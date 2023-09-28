Рейтинг@Mail.ru
Музей блокады Ленинграда хотят развить до всероссийского уровня - РИА Новости, 28.09.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
00:29 28.09.2023 (обновлено: 11:29 28.09.2023)
https://ria.ru/20230928/muzey-1899075399.html
Музей блокады Ленинграда хотят развить до всероссийского уровня
Музей блокады Ленинграда хотят развить до всероссийского уровня - РИА Новости, 28.09.2023
Музей блокады Ленинграда хотят развить до всероссийского уровня
Музей обороны и блокады Ленинграда благодаря реализации концепции его развития станет научно-просветительским центром всероссийского масштаба, сообщил в своем... РИА Новости, 28.09.2023
2023-09-28T00:29
2023-09-28T11:29
общество
ленинград
санкт-петербург
россия
борис пиотровский
александр беглов
санкт-петербургский городской суд
культура
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/1c/1899128648_0:127:1280:847_1920x0_80_0_0_c94b92aa0d12052b5da56c22bd4605c8.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 сен - РИА Новости. Музей обороны и блокады Ленинграда благодаря реализации концепции его развития станет научно-просветительским центром всероссийского масштаба, сообщил в своем Telegram-канале вице-губернатор Санкт-Петербурга Борис Пиотровский. "В музее обороны и блокады Ленинграда презентовали концепцию развития - она была разработана по поручению президента России. По задумке Соляной городок обретет свой исторический облик, а музей должен превратиться в крупный научно-просветительский центр национального масштаба", - написал он. Как уточнил Пиотровский, площади музейного комплекса будут расширены. В историческом комплексе разместятся постоянные экспозиции и временные выставки, фондохранилище и реставрационный блок, специализированная библиотека, институт истории обороны и блокады Ленинграда, образовательный центр, молодежный медиа-центр и театральная площадка. В январе губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов сообщал, что государственный музей обороны и блокады Ленинграда будет расширяться и развиваться с постоянным обновлением экспозиций. Блокада Ленинграда, начавшаяся 8 сентября 1941 года, длилась почти 900 дней. Единственный путь - "Дорога жизни" - по которому доставлялось в город продовольствие, был проложен по льду Ладожского озера. Блокада была прорвана 18 января 1943 года, однако до ее полного снятия - 27 января 1944 года - ленинградцам пришлось ждать еще целый год. Санкт-Петербургский городской суд в октябре 2022 года признал военным преступлением и геноцидом советского народа действия нацистов в период блокады Ленинграда. Собранные прокуратурой города материалы позволяют судить о том, что численность жертв блокады составила не менее 1 093 842 человек. Ущерб, причиненный нацистами и их пособниками Ленинграду и его жителям, оценивается в 35,3 триллиона рублей по текущему курсу, подсчитали в прокуратуре.
https://ria.ru/20230123/muzey-1847000259.html
ленинград
санкт-петербург
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/1c/1899128648_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_d3c0c57c4f16dfb4e36c2627d315c15d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, ленинград, санкт-петербург, россия, борис пиотровский, александр беглов, санкт-петербургский городской суд
Общество, Ленинград, Санкт-Петербург, Россия, Борис Пиотровский, Александр Беглов, Санкт-Петербургский городской суд, Культура
Музей блокады Ленинграда хотят развить до всероссийского уровня

Пиотровский: Музей блокады Ленинграда станет центром всероссийского масштаба

© Фото : Пиотровский Online/TelegramМакет новой концепции Музея обороны и блокады Ленинграда
Макет новой концепции Музея обороны и блокады Ленинграда - РИА Новости, 1920, 28.09.2023
© Фото : Пиотровский Online/Telegram
Макет новой концепции Музея обороны и блокады Ленинграда
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 сен - РИА Новости. Музей обороны и блокады Ленинграда благодаря реализации концепции его развития станет научно-просветительским центром всероссийского масштаба, сообщил в своем Telegram-канале вице-губернатор Санкт-Петербурга Борис Пиотровский.
«
"В музее обороны и блокады Ленинграда презентовали концепцию развития - она была разработана по поручению президента России. По задумке Соляной городок обретет свой исторический облик, а музей должен превратиться в крупный научно-просветительский центр национального масштаба", - написал он.
Как уточнил Пиотровский, площади музейного комплекса будут расширены. В историческом комплексе разместятся постоянные экспозиции и временные выставки, фондохранилище и реставрационный блок, специализированная библиотека, институт истории обороны и блокады Ленинграда, образовательный центр, молодежный медиа-центр и театральная площадка.
В январе губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов сообщал, что государственный музей обороны и блокады Ленинграда будет расширяться и развиваться с постоянным обновлением экспозиций.
Блокада Ленинграда, начавшаяся 8 сентября 1941 года, длилась почти 900 дней. Единственный путь - "Дорога жизни" - по которому доставлялось в город продовольствие, был проложен по льду Ладожского озера. Блокада была прорвана 18 января 1943 года, однако до ее полного снятия - 27 января 1944 года - ленинградцам пришлось ждать еще целый год.
Санкт-Петербургский городской суд в октябре 2022 года признал военным преступлением и геноцидом советского народа действия нацистов в период блокады Ленинграда. Собранные прокуратурой города материалы позволяют судить о том, что численность жертв блокады составила не менее 1 093 842 человек. Ущерб, причиненный нацистами и их пособниками Ленинграду и его жителям, оценивается в 35,3 триллиона рублей по текущему курсу, подсчитали в прокуратуре.
Торжественное открытие павильона трехмерной панорамы Прорыв на территории Кировского музея-заповедника Прорыв блокады Ленинграда - РИА Новости, 1920, 23.01.2023
В музее "Прорыв блокады Ленинграда" появится новый выставочный павильон
23 января, 10:36
 
КультураОбществоЛенинградСанкт-ПетербургРоссияБорис ПиотровскийАлександр БегловСанкт-Петербургский городской суд
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала