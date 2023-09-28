https://ria.ru/20230928/mvd-1899092919.html

В Подмосковье задержали двух аферистов-силовиков

В Подмосковье задержали двух аферистов-силовиков - РИА Новости, 28.09.2023

В Подмосковье задержали двух аферистов-силовиков

Два афериста-силовика за 16 миллионов рублей обещали помочь с поставками предпринимателю одной из компаний, мужчин задержали полицейские в Подмосковье, сообщила РИА Новости, 28.09.2023

2023-09-28T08:50

2023-09-28T08:50

2023-09-28T08:50

происшествия

московская область (подмосковье)

россия

москва

татьяна петрова

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

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МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Два афериста-силовика за 16 миллионов рублей обещали помочь с поставками предпринимателю одной из компаний, мужчин задержали полицейские в Подмосковье, сообщила начальник пресс-службы областного главка МВД РФ Татьяна Петрова. По данным ведомства, в декабре 2022 года злоумышленники представились правоохранителями и обратились к руководителю одной из фирм. За деньги они обещали предпринимателю содействие в предоставлении его компании крупных производственных заказов. "Поддавшись уговорам правонарушителей, гражданин передал им более 16 миллионов рублей. После чего аферисты скрылись и перестали выходить на связь", - рассказала Петрова. По ее словам, аферистами оказались два жителя Москвы и Московской области, один из них уже был судим. Сейчас злоумышленники задержаны. Во время обысков полицейские нашли и изъяли удостоверения, государственные регистрационные номерные знаки, телефоны и банковские карты. "Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ. Фигурантам избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Расследование продолжается", - отметила Петрова.

https://ria.ru/20230927/mvd-1899072149.html

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московская область (подмосковье)

россия

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происшествия, московская область (подмосковье), россия, москва, татьяна петрова, министерство внутренних дел рф (мвд россии)