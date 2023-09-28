https://ria.ru/20230928/moskva-1899151382.html

Источник: на западе Москвы мужчина умер в бассейне

Источник: на западе Москвы мужчина умер в бассейне - РИА Новости, 28.09.2023

Источник: на западе Москвы мужчина умер в бассейне

Мужчина утонул в бассейне из-за того, что его руку засосало в фильтровую трубу в "Спорткомплексе Олимпийской деревни" на западе Москвы, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 28.09.2023

2023-09-28T12:06

2023-09-28T12:06

2023-09-28T12:06

происшествия

москва

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МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Мужчина утонул в бассейне из-за того, что его руку засосало в фильтровую трубу в "Спорткомплексе Олимпийской деревни" на западе Москвы, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах. По словам собеседника агентства, вечером в среду погибший чистил бассейн в спортивном комплексе, погрузившись на дно. "Во время проведения работ руку мужчины засосало в фильтровую трубу. Самостоятельно мужчина достать ее не смог, в результате чего захлебнулся и скончался", - сказал собеседник агентства, добавив, что по данному факту проводится доследственная проверка.

https://ria.ru/20230917/khlor-1896808726.html

москва

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2023

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, москва