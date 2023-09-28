https://ria.ru/20230928/muzey-1899238440.html

В Москве в 2024 году откроется Центральный музей российского казачества

В Москве в 2024 году откроется Центральный музей российского казачества - РИА Новости, 28.09.2023

В Москве в 2024 году откроется Центральный музей российского казачества

В Москве в бывшем доме Дворцового ведомства появится Центральный музей российского казачества, он откроется в 2024 году, об этом рассказал генеральный директор... РИА Новости, 28.09.2023

2023-09-28T16:33

2023-09-28T16:33

2023-09-28T16:33

российское казачество

российское казачество

алексей левыкин

исторический музей

москва

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МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. В Москве в бывшем доме Дворцового ведомства появится Центральный музей российского казачества, он откроется в 2024 году, об этом рассказал генеральный директор Государственного исторического музея Алексей Левыкин в беседе с порталом "Российское казачество"."Было принято государственное решение о создании такого музея, и оно было принято в рамках политики по возрождению казачества, его культуры и истории", – отметил Левыкин.По его словам, музей будет создан на основе коллекции, которая хранится в Государственном историческом музее. В экспозиции будут применены современные технологий, которые будут дополнять памятники, представленные в экспозиции."Обойтись без современных средств показа мы просто не сможем, ведь, чтобы понять такое сложное явление, как казачество, посетителю нужно либо пройти по выставке с экскурсоводом, либо обратиться к контенту, созданному с помощью цифровых технологий, помогающих понять логику экспозиции и расширить свои знания", – отметил он.На первом этаже будет зона приема посетителей с небольшим кинозалом, где будут демонстрироваться видеоматериалы о казачьей культуре, укладе жизни, об истории казачества."Таким образом, вход на основную экспозицию, которая будет располагаться на втором этаже, будет предварен информационным комплексом, который даст посетителю возможность погрузиться в тему", – поделился Левыкин.Ранее Исторический музей запустил информационный ресурс "Виртуальный музей российского казачества", призванный рассказать историю казачества в России в интерактивном формате.

https://ria.ru/20230901/bakalavriat-1893762491.html

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российское казачество, алексей левыкин, исторический музей, москва