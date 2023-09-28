Музей блокады Ленинграда хотят развить до всероссийского уровня
Пиотровский: Музей блокады Ленинграда станет центром всероссийского масштаба
С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 сен - РИА Новости. Музей обороны и блокады Ленинграда благодаря реализации концепции его развития станет научно-просветительским центром всероссийского масштаба, сообщил в своем Telegram-канале вице-губернатор Санкт-Петербурга Борис Пиотровский.
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"В музее обороны и блокады Ленинграда презентовали концепцию развития - она была разработана по поручению президента России. По задумке Соляной городок обретет свой исторический облик, а музей должен превратиться в крупный научно-просветительский центр национального масштаба", - написал он.
Как уточнил Пиотровский, площади музейного комплекса будут расширены. В историческом комплексе разместятся постоянные экспозиции и временные выставки, фондохранилище и реставрационный блок, специализированная библиотека, институт истории обороны и блокады Ленинграда, образовательный центр, молодежный медиа-центр и театральная площадка.
В январе губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов сообщал, что государственный музей обороны и блокады Ленинграда будет расширяться и развиваться с постоянным обновлением экспозиций.
Блокада Ленинграда, начавшаяся 8 сентября 1941 года, длилась почти 900 дней. Единственный путь - "Дорога жизни" - по которому доставлялось в город продовольствие, был проложен по льду Ладожского озера. Блокада была прорвана 18 января 1943 года, однако до ее полного снятия - 27 января 1944 года - ленинградцам пришлось ждать еще целый год.
Санкт-Петербургский городской суд в октябре 2022 года признал военным преступлением и геноцидом советского народа действия нацистов в период блокады Ленинграда. Собранные прокуратурой города материалы позволяют судить о том, что численность жертв блокады составила не менее 1 093 842 человек. Ущерб, причиненный нацистами и их пособниками Ленинграду и его жителям, оценивается в 35,3 триллиона рублей по текущему курсу, подсчитали в прокуратуре.