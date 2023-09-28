https://ria.ru/20230928/narushenie-1899301703.html
Белоруссия заявила протест Польше из-за нарушения воздушного пространства
Белоруссия заявила протест Польше из-за нарушения воздушного пространства - РИА Новости, 28.09.2023
Белоруссия заявила протест Польше из-за нарушения воздушного пространства
МИД Белоруссии заявил протест польской стороне в связи с инцидентом с пересечением границы польским вертолетом. РИА Новости, 28.09.2023
2023-09-28T20:38
2023-09-28T20:38
2023-09-28T20:57
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белоруссия
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МИНСК, 28 сен - РИА Новости. МИД Белоруссии заявил протест польской стороне в связи с инцидентом с пересечением границы польским вертолетом."Двадцать восьмого сентября 2023 г. в МИД был вызван временный поверенный в делах Республики Польша в Республике Беларусь Мартин Войцеховский. Польскому дипломату был заявлен решительный протест в связи с очередным фактом нарушения польским вертолетом 28 сентября с.г. воздушного пространства Республики Беларусь, который был зафиксирован средствами объективного контроля", - сообщает пресс-служба МИД Белоруссии."В этой связи обращено внимание, что замалчивание и отрицание очевидного факта будет выглядеть откровенно нелепо со стороны руководства Польши", - отметил белорусский МИД.В Минске потребовали у Варшавы незамедлительно провести объективное расследование данного инцидента и информировать белорусскую сторону о его результатах, а также предпринять исчерпывающие меры для исключения повторения подобных происшествий в будущем.
https://ria.ru/20230925/voyna-1898323836.html
https://radiosputnik.ria.ru/20230924/granitsa-1898370729.html
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в мире, польша, белоруссия, минск
В мире, Польша, Белоруссия, Минск
Белоруссия заявила протест Польше из-за нарушения воздушного пространства
МИД Белоруссии заявило протест Польше из-за нарушения воздушного пространства