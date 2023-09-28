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В Москве простились с экс-министром экономики Евгением Ясиным - РИА Новости, 28.09.2023
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14:53 28.09.2023 (обновлено: 15:13 28.09.2023)
https://ria.ru/20230928/moskva-1899206044.html
В Москве простились с экс-министром экономики Евгением Ясиным
В Москве простились с экс-министром экономики Евгением Ясиным - РИА Новости, 28.09.2023
В Москве простились с экс-министром экономики Евгением Ясиным
Прощание с экс-министром экономики РФ, членом Совета по правам человека при президенте РФ (СПЧ) Евгением Ясиным завершилось в Центре культур Национального... РИА Новости, 28.09.2023
2023-09-28T14:53
2023-09-28T15:13
россия
москва
евгений ясин
ярослав кузьминов
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МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Прощание с экс-министром экономики РФ, членом Совета по правам человека при президенте РФ (СПЧ) Евгением Ясиным завершилось в Центре культур Национального исследовательского университета "Высшая школа экономики", передает корреспондент РИА Новости. Экс-министр экономики РФ скончался 25 сентября в связи с продолжительной болезнью. Проститься с Ясиным пришли сотни людей, среди которых коллеги, друзья, родственники, среди них также основатель и первый ректор Национального исследовательского университета "Высшая школа экономики" Ярослав Кузьминов, нынешний ректор Никита Анисимов и президент "Высшей школы экономики" Александр Шохин, а также сопредседатель Научно-просветительного центра "Холокост", правозащитница Алла Гербер и министр финансов РФ Антон Силуанов. Ясин в начале 90-х годов был министром экономики РФ, до 2022 года – научным руководителем, а после почётным научным руководителем Национального исследовательского университета "Высшая школа экономики". С 2018 года входил в состав Совета по правам человека в России.
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россия, москва, евгений ясин, ярослав кузьминов, никита анисимов
Россия, Москва, Евгений Ясин, Ярослав Кузьминов, Никита Анисимов
В Москве простились с экс-министром экономики Евгением Ясиным

В Москве завершилось прощание с экс-министром экономики РФ Евгением Ясиным

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкЕвгений Ясин
Евгений Ясин - РИА Новости, 1920, 28.09.2023
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Евгений Ясин . Архивное фото
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МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Прощание с экс-министром экономики РФ, членом Совета по правам человека при президенте РФ (СПЧ) Евгением Ясиным завершилось в Центре культур Национального исследовательского университета "Высшая школа экономики", передает корреспондент РИА Новости.
Экс-министр экономики РФ скончался 25 сентября в связи с продолжительной болезнью.
Проститься с Ясиным пришли сотни людей, среди которых коллеги, друзья, родственники, среди них также основатель и первый ректор Национального исследовательского университета "Высшая школа экономики" Ярослав Кузьминов, нынешний ректор Никита Анисимов и президент "Высшей школы экономики" Александр Шохин, а также сопредседатель Научно-просветительного центра "Холокост", правозащитница Алла Гербер и министр финансов РФ Антон Силуанов.
Ясин в начале 90-х годов был министром экономики РФ, до 2022 года – научным руководителем, а после почётным научным руководителем Национального исследовательского университета "Высшая школа экономики". С 2018 года входил в состав Совета по правам человека в России.
Экономист, общественный деятель, научный руководитель национального исследовательского университета Высшая школа экономики Евгений Ясин - РИА Новости, 1920, 28.09.2023
Биография Евгения Ясина
25 сентября, 13:10
 
РоссияМоскваЕвгений ЯсинЯрослав КузьминовНикита Анисимов
 
 
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