно членство в НАТО, поэтому для них даже хорошо, что парламент Венгрии сейчас не голосует по ратификации шведской заявки, заявил глава администрации венгерского премьер-министра Гергей Гуйяш. На правительственном брифинге представители венгерских СМИ спросили его, может ли Венгрия остаться последним членом НАТО, не поддержавшим шведскую заявку, если Турция проголосует за принятие. "Мы ничего не исключаем, вопрос в том, важно ли это для шведов? Потому что из поведения шведов мы можем сделать вывод, что им это не важно... Для того, чтобы быть в одном союзе, необходимо уважение и доверие. Шведы в последний период сделали все, чтобы разрушить уважение и доверие между двумя странами. Их надо строить, а не разрушать", - ответил Гуйяш. По его словам, "возможно, для шведов даже лучше, что парламент не сейчас голосует за ратификацию", поскольку "результат был бы крайне сомнительным". Ранее глава МИД Венгрии Петер Сийярто опубликовал текст своего письма шведскому коллеге Тобиасу Билльстрёму, где указал, что распространение в шведских школах информации о якобы упадке демократии в Венгрии не способствует скорой ратификации Будапештом заявки Стокгольма в НАТО. Спикер парламента Венгрии Ласло Кёвер выразил сомнения, что Будапешту нужно ратифицировать заявку Швеции в НАТО, в то время как в школах этой страны распространяют критику венгерской политики. Ранее лидер правящей фракции венгерского парламента "Фидес-Христианско-демократическая народная партия" Мате Кочиш заявил, что шансов на голосование по шведской заявке в НАТО в ходе осенней сессии мало. Парламент Венгрии на заседании 27 марта проголосовал за ратификацию членства Финляндии в НАТО. Ранее лидер правящей фракции венгерского парламента Мате Кочиш заявил, что решение о членстве Швеции в НАТО будет принято позже. Представитель правительства Венгрии Золтан Ковач отмечал, что Венгрия отложила голосование о приеме Швеции в НАТО, потому что Стокгольм подрывал отношения с Будапештом и постоянно выказывал "моральное превосходство". Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан ранее заявил, что правительство страны поддерживает присоединение Финляндии и Швеции к НАТО, однако депутаты парламента Венгрии не полны энтузиазма его ратифицировать, поскольку власти этих стран распространяют "бессовестную ложь" о Венгрии. Финляндия и Швеция на фоне событий на Украине в мае 2022 года подали заявки на вступление в альянс. Финляндия 4 апреля стала 31-м членом НАТО. Заявка Швеции до сих пор не получила венгерского и турецкого одобрения.
https://ria.ru/20230731/arktika-1887236841.html
https://ria.ru/20230711/erdogan-1883565268.html
https://ria.ru/20230913/evropa-1895848547.html
венгрия
швеция
финляндия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/12/1789173502_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_02f7a0e9e61b0ea9a6a8ca04c66667be.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, венгрия, швеция, финляндия, ласло кевер, золтан ковач, петер сийярто, нато
Специальная военная операция на Украине, В мире, Венгрия, Швеция, Финляндия, Ласло Кевер, Золтан Ковач, Петер Сийярто, НАТО
В Венгрии усомнились в желании Швеции вступить в НАТО

В Венгрии усомнились в желании Швеции вступить в НАТО из-за поведения чиновников

© AP Photo / Johanna Geron/PoolФлаги Финляндии, НАТО и Швеции
Флаги Финляндии, НАТО и Швеции - РИА Новости, 1920, 28.09.2023
© AP Photo / Johanna Geron/Pool
Флаги Финляндии, НАТО и Швеции. Архивное фото
Читать ria.ru в
БУДАПЕШТ, 28 сен - РИА Новости. Поведение шведских политиков не свидетельствует о том, что для Стокгольма важно членство в НАТО, поэтому для них даже хорошо, что парламент Венгрии сейчас не голосует по ратификации шведской заявки, заявил глава администрации венгерского премьер-министра Гергей Гуйяш.
На правительственном брифинге представители венгерских СМИ спросили его, может ли Венгрия остаться последним членом НАТО, не поддержавшим шведскую заявку, если Турция проголосует за принятие.
Американская атомная подводная лодка Коннектикут
Штаты хотят открыть против России Северный фронт
31 июля, 08:00
"Мы ничего не исключаем, вопрос в том, важно ли это для шведов? Потому что из поведения шведов мы можем сделать вывод, что им это не важно... Для того, чтобы быть в одном союзе, необходимо уважение и доверие. Шведы в последний период сделали все, чтобы разрушить уважение и доверие между двумя странами. Их надо строить, а не разрушать", - ответил Гуйяш.
По его словам, "возможно, для шведов даже лучше, что парламент не сейчас голосует за ратификацию", поскольку "результат был бы крайне сомнительным".
Ранее глава МИД Венгрии Петер Сийярто опубликовал текст своего письма шведскому коллеге Тобиасу Билльстрёму, где указал, что распространение в шведских школах информации о якобы упадке демократии в Венгрии не способствует скорой ратификации Будапештом заявки Стокгольма в НАТО. Спикер парламента Венгрии Ласло Кёвер выразил сомнения, что Будапешту нужно ратифицировать заявку Швеции в НАТО, в то время как в школах этой страны распространяют критику венгерской политики.
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг приветствует президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана во время прибытия на саммит НАТО в Вильнюсе - РИА Новости, 1920, 11.07.2023
Эрдоган спас НАТО. И подставил Украину
11 июля, 17:14
Ранее лидер правящей фракции венгерского парламента "Фидес-Христианско-демократическая народная партия" Мате Кочиш заявил, что шансов на голосование по шведской заявке в НАТО в ходе осенней сессии мало.
Парламент Венгрии на заседании 27 марта проголосовал за ратификацию членства Финляндии в НАТО. Ранее лидер правящей фракции венгерского парламента Мате Кочиш заявил, что решение о членстве Швеции в НАТО будет принято позже. Представитель правительства Венгрии Золтан Ковач отмечал, что Венгрия отложила голосование о приеме Швеции в НАТО, потому что Стокгольм подрывал отношения с Будапештом и постоянно выказывал "моральное превосходство".
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан ранее заявил, что правительство страны поддерживает присоединение Финляндии и Швеции к НАТО, однако депутаты парламента Венгрии не полны энтузиазма его ратифицировать, поскольку власти этих стран распространяют "бессовестную ложь" о Венгрии.
Финляндия и Швеция на фоне событий на Украине в мае 2022 года подали заявки на вступление в альянс. Финляндия 4 апреля стала 31-м членом НАТО. Заявка Швеции до сих пор не получила венгерского и турецкого одобрения.
Рабочий на заводе Saab Gripen - РИА Новости, 1920, 13.09.2023
Европу превращают в четвертый рейх
13 сентября, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреВенгрияШвецияФинляндияЛасло КеверЗолтан КовачПетер СийяртоНАТО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала