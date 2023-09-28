https://ria.ru/20230928/moskva-1899151382.html
Источник: на западе Москвы мужчина умер в бассейне
Источник: на западе Москвы мужчина умер в бассейне - РИА Новости, 28.09.2023
Источник: на западе Москвы мужчина умер в бассейне
Мужчина утонул в бассейне из-за того, что его руку засосало в фильтровую трубу в "Спорткомплексе Олимпийской деревни" на западе Москвы, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 28.09.2023
2023-09-28T12:06
2023-09-28T12:06
2023-09-28T12:06
происшествия
москва
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МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Мужчина утонул в бассейне из-за того, что его руку засосало в фильтровую трубу в "Спорткомплексе Олимпийской деревни" на западе Москвы, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах. По словам собеседника агентства, вечером в среду погибший чистил бассейн в спортивном комплексе, погрузившись на дно. "Во время проведения работ руку мужчины засосало в фильтровую трубу. Самостоятельно мужчина достать ее не смог, в результате чего захлебнулся и скончался", - сказал собеседник агентства, добавив, что по данному факту проводится доследственная проверка.
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происшествия, москва
Источник: на западе Москвы мужчина умер в бассейне
На западе Москвы мужчина погиб после того, как его руку засосало в бассейне