https://ria.ru/20230928/moskva-1899105801.html
Более 850 км кабелей убрали под землю в рамках "Чистого неба" в Москве
Более 850 км кабелей убрали под землю в рамках "Чистого неба" в Москве - РИА Новости, 28.09.2023
Более 850 км кабелей убрали под землю в рамках "Чистого неба" в Москве
В столице убрали под землю более 850 километров воздушных линий в рамках программы "Чистое небо", сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам... РИА Новости, 28.09.2023
2023-09-28T09:52
2023-09-28T09:52
2023-09-28T09:52
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городское хозяйство москвы
москва
петр бирюков
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МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. В столице убрали под землю более 850 километров воздушных линий в рамках программы "Чистое небо", сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков. "Программа "Чистое небо" стартовала в 2015 году, когда в ходе реализации масштабных проектов благоустройства было принято решение освободить центральную часть города и ключевые магистрали от воздушных линий. За прошедший период убрали в кабельную канализацию более 850 километров кабелей, что позволило улучшить визуальный облик пространств и обеспечить безопасную эксплуатацию коммуникаций", — заявил он. Заммэра подчеркнул, что воздушные линии убрали на Садовом, Бульварном и Кремлевском кольцах, на улицах Тверская и Новый Арбат, набережных Балчуга и ряде других улиц, переулков, площадей. Свободным от проводов стало небо над вылетными магистралями – Варшавским, Ярославским и Каширским шоссе, Ленинградским и Ленинским проспектами. "Устройство кабельной канализации сегодня является важной частью работ по комплексному благоустройству городских территорий и пространств. Убираем под землю кабели питания и управления наружным освещением, провода мобильных операторов, интернет-провайдеров, другие коммуникации. Все они размещаются в специальных трубах, соединенных с кабельными колодцами, через которые можно оперативно выполнить ремонт или подключить новые линии", — добавил он. Бирюков напомнил, что благодаря программе "Чистое небо" стала возможна более эффективная работа уникального Московского авиационного центра. Теперь для оказания экстренной помощи пострадавшим пилоты могут приземляться даже на узких улицах.
https://realty.ria.ru/20230705/moskva-1882085171.html
https://realty.ria.ru/20230313/moskva-1852611932.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
городское хозяйство москвы, москва, петр бирюков
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Городское хозяйство Москвы, Москва, Петр Бирюков
Более 850 км кабелей убрали под землю в рамках "Чистого неба" в Москве
Бирюков: в Москве более 850 км воздушных линий убрали под землю
МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. В столице убрали под землю более 850 километров воздушных линий в рамках программы "Чистое небо", сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.
«
"Программа "Чистое небо" стартовала в 2015 году, когда в ходе реализации масштабных проектов благоустройства было принято решение освободить центральную часть города и ключевые магистрали от воздушных линий. За прошедший период убрали в кабельную канализацию более 850 километров кабелей, что позволило улучшить визуальный облик пространств и обеспечить безопасную эксплуатацию коммуникаций", — заявил он.
Заммэра подчеркнул, что воздушные линии убрали на Садовом, Бульварном и Кремлевском кольцах, на улицах Тверская и Новый Арбат, набережных Балчуга и ряде других улиц, переулков, площадей. Свободным от проводов стало небо над вылетными магистралями – Варшавским, Ярославским и Каширским шоссе, Ленинградским и Ленинским проспектами.
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«
"Устройство кабельной канализации сегодня является важной частью работ по комплексному благоустройству городских территорий и пространств. Убираем под землю кабели питания и управления наружным освещением, провода мобильных операторов, интернет-провайдеров, другие коммуникации. Все они размещаются в специальных трубах, соединенных с кабельными колодцами, через которые можно оперативно выполнить ремонт или подключить новые линии", — добавил он.
Бирюков напомнил, что благодаря программе "Чистое небо" стала возможна более эффективная работа уникального Московского авиационного центра. Теперь для оказания экстренной помощи пострадавшим пилоты могут приземляться даже на узких улицах.
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