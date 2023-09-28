https://ria.ru/20230928/moskva-1899145032.html

Бирюков: на Бережковской набережной в Москве обновили асфальт

Бирюков: на Бережковской набережной в Москве обновили асфальт - РИА Новости, 28.09.2023

Бирюков: на Бережковской набережной в Москве обновили асфальт

На Бережковской набережной в Москве обновили асфальт, в общей сложности заменили более 60 тысяч квадратных метров асфальта на участке от моста Богдана... РИА Новости, 28.09.2023

2023-09-28T11:56

2023-09-28T11:56

2023-09-28T11:56

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москва

петр бирюков

богдан хмельницкий

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МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. На Бережковской набережной в Москве обновили асфальт, в общей сложности заменили более 60 тысяч квадратных метров асфальта на участке от моста Богдана Хмельницкого до Третьего транспортного кольца, сообщил заместитель мэра по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков. "Специалисты комплекса городского хозяйства завершили работы по ремонту асфальтобетонного покрытия проезжей части и тротуаров на одном из знаковых объектов улично-дорожной сети столицы - Бережковской набережной. Последний раз аналогичные мероприятия проводились в 2016 году, за прошедшее время из-за интенсивного движения и резких перепадов температуры образовалась колейность. Кроме того, истек гарантийный срок службы полотна. В общей сложности заменили более 60 тысяч квадратных метров асфальта на участке от моста Богдана Хмельницкого до Третьего транспортного кольца", - приводятся его слова в телеграм-канале комплекса городского хозяйства Москвы. Отмечается, что работы проводили преимущественно в ночное время с частичным ограничением движения, в них были задействованы более 340 рабочих и 150 единиц специализированной техники. "В ближайшее время на отремонтированном участке завершится нанесение дорожной разметки с использованием износостойких материалов - холодного пластика и термопластика", - отметили в материале. Как добавили в комплексе городского хозяйства, всего в этом году на крупных магистралях, улицах, во внутриквартальных и дворовых проездах заменят свыше 23 миллионов квадратных метров асфальта.

https://ria.ru/20230928/moskva-1899105801.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

москва, петр бирюков, богдан хмельницкий