Рейтинг@Mail.ru
Белоруссия заявила протест Польше из-за нарушения воздушного пространства - РИА Новости, 28.09.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:38 28.09.2023 (обновлено: 20:57 28.09.2023)
https://ria.ru/20230928/narushenie-1899301703.html
Белоруссия заявила протест Польше из-за нарушения воздушного пространства
Белоруссия заявила протест Польше из-за нарушения воздушного пространства - РИА Новости, 28.09.2023
Белоруссия заявила протест Польше из-за нарушения воздушного пространства
МИД Белоруссии заявил протест польской стороне в связи с инцидентом с пересечением границы польским вертолетом. РИА Новости, 28.09.2023
2023-09-28T20:38
2023-09-28T20:57
в мире
польша
белоруссия
минск
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/09/1d/1577964294_0:150:2000:1275_1920x0_80_0_0_272239dc5706dcb8c36381a9c910085b.jpg
МИНСК, 28 сен - РИА Новости. МИД Белоруссии заявил протест польской стороне в связи с инцидентом с пересечением границы польским вертолетом."Двадцать восьмого сентября 2023 г. в МИД был вызван временный поверенный в делах Республики Польша в Республике Беларусь Мартин Войцеховский. Польскому дипломату был заявлен решительный протест в связи с очередным фактом нарушения польским вертолетом 28 сентября с.г. воздушного пространства Республики Беларусь, который был зафиксирован средствами объективного контроля", - сообщает пресс-служба МИД Белоруссии."В этой связи обращено внимание, что замалчивание и отрицание очевидного факта будет выглядеть откровенно нелепо со стороны руководства Польши", - отметил белорусский МИД.В Минске потребовали у Варшавы незамедлительно провести объективное расследование данного инцидента и информировать белорусскую сторону о его результатах, а также предпринять исчерпывающие меры для исключения повторения подобных происшествий в будущем.
https://ria.ru/20230925/voyna-1898323836.html
https://radiosputnik.ria.ru/20230924/granitsa-1898370729.html
польша
белоруссия
минск
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/09/1d/1577964294_0:0:2000:1500_1920x0_80_0_0_61db547bbaea171626f80d584af6b1cb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, польша, белоруссия, минск
В мире, Польша, Белоруссия, Минск
Белоруссия заявила протест Польше из-за нарушения воздушного пространства

МИД Белоруссии заявило протест Польше из-за нарушения воздушного пространства

© РИА Новости / Руслан Кривобок | Перейти в медиабанкФлаг Белоруссии
Флаг Белоруссии - РИА Новости, 1920, 28.09.2023
© РИА Новости / Руслан Кривобок
Перейти в медиабанк
Флаг Белоруссии. Архивное фото
Читать ria.ru в
МИНСК, 28 сен - РИА Новости. МИД Белоруссии заявил протест польской стороне в связи с инцидентом с пересечением границы польским вертолетом.
"Двадцать восьмого сентября 2023 г. в МИД был вызван временный поверенный в делах Республики Польша в Республике Беларусь Мартин Войцеховский. Польскому дипломату был заявлен решительный протест в связи с очередным фактом нарушения польским вертолетом 28 сентября с.г. воздушного пространства Республики Беларусь, который был зафиксирован средствами объективного контроля", - сообщает пресс-служба МИД Белоруссии.
Занятия по тактико-огневой подготовке - РИА Новости, 1920, 25.09.2023
Как не допустить третьей мировой
25 сентября, 08:00
"В этой связи обращено внимание, что замалчивание и отрицание очевидного факта будет выглядеть откровенно нелепо со стороны руководства Польши", - отметил белорусский МИД.
В Минске потребовали у Варшавы незамедлительно провести объективное расследование данного инцидента и информировать белорусскую сторону о его результатах, а также предпринять исчерпывающие меры для исключения повторения подобных происшествий в будущем.
Польские снайперы на границе Польши и Белоруссии - РИА Новости, 1920, 24.09.2023
Минобороны Польши обвинило Белоруссию в атаках на границу
24 сентября, 20:15
 
В миреПольшаБелоруссияМинск
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала