https://ria.ru/20230928/most-1899182005.html
На Крымском мосту возобновили движение автомобилей
На Крымском мосту возобновили движение автомобилей - РИА Новости, 28.09.2023
На Крымском мосту возобновили движение автомобилей
Проезд автотранспорта по Крымскому мосту открыт спустя примерно час после перекрытия движения, сообщается в Telegram-канале об оперативной обстановке на мосту. РИА Новости, 28.09.2023
2023-09-28T13:38
2023-09-28T13:38
2023-09-28T13:38
туризм
общество
республика крым
крымский мост
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 сен - РИА Новости. Проезд автотранспорта по Крымскому мосту открыт спустя примерно час после перекрытия движения, сообщается в Telegram-канале об оперативной обстановке на мосту.Движение автотранспорта по Крымскому мосту было перекрыто в среду в 12.32 мск"Движение автотранспорта по Крымскому мосту восстановлено", - говорится в сообщении.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, республика крым, крымский мост
Туризм, Общество, Республика Крым, Крымский мост
На Крымском мосту возобновили движение автомобилей
Крымский мост открыли для транспорта почти через час после приостановки движения