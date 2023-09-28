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НАТО направит два самолета AWACS в Литву для мониторинга действий России - РИА Новости, 28.09.2023
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12:05 28.09.2023 (обновлено: 14:45 28.09.2023)
https://ria.ru/20230928/nato-1899151184.html
НАТО направит два самолета AWACS в Литву для мониторинга действий России
НАТО направит два самолета AWACS в Литву для мониторинга действий России - РИА Новости, 28.09.2023
НАТО направит два самолета AWACS в Литву для мониторинга действий России
Два самолета системы воздушного контроля и предупреждения AWACS направятся в Литву для наблюдения за "военной активностью" России, говорится в заявлении НАТО. РИА Новости, 28.09.2023
2023-09-28T12:05
2023-09-28T14:45
литва
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нато
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awacs
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БРЮССЕЛЬ, 28 сен — РИА Новости. Два самолета системы воздушного контроля и предупреждения AWACS направятся в Литву для наблюдения за "военной активностью" России, говорится в заявлении НАТО."Первый из двух самолетов прибудет в четверг, 28 сентября 2023 года, и будет выполнять задания по наблюдению за российской военной деятельностью рядом с границами альянса", — указывается в документе.Базироваться самолеты будут в Шяуляе.По мнению военного аналитика, главного редактора журнала "Национальная оборона" Игоря Коротченко, таким образом Североатлантический альянс рассчитывает вскрывать группировки российских войск, например в Калининградской области, сил и средств Балтийского флота, и определять их режимы жизнедеятельности.AWACS (Airborne Warning and Control System; авиационный комплекс радиообнаружения и наведения) — электронная система разведки и управления, которая устанавливается на самолетах и вертолетах. Предназначена для обнаружения и опознавания воздушных и надводных целей, наведения на них своих самолетов, а также для управления боевыми действиями экипажей тактической авиации.
https://ria.ru/20230928/proval-1899084688.html
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литва, россия, нато, в мире, awacs
Литва, Россия, НАТО, В мире, AWACS
НАТО направит два самолета AWACS в Литву для мониторинга действий России

НАТО: самолеты AWACS будут направлены в Литву для мониторинга действий России

© Фото : U.S. Air Force / Airman 1st Class Jonathon CarnelСамолет дальнего радиолокационного обнаружения Boeing E-3 Sentry AWACS ВВС США
Самолет дальнего радиолокационного обнаружения Boeing E-3 Sentry AWACS ВВС США - РИА Новости, 1920, 28.09.2023
© Фото : U.S. Air Force / Airman 1st Class Jonathon Carnel
Самолет дальнего радиолокационного обнаружения Boeing E-3 Sentry AWACS ВВС США. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 28 сен — РИА Новости. Два самолета системы воздушного контроля и предупреждения AWACS направятся в Литву для наблюдения за "военной активностью" России, говорится в заявлении НАТО.
"Первый из двух самолетов прибудет в четверг, 28 сентября 2023 года, и будет выполнять задания по наблюдению за российской военной деятельностью рядом с границами альянса", — указывается в документе.
Базироваться самолеты будут в Шяуляе.
По мнению военного аналитика, главного редактора журнала "Национальная оборона" Игоря Коротченко, таким образом Североатлантический альянс рассчитывает вскрывать группировки российских войск, например в Калининградской области, сил и средств Балтийского флота, и определять их режимы жизнедеятельности.
AWACS (Airborne Warning and Control System; авиационный комплекс радиообнаружения и наведения) — электронная система разведки и управления, которая устанавливается на самолетах и вертолетах. Предназначена для обнаружения и опознавания воздушных и надводных целей, наведения на них своих самолетов, а также для управления боевыми действиями экипажей тактической авиации.
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