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В Подмосковье задержали двух аферистов-силовиков
В Подмосковье задержали двух аферистов-силовиков - РИА Новости, 28.09.2023
В Подмосковье задержали двух аферистов-силовиков
Два афериста-силовика за 16 миллионов рублей обещали помочь с поставками предпринимателю одной из компаний, мужчин задержали полицейские в Подмосковье, сообщила РИА Новости, 28.09.2023
2023-09-28T08:50
2023-09-28T08:50
2023-09-28T08:50
происшествия
московская область (подмосковье)
россия
москва
татьяна петрова
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
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МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Два афериста-силовика за 16 миллионов рублей обещали помочь с поставками предпринимателю одной из компаний, мужчин задержали полицейские в Подмосковье, сообщила начальник пресс-службы областного главка МВД РФ Татьяна Петрова. По данным ведомства, в декабре 2022 года злоумышленники представились правоохранителями и обратились к руководителю одной из фирм. За деньги они обещали предпринимателю содействие в предоставлении его компании крупных производственных заказов. "Поддавшись уговорам правонарушителей, гражданин передал им более 16 миллионов рублей. После чего аферисты скрылись и перестали выходить на связь", - рассказала Петрова. По ее словам, аферистами оказались два жителя Москвы и Московской области, один из них уже был судим. Сейчас злоумышленники задержаны. Во время обысков полицейские нашли и изъяли удостоверения, государственные регистрационные номерные знаки, телефоны и банковские карты. "Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ. Фигурантам избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Расследование продолжается", - отметила Петрова.
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происшествия, московская область (подмосковье), россия, москва, татьяна петрова, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Происшествия, Московская область (Подмосковье), Россия, Москва, Татьяна Петрова, Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
В Подмосковье задержали двух аферистов-силовиков
МВД: в Подмосковье задержали аферистов-силовиков, обещавших помочь бизнесмену
МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Два афериста-силовика за 16 миллионов рублей обещали помочь с поставками предпринимателю одной из компаний, мужчин задержали полицейские в Подмосковье, сообщила начальник пресс-службы областного главка МВД РФ Татьяна Петрова.
По данным ведомства, в декабре 2022 года злоумышленники представились правоохранителями и обратились к руководителю одной из фирм. За деньги они обещали предпринимателю содействие в предоставлении его компании крупных производственных заказов.
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"Поддавшись уговорам правонарушителей, гражданин передал им более 16 миллионов рублей. После чего аферисты скрылись и перестали выходить на связь", - рассказала Петрова.
По ее словам, аферистами оказались два жителя Москвы
и Московской области, один из них уже был судим. Сейчас злоумышленники задержаны. Во время обысков полицейские нашли и изъяли удостоверения, государственные регистрационные номерные знаки, телефоны и банковские карты.
"Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ. Фигурантам избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Расследование продолжается", - отметила Петрова.
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