https://ria.ru/20230928/narushenie-1899293276.html
Польша опровергла нарушение воздушного пространства Белоруссии
Польша опровергла нарушение воздушного пространства Белоруссии - РИА Новости, 28.09.2023
Польша опровергла нарушение воздушного пространства Белоруссии
Польские военные опровергли нарушение воздушного пространства Белоруссии своим вертолетом. РИА Новости, 28.09.2023
2023-09-28T19:45
2023-09-28T19:45
2023-09-28T20:00
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ВАРШАВА, 28 сен – РИА Новости. Польские военные опровергли нарушение воздушного пространства Белоруссии своим вертолетом.В четверг пресс-служба министерства обороны Белоруссии заявила о двукратном нарушении воздушной границы вертолетом со стороны Польши."Сообщаем, что сегодняшнее заявление белорусской стороны о якобы пересечении границы польским вертолетом не соответствует действительности. Это подтверждается записями системы управления полетом и радиолокационных станций - такого события не произошло", - говорится в заявлении оперативного командования Генерального штаба Вооруженных сил Польши.Ранее белорусские и польские военные несколько раз заявляли, что вертолеты сопредельной стороны нарушали воздушную границу. Каждый раз сторона, в чью сторону звучали обвинения, их опровергала."Вся информация, передаваемая средствами массовой информации, каждый раз подвергается тщательному анализу и детальному изучению. Однако к информации, предоставляемой СМИ белорусского режима, нужно всегда подходить с осторожностью, поскольку они неоднократно были элементом провокаций и дезинформировали общество", - говорится в заявлении польских военных.В оперативном командовании утверждают, что польские военные "неизменно уважают и соблюдают все положения и Положения о неприкосновенности границ".
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белоруссия, польша, в мире
Белоруссия, Польша, В мире
Польша опровергла нарушение воздушного пространства Белоруссии
Польские военные опровергли нарушение воздушного пространства Белоруссии
ВАРШАВА, 28 сен – РИА Новости.
Польские военные опровергли
нарушение воздушного пространства Белоруссии своим вертолетом.
В четверг пресс-служба министерства обороны Белоруссии заявила о двукратном нарушении воздушной границы вертолетом со стороны Польши.
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"Сообщаем, что сегодняшнее заявление белорусской стороны о якобы пересечении границы польским вертолетом не соответствует действительности. Это подтверждается записями системы управления полетом и радиолокационных станций - такого события не произошло", - говорится в заявлении оперативного командования Генерального штаба Вооруженных сил Польши.
Ранее белорусские и польские военные несколько раз заявляли, что вертолеты сопредельной стороны нарушали воздушную границу. Каждый раз сторона, в чью сторону звучали обвинения, их опровергала.
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"Вся информация, передаваемая средствами массовой информации, каждый раз подвергается тщательному анализу и детальному изучению. Однако к информации, предоставляемой СМИ белорусского режима, нужно всегда подходить с осторожностью, поскольку они неоднократно были элементом провокаций и дезинформировали общество", - говорится в заявлении польских военных.
В оперативном командовании утверждают, что польские военные "неизменно уважают и соблюдают все положения и Положения о неприкосновенности границ".
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