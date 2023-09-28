НАТО никогда не претендовала на российскую территорию, утверждает Блинкен
Блинкен: НАТО как оборонительный альянс никогда не претендовала на территорию РФ
© AP Photo / Leah MillisГоссекретарь США Энтони Блинкен
© AP Photo / Leah Millis
Госсекретарь США Энтони Блинкен. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 28 сен - РИА Новости. Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что НАТО никогда не имела планов "ни на дюйм" территории России, а функции альянса остаются сугубо оборонительными, хотя в Москве не раз указывали на расширение блока и активность у границ РФ.
"У НАТО никогда не было планов ни на дюйм российской территории. Это не наступательный альянс. Это оборонительный альянс", - сказал Блинкен в четверг в ходе дискуссии, организованной на площадке издания Atlantic.
Он также ответил на вопрос о том, сохраняется ли в Конгрессе США поддержка администрации в части выделения новой финансовой помощи на нужды Украины. По словам Блинкена, на сегодняшний день такую поддержку выражают большинство конгрессменов в обеих политических партиях, несмотря на "громко звучащие отдельные голоса".
Финляндия и Швеция на фоне событий на Украине в мае 2022 года подали заявки на вступление в альянс. Финляндия 4 апреля стала 31-м членом НАТО. Заявка Швеции до сих пор не получила окончательного венгерского и турецкого одобрения. Как заявлял ранее глава МИД РФ Сергей Лавров, Россия предпринимает адекватные и заблаговременные шаги в ответ на вступление новых стран в НАТО.
Россия в последние годы заявляет о беспрецедентной активности НАТО у западных границ. НАТО расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В Кремле отмечали, что РФ никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.
Кроме того, в РФ отмечали втягивание Западом Киева в НАТО. В Кремле заявляли, что слышали просьбу Владимира Зеленского о вступлении Украины в НАТО, как и разную реакцию на него. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, Москва внимательно наблюдает за ситуацией и помнит, что именно ориентация Киева на альянс стала одной из причин начала спецоперации России на Украине.