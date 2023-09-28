https://ria.ru/20230928/most-1899182005.html

На Крымском мосту возобновили движение автомобилей

На Крымском мосту возобновили движение автомобилей - РИА Новости, 28.09.2023

На Крымском мосту возобновили движение автомобилей

Проезд автотранспорта по Крымскому мосту открыт спустя примерно час после перекрытия движения, сообщается в Telegram-канале об оперативной обстановке на мосту. РИА Новости, 28.09.2023

2023-09-28T13:38

2023-09-28T13:38

2023-09-28T13:38

туризм

общество

республика крым

крымский мост

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 сен - РИА Новости. Проезд автотранспорта по Крымскому мосту открыт спустя примерно час после перекрытия движения, сообщается в Telegram-канале об оперативной обстановке на мосту.Движение автотранспорта по Крымскому мосту было перекрыто в среду в 12.32 мск"Движение автотранспорта по Крымскому мосту восстановлено", - говорится в сообщении.

республика крым

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, республика крым, крымский мост