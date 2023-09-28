https://ria.ru/20230928/moskva-1899145032.html
Бирюков: на Бережковской набережной в Москве обновили асфальт
Бирюков: на Бережковской набережной в Москве обновили асфальт - РИА Новости, 28.09.2023
Бирюков: на Бережковской набережной в Москве обновили асфальт
На Бережковской набережной в Москве обновили асфальт, в общей сложности заменили более 60 тысяч квадратных метров асфальта на участке от моста Богдана... РИА Новости, 28.09.2023
2023-09-28T11:56
2023-09-28T11:56
2023-09-28T11:56
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петр бирюков
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МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. На Бережковской набережной в Москве обновили асфальт, в общей сложности заменили более 60 тысяч квадратных метров асфальта на участке от моста Богдана Хмельницкого до Третьего транспортного кольца, сообщил заместитель мэра по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков. "Специалисты комплекса городского хозяйства завершили работы по ремонту асфальтобетонного покрытия проезжей части и тротуаров на одном из знаковых объектов улично-дорожной сети столицы - Бережковской набережной. Последний раз аналогичные мероприятия проводились в 2016 году, за прошедшее время из-за интенсивного движения и резких перепадов температуры образовалась колейность. Кроме того, истек гарантийный срок службы полотна. В общей сложности заменили более 60 тысяч квадратных метров асфальта на участке от моста Богдана Хмельницкого до Третьего транспортного кольца", - приводятся его слова в телеграм-канале комплекса городского хозяйства Москвы. Отмечается, что работы проводили преимущественно в ночное время с частичным ограничением движения, в них были задействованы более 340 рабочих и 150 единиц специализированной техники. "В ближайшее время на отремонтированном участке завершится нанесение дорожной разметки с использованием износостойких материалов - холодного пластика и термопластика", - отметили в материале. Как добавили в комплексе городского хозяйства, всего в этом году на крупных магистралях, улицах, во внутриквартальных и дворовых проездах заменят свыше 23 миллионов квадратных метров асфальта.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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москва, петр бирюков, богдан хмельницкий
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва, Петр Бирюков, Богдан Хмельницкий
МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. На Бережковской набережной в Москве обновили асфальт, в общей сложности заменили более 60 тысяч квадратных метров асфальта на участке от моста Богдана Хмельницкого до Третьего транспортного кольца, сообщил заместитель мэра по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.
"Специалисты комплекса городского хозяйства завершили работы по ремонту асфальтобетонного покрытия проезжей части и тротуаров на одном из знаковых объектов улично-дорожной сети столицы - Бережковской набережной. Последний раз аналогичные мероприятия проводились в 2016 году, за прошедшее время из-за интенсивного движения и резких перепадов температуры образовалась колейность. Кроме того, истек гарантийный срок службы полотна. В общей сложности заменили более 60 тысяч квадратных метров асфальта на участке от моста Богдана Хмельницкого до Третьего транспортного кольца", - приводятся его слова в телеграм-канале комплекса городского хозяйства Москвы.
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Отмечается, что работы проводили преимущественно в ночное время с частичным ограничением движения, в них были задействованы более 340 рабочих и 150 единиц специализированной техники.
"В ближайшее время на отремонтированном участке завершится нанесение дорожной разметки с использованием износостойких материалов - холодного пластика и термопластика", - отметили в материале.
Как добавили в комплексе городского хозяйства
, всего в этом году на крупных магистралях, улицах, во внутриквартальных и дворовых проездах заменят свыше 23 миллионов квадратных метров асфальта.