https://ria.ru/20230928/nalog-1899275412.html
Минфин не планирует вводить налог на сверхприбыль для нефтяников
Минфин не планирует вводить налог на сверхприбыль для нефтяников - РИА Новости, 28.09.2023
Минфин не планирует вводить налог на сверхприбыль для нефтяников
Минфин России по-прежнему не планирует вводить налог на сверхприбыль для нефтегазовых компаний, сообщил журналистам замминистра финансов Алексей Сазанов в... РИА Новости, 28.09.2023
2023-09-28T18:22
2023-09-28T18:22
2023-09-28T18:22
экономика
россия
алексей сазанов
министерство финансов рф (минфин россии)
госдума рф
центральный банк рф (цб рф)
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МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Минфин России по-прежнему не планирует вводить налог на сверхприбыль для нефтегазовых компаний, сообщил журналистам замминистра финансов Алексей Сазанов в кулуарах Московского финансового форума. Ранее на этой неделе сообщалось, что группа депутатов из фракции "Справедливая Россия – За правду" внесла в Госдуму законопроект о распространении налога на сверхприбыль на крупные нефтегазовые и угледобывающие компании. "Я еще не очень это понимаю, потому что НДПИ прогрессивен. То есть он уже при изменении цены на нефть изымает по прогрессивной шкале часть дохода", - сказал Сазанов, комментируя эту инициативу. На уточняющий вопрос, точно ли эта инициатива не обсуждается, он ответил: "Нет". Действующее законодательство в целях увеличения доходов федерального бюджета предусматривает однократную уплату налога на сверхприбыль крупными компаниями, у которых средняя доналоговая прибыль за 2021-2022 годы превысила 1 миллиард рублей. От уплаты налога на сверхприбыль освобождены: компании, созданные после 2020 года; малые и средние предприятия; плательщики единого сельхозналога; компании нефтегазового сектора и добычи угля; застройщики, реализующие проекты с привлечением средств граждан через эскроу-счета (при условии, что в 2021 и 2022 годах они не выплачивали дивиденды); кредитные и некредитные финансовые организации, по состоянию на 1 января 2023 года находившиеся в процессе санации с участием ЦБ РФ и АСВ; компании, которые в 2018 и 2019 годах не имели доходов от реализации. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером Московского финансового форума.
https://realty.ria.ru/20230512/nalog-1871373051.html
https://ria.ru/20230928/nalog-1899093840.html
https://ria.ru/20230922/peskov-1897985837.html
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экономика, россия, алексей сазанов, министерство финансов рф (минфин россии), госдума рф, центральный банк рф (цб рф)
Экономика, Россия, Алексей Сазанов, Министерство финансов РФ (Минфин России), Госдума РФ, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ)
Минфин не планирует вводить налог на сверхприбыль для нефтяников
Сазанов: Минфин не будет вводить налог на сверхприбыль для нефтегазовых компаний
МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Минфин России по-прежнему не планирует вводить налог на сверхприбыль для нефтегазовых компаний, сообщил журналистам замминистра финансов Алексей Сазанов в кулуарах Московского финансового форума.
Ранее на этой неделе сообщалось, что группа депутатов из фракции "Справедливая Россия – За правду" внесла в Госдуму
законопроект о распространении налога на сверхприбыль на крупные нефтегазовые и угледобывающие компании.
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"Я еще не очень это понимаю, потому что НДПИ прогрессивен. То есть он уже при изменении цены на нефть изымает по прогрессивной шкале часть дохода", - сказал Сазанов, комментируя эту инициативу.
На уточняющий вопрос, точно ли эта инициатива не обсуждается, он ответил: "Нет".
Действующее законодательство в целях увеличения доходов федерального бюджета предусматривает однократную уплату налога на сверхприбыль крупными компаниями, у которых средняя доналоговая прибыль за 2021-2022 годы превысила 1 миллиард рублей.
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От уплаты налога на сверхприбыль освобождены: компании, созданные после 2020 года; малые и средние предприятия; плательщики единого сельхозналога; компании нефтегазового сектора и добычи угля; застройщики, реализующие проекты с привлечением средств граждан через эскроу-счета (при условии, что в 2021 и 2022 годах они не выплачивали дивиденды); кредитные и некредитные финансовые организации, по состоянию на 1 января 2023 года находившиеся в процессе санации с участием ЦБ
РФ и АСВ
; компании, которые в 2018 и 2019 годах не имели доходов от реализации.
РИА Новости выступает генеральным информационным партнером Московского финансового форума.
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