https://ria.ru/20230928/muzey-1899238440.html
В Москве в 2024 году откроется Центральный музей российского казачества
В Москве в 2024 году откроется Центральный музей российского казачества - РИА Новости, 28.09.2023
В Москве в 2024 году откроется Центральный музей российского казачества
В Москве в бывшем доме Дворцового ведомства появится Центральный музей российского казачества, он откроется в 2024 году, об этом рассказал генеральный директор... РИА Новости, 28.09.2023
2023-09-28T16:33
2023-09-28T16:33
2023-09-28T16:33
российское казачество
российское казачество
алексей левыкин
исторический музей
москва
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/1c/1899236407_0:174:3054:1892_1920x0_80_0_0_3530bbe3e258f69547007d7c54576e31.jpg
МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. В Москве в бывшем доме Дворцового ведомства появится Центральный музей российского казачества, он откроется в 2024 году, об этом рассказал генеральный директор Государственного исторического музея Алексей Левыкин в беседе с порталом "Российское казачество"."Было принято государственное решение о создании такого музея, и оно было принято в рамках политики по возрождению казачества, его культуры и истории", – отметил Левыкин.По его словам, музей будет создан на основе коллекции, которая хранится в Государственном историческом музее. В экспозиции будут применены современные технологий, которые будут дополнять памятники, представленные в экспозиции."Обойтись без современных средств показа мы просто не сможем, ведь, чтобы понять такое сложное явление, как казачество, посетителю нужно либо пройти по выставке с экскурсоводом, либо обратиться к контенту, созданному с помощью цифровых технологий, помогающих понять логику экспозиции и расширить свои знания", – отметил он.На первом этаже будет зона приема посетителей с небольшим кинозалом, где будут демонстрироваться видеоматериалы о казачьей культуре, укладе жизни, об истории казачества."Таким образом, вход на основную экспозицию, которая будет располагаться на втором этаже, будет предварен информационным комплексом, который даст посетителю возможность погрузиться в тему", – поделился Левыкин.Ранее Исторический музей запустил информационный ресурс "Виртуальный музей российского казачества", призванный рассказать историю казачества в России в интерактивном формате.
https://ria.ru/20230901/bakalavriat-1893762491.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/1c/1899236407_323:0:3054:2048_1920x0_80_0_0_319721106195da3ddc307e6963ca452f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
российское казачество, алексей левыкин, исторический музей, москва
Российское казачество, Российское казачество, Алексей Левыкин, Исторический музей, Москва
МОСКВА, 28 сен - РИА Новости.
В Москве в бывшем доме Дворцового ведомства появится Центральный музей российского казачества, он откроется в 2024 году, об этом рассказал
генеральный директор Государственного исторического музея Алексей Левыкин в беседе с порталом "Российское казачество".
«
"Было принято государственное решение о создании такого музея, и оно было принято в рамках политики по возрождению казачества, его культуры и истории", – отметил Левыкин.
По его словам, музей будет создан на основе коллекции, которая хранится в Государственном историческом музее. В экспозиции будут применены современные технологий, которые будут дополнять памятники, представленные в экспозиции.
В МГУТУ им. Разумовского начал работу первый в России казачий бакалавриат
"Обойтись без современных средств показа мы просто не сможем, ведь, чтобы понять такое сложное явление, как казачество, посетителю нужно либо пройти по выставке с экскурсоводом, либо обратиться к контенту, созданному с помощью цифровых технологий, помогающих понять логику экспозиции и расширить свои знания", – отметил он.
На первом этаже будет зона приема посетителей с небольшим кинозалом, где будут демонстрироваться видеоматериалы о казачьей культуре, укладе жизни, об истории казачества.
«
"Таким образом, вход на основную экспозицию, которая будет располагаться на втором этаже, будет предварен информационным комплексом, который даст посетителю возможность погрузиться в тему", – поделился Левыкин.
Ранее Исторический музей запустил информационный ресурс "Виртуальный музей российского казачества"
, призванный рассказать историю казачества в России в интерактивном формате.