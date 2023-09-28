https://ria.ru/20230928/nato-1899275095.html

НАТО никогда не претендовала на российскую территорию, утверждает Блинкен

НАТО никогда не претендовала на российскую территорию, утверждает Блинкен - РИА Новости, 28.09.2023

НАТО никогда не претендовала на российскую территорию, утверждает Блинкен

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что НАТО никогда не имела планов "ни на дюйм" территории России, а функции альянса остаются сугубо оборонительными, хотя РИА Новости, 28.09.2023

2023-09-28T18:22

2023-09-28T18:22

2023-09-28T18:22

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москва

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владимир зеленский

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ВАШИНГТОН, 28 сен - РИА Новости. Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что НАТО никогда не имела планов "ни на дюйм" территории России, а функции альянса остаются сугубо оборонительными, хотя в Москве не раз указывали на расширение блока и активность у границ РФ. "У НАТО никогда не было планов ни на дюйм российской территории. Это не наступательный альянс. Это оборонительный альянс", - сказал Блинкен в четверг в ходе дискуссии, организованной на площадке издания Atlantic. Он также ответил на вопрос о том, сохраняется ли в Конгрессе США поддержка администрации в части выделения новой финансовой помощи на нужды Украины. По словам Блинкена, на сегодняшний день такую поддержку выражают большинство конгрессменов в обеих политических партиях, несмотря на "громко звучащие отдельные голоса". Финляндия и Швеция на фоне событий на Украине в мае 2022 года подали заявки на вступление в альянс. Финляндия 4 апреля стала 31-м членом НАТО. Заявка Швеции до сих пор не получила окончательного венгерского и турецкого одобрения. Как заявлял ранее глава МИД РФ Сергей Лавров, Россия предпринимает адекватные и заблаговременные шаги в ответ на вступление новых стран в НАТО. Россия в последние годы заявляет о беспрецедентной активности НАТО у западных границ. НАТО расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В Кремле отмечали, что РФ никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов. Кроме того, в РФ отмечали втягивание Западом Киева в НАТО. В Кремле заявляли, что слышали просьбу Владимира Зеленского о вступлении Украины в НАТО, как и разную реакцию на него. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, Москва внимательно наблюдает за ситуацией и помнит, что именно ориентация Киева на альянс стала одной из причин начала спецоперации России на Украине.

https://ria.ru/20230907/voyna-1894618327.html

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россия, москва, сергей лавров, энтони блинкен, нато, украина, владимир зеленский, в мире