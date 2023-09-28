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На Крымском мосту возобновили движение автомобилей - РИА Новости, 28.09.2023
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Туризм
 
13:38 28.09.2023
https://ria.ru/20230928/most-1899182005.html
На Крымском мосту возобновили движение автомобилей
На Крымском мосту возобновили движение автомобилей - РИА Новости, 28.09.2023
На Крымском мосту возобновили движение автомобилей
Проезд автотранспорта по Крымскому мосту открыт спустя примерно час после перекрытия движения, сообщается в Telegram-канале об оперативной обстановке на мосту. РИА Новости, 28.09.2023
2023-09-28T13:38
2023-09-28T13:38
туризм
общество
республика крым
крымский мост
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 сен - РИА Новости. Проезд автотранспорта по Крымскому мосту открыт спустя примерно час после перекрытия движения, сообщается в Telegram-канале об оперативной обстановке на мосту.Движение автотранспорта по Крымскому мосту было перекрыто в среду в 12.32 мск"Движение автотранспорта по Крымскому мосту восстановлено", - говорится в сообщении.
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общество, республика крым, крымский мост
Туризм, Общество, Республика Крым, Крымский мост
На Крымском мосту возобновили движение автомобилей

Крымский мост открыли для транспорта почти через час после приостановки движения

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкПункт досмотра транспортных средств у въезда на Крымский мост
Пункт досмотра транспортных средств у въезда на Крымский мост - РИА Новости, 1920, 28.09.2023
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Пункт досмотра транспортных средств у въезда на Крымский мост. Архивное фото
Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 сен - РИА Новости. Проезд автотранспорта по Крымскому мосту открыт спустя примерно час после перекрытия движения, сообщается в Telegram-канале об оперативной обстановке на мосту.
Движение автотранспорта по Крымскому мосту было перекрыто в среду в 12.32 мск
«
"Движение автотранспорта по Крымскому мосту восстановлено", - говорится в сообщении.
 
ТуризмОбществоРеспублика КрымКрымский мост
 
 
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