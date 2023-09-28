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Источник: на западе Москвы мужчина умер в бассейне - РИА Новости, 28.09.2023
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12:06 28.09.2023
https://ria.ru/20230928/moskva-1899151382.html
Источник: на западе Москвы мужчина умер в бассейне
Источник: на западе Москвы мужчина умер в бассейне - РИА Новости, 28.09.2023
Источник: на западе Москвы мужчина умер в бассейне
Мужчина утонул в бассейне из-за того, что его руку засосало в фильтровую трубу в "Спорткомплексе Олимпийской деревни" на западе Москвы, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 28.09.2023
2023-09-28T12:06
2023-09-28T12:06
происшествия
москва
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МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Мужчина утонул в бассейне из-за того, что его руку засосало в фильтровую трубу в "Спорткомплексе Олимпийской деревни" на западе Москвы, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах. По словам собеседника агентства, вечером в среду погибший чистил бассейн в спортивном комплексе, погрузившись на дно. "Во время проведения работ руку мужчины засосало в фильтровую трубу. Самостоятельно мужчина достать ее не смог, в результате чего захлебнулся и скончался", - сказал собеседник агентства, добавив, что по данному факту проводится доследственная проверка.
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происшествия, москва
Происшествия, Москва
Источник: на западе Москвы мужчина умер в бассейне

На западе Москвы мужчина погиб после того, как его руку засосало в бассейне

© РИА Новости / Павел ЛисицынАвтомобили скорой медицинской помощи
Автомобили скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 28.09.2023
© РИА Новости / Павел Лисицын
Автомобили скорой медицинской помощи. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Мужчина утонул в бассейне из-за того, что его руку засосало в фильтровую трубу в "Спорткомплексе Олимпийской деревни" на западе Москвы, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.
По словам собеседника агентства, вечером в среду погибший чистил бассейн в спортивном комплексе, погрузившись на дно.
«
"Во время проведения работ руку мужчины засосало в фильтровую трубу. Самостоятельно мужчина достать ее не смог, в результате чего захлебнулся и скончался", - сказал собеседник агентства, добавив, что по данному факту проводится доследственная проверка.
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