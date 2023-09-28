https://ria.ru/20230928/nato-1899287666.html

В Венгрии усомнились в желании Швеции вступить в НАТО

В Венгрии усомнились в желании Швеции вступить в НАТО - РИА Новости, 28.09.2023

В Венгрии усомнились в желании Швеции вступить в НАТО

Поведение шведских политиков не свидетельствует о том, что для Стокгольма важно членство в НАТО, поэтому для них даже хорошо, что парламент Венгрии сейчас не... РИА Новости, 28.09.2023

2023-09-28T19:17

2023-09-28T19:17

2023-09-28T19:17

специальная военная операция на украине

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венгрия

швеция

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ласло кевер

золтан ковач

петер сийярто

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БУДАПЕШТ, 28 сен - РИА Новости. Поведение шведских политиков не свидетельствует о том, что для Стокгольма важно членство в НАТО, поэтому для них даже хорошо, что парламент Венгрии сейчас не голосует по ратификации шведской заявки, заявил глава администрации венгерского премьер-министра Гергей Гуйяш. На правительственном брифинге представители венгерских СМИ спросили его, может ли Венгрия остаться последним членом НАТО, не поддержавшим шведскую заявку, если Турция проголосует за принятие. "Мы ничего не исключаем, вопрос в том, важно ли это для шведов? Потому что из поведения шведов мы можем сделать вывод, что им это не важно... Для того, чтобы быть в одном союзе, необходимо уважение и доверие. Шведы в последний период сделали все, чтобы разрушить уважение и доверие между двумя странами. Их надо строить, а не разрушать", - ответил Гуйяш. По его словам, "возможно, для шведов даже лучше, что парламент не сейчас голосует за ратификацию", поскольку "результат был бы крайне сомнительным". Ранее глава МИД Венгрии Петер Сийярто опубликовал текст своего письма шведскому коллеге Тобиасу Билльстрёму, где указал, что распространение в шведских школах информации о якобы упадке демократии в Венгрии не способствует скорой ратификации Будапештом заявки Стокгольма в НАТО. Спикер парламента Венгрии Ласло Кёвер выразил сомнения, что Будапешту нужно ратифицировать заявку Швеции в НАТО, в то время как в школах этой страны распространяют критику венгерской политики. Ранее лидер правящей фракции венгерского парламента "Фидес-Христианско-демократическая народная партия" Мате Кочиш заявил, что шансов на голосование по шведской заявке в НАТО в ходе осенней сессии мало. Парламент Венгрии на заседании 27 марта проголосовал за ратификацию членства Финляндии в НАТО. Ранее лидер правящей фракции венгерского парламента Мате Кочиш заявил, что решение о членстве Швеции в НАТО будет принято позже. Представитель правительства Венгрии Золтан Ковач отмечал, что Венгрия отложила голосование о приеме Швеции в НАТО, потому что Стокгольм подрывал отношения с Будапештом и постоянно выказывал "моральное превосходство". Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан ранее заявил, что правительство страны поддерживает присоединение Финляндии и Швеции к НАТО, однако депутаты парламента Венгрии не полны энтузиазма его ратифицировать, поскольку власти этих стран распространяют "бессовестную ложь" о Венгрии. Финляндия и Швеция на фоне событий на Украине в мае 2022 года подали заявки на вступление в альянс. Финляндия 4 апреля стала 31-м членом НАТО. Заявка Швеции до сих пор не получила венгерского и турецкого одобрения.

https://ria.ru/20230731/arktika-1887236841.html

https://ria.ru/20230711/erdogan-1883565268.html

https://ria.ru/20230913/evropa-1895848547.html

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в мире, венгрия, швеция, финляндия, ласло кевер, золтан ковач, петер сийярто, нато