Комиссия армянского парламента одобрила ратификацию Римского статута МУС
Комиссия парламента Армении включила ратификацию Римского статута МУС в повестку
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На заседании парламента Армении в Ереване. Архивное фото
ЕРЕВАН, 28 сен — РИА Новости. Профильная комиссия парламента Армении поддержала ратификацию Римского статута Международного уголовного суда, сообщил корреспондент РИА Новости.
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"Решение комиссии принято единогласно", — сказала зампред комиссии Арусян Джулакян.
Представители оппозиции в работе не участвовали.
Теперь проект решения рассмотрит весь состав парламента на пленарном заседании.
Москва назвала недружественным шагом решение Еревана присоединиться к МУС после того, как в марте его Досудебная палата выдала незаконные ордера на арест Владимира Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой.
Как утверждает представитель Армении по международным правовым вопросам Егише Киракосян, процесс ратификации Римского статута возобновили из-за "широкомасштабной агрессии против Армении" в сентябре 2022 и "ряда грубейших военных преступлений" на армянской территории.
Юрисдикцию суда предлагается признать начиная с 10 мая 2021 года.
Правительство Армении направило решение о ратификации в парламент 1 сентября. Премьер-министр Никол Пашинян заявил, что Ереван пошел на этот шаг, потому что инструменты ОДКБ и армяно-российского партнерства недостаточны для обеспечения безопасности республики. Спикер парламента Ален Симонян утверждает, что ратификация Римского статута будет для Еревана выгодной, так как против Армении совершается множество военных преступлений. При этом обсуждение с Россией спорных вопросов продолжается, добавил спикер.
Восьмого сентября посла Армении Вагаршака Арутюняна вызвали в МИД, где обратили его внимание на этот и другие недружественные шаги Еревана.
МУС обвиняет президента России и Львову-Белову якобы в "депортации" детей, которых власти спасали от украинских обстрелов и вывозили из зоны боевых действий в безопасные районы.
Как заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, постановка вопроса об "аресте Путина" неприемлема. Москва не признает юрисдикцию суда, а любые его решения ничтожны с точки зрения права.