https://ria.ru/20230928/nalog-1899275412.html

Минфин не планирует вводить налог на сверхприбыль для нефтяников

Минфин не планирует вводить налог на сверхприбыль для нефтяников - РИА Новости, 28.09.2023

Минфин не планирует вводить налог на сверхприбыль для нефтяников

Минфин России по-прежнему не планирует вводить налог на сверхприбыль для нефтегазовых компаний, сообщил журналистам замминистра финансов Алексей Сазанов в... РИА Новости, 28.09.2023

2023-09-28T18:22

2023-09-28T18:22

2023-09-28T18:22

экономика

россия

алексей сазанов

министерство финансов рф (минфин россии)

госдума рф

центральный банк рф (цб рф)

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МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Минфин России по-прежнему не планирует вводить налог на сверхприбыль для нефтегазовых компаний, сообщил журналистам замминистра финансов Алексей Сазанов в кулуарах Московского финансового форума. Ранее на этой неделе сообщалось, что группа депутатов из фракции "Справедливая Россия – За правду" внесла в Госдуму законопроект о распространении налога на сверхприбыль на крупные нефтегазовые и угледобывающие компании. "Я еще не очень это понимаю, потому что НДПИ прогрессивен. То есть он уже при изменении цены на нефть изымает по прогрессивной шкале часть дохода", - сказал Сазанов, комментируя эту инициативу. На уточняющий вопрос, точно ли эта инициатива не обсуждается, он ответил: "Нет". Действующее законодательство в целях увеличения доходов федерального бюджета предусматривает однократную уплату налога на сверхприбыль крупными компаниями, у которых средняя доналоговая прибыль за 2021-2022 годы превысила 1 миллиард рублей. От уплаты налога на сверхприбыль освобождены: компании, созданные после 2020 года; малые и средние предприятия; плательщики единого сельхозналога; компании нефтегазового сектора и добычи угля; застройщики, реализующие проекты с привлечением средств граждан через эскроу-счета (при условии, что в 2021 и 2022 годах они не выплачивали дивиденды); кредитные и некредитные финансовые организации, по состоянию на 1 января 2023 года находившиеся в процессе санации с участием ЦБ РФ и АСВ; компании, которые в 2018 и 2019 годах не имели доходов от реализации. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером Московского финансового форума.

https://realty.ria.ru/20230512/nalog-1871373051.html

https://ria.ru/20230928/nalog-1899093840.html

https://ria.ru/20230922/peskov-1897985837.html

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экономика, россия, алексей сазанов, министерство финансов рф (минфин россии), госдума рф, центральный банк рф (цб рф)