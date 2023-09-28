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В Москве простились с экс-министром экономики Евгением Ясиным
В Москве простились с экс-министром экономики Евгением Ясиным - РИА Новости, 28.09.2023
В Москве простились с экс-министром экономики Евгением Ясиным
Прощание с экс-министром экономики РФ, членом Совета по правам человека при президенте РФ (СПЧ) Евгением Ясиным завершилось в Центре культур Национального... РИА Новости, 28.09.2023
2023-09-28T14:53
2023-09-28T14:53
2023-09-28T15:13
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евгений ясин
ярослав кузьминов
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МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Прощание с экс-министром экономики РФ, членом Совета по правам человека при президенте РФ (СПЧ) Евгением Ясиным завершилось в Центре культур Национального исследовательского университета "Высшая школа экономики", передает корреспондент РИА Новости. Экс-министр экономики РФ скончался 25 сентября в связи с продолжительной болезнью. Проститься с Ясиным пришли сотни людей, среди которых коллеги, друзья, родственники, среди них также основатель и первый ректор Национального исследовательского университета "Высшая школа экономики" Ярослав Кузьминов, нынешний ректор Никита Анисимов и президент "Высшей школы экономики" Александр Шохин, а также сопредседатель Научно-просветительного центра "Холокост", правозащитница Алла Гербер и министр финансов РФ Антон Силуанов. Ясин в начале 90-х годов был министром экономики РФ, до 2022 года – научным руководителем, а после почётным научным руководителем Национального исследовательского университета "Высшая школа экономики". С 2018 года входил в состав Совета по правам человека в России.
https://ria.ru/20230925/yasin-1898474466.html
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россия, москва, евгений ясин, ярослав кузьминов, никита анисимов
Россия, Москва, Евгений Ясин, Ярослав Кузьминов, Никита Анисимов
В Москве простились с экс-министром экономики Евгением Ясиным
В Москве завершилось прощание с экс-министром экономики РФ Евгением Ясиным