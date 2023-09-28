https://ria.ru/20230928/muzey-1899075399.html

Музей блокады Ленинграда хотят развить до всероссийского уровня

Музей блокады Ленинграда хотят развить до всероссийского уровня - РИА Новости, 28.09.2023

Музей блокады Ленинграда хотят развить до всероссийского уровня

Музей обороны и блокады Ленинграда благодаря реализации концепции его развития станет научно-просветительским центром всероссийского масштаба, сообщил в своем... РИА Новости, 28.09.2023

2023-09-28T00:29

2023-09-28T00:29

2023-09-28T11:29

общество

ленинград

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борис пиотровский

александр беглов

санкт-петербургский городской суд

культура

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 сен - РИА Новости. Музей обороны и блокады Ленинграда благодаря реализации концепции его развития станет научно-просветительским центром всероссийского масштаба, сообщил в своем Telegram-канале вице-губернатор Санкт-Петербурга Борис Пиотровский. "В музее обороны и блокады Ленинграда презентовали концепцию развития - она была разработана по поручению президента России. По задумке Соляной городок обретет свой исторический облик, а музей должен превратиться в крупный научно-просветительский центр национального масштаба", - написал он. Как уточнил Пиотровский, площади музейного комплекса будут расширены. В историческом комплексе разместятся постоянные экспозиции и временные выставки, фондохранилище и реставрационный блок, специализированная библиотека, институт истории обороны и блокады Ленинграда, образовательный центр, молодежный медиа-центр и театральная площадка. В январе губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов сообщал, что государственный музей обороны и блокады Ленинграда будет расширяться и развиваться с постоянным обновлением экспозиций. Блокада Ленинграда, начавшаяся 8 сентября 1941 года, длилась почти 900 дней. Единственный путь - "Дорога жизни" - по которому доставлялось в город продовольствие, был проложен по льду Ладожского озера. Блокада была прорвана 18 января 1943 года, однако до ее полного снятия - 27 января 1944 года - ленинградцам пришлось ждать еще целый год. Санкт-Петербургский городской суд в октябре 2022 года признал военным преступлением и геноцидом советского народа действия нацистов в период блокады Ленинграда. Собранные прокуратурой города материалы позволяют судить о том, что численность жертв блокады составила не менее 1 093 842 человек. Ущерб, причиненный нацистами и их пособниками Ленинграду и его жителям, оценивается в 35,3 триллиона рублей по текущему курсу, подсчитали в прокуратуре.

https://ria.ru/20230123/muzey-1847000259.html

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общество, ленинград, санкт-петербург, россия, борис пиотровский, александр беглов, санкт-петербургский городской суд