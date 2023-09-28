https://ria.ru/20230928/moskva-1899105801.html

Более 850 км кабелей убрали под землю в рамках "Чистого неба" в Москве

Более 850 км кабелей убрали под землю в рамках "Чистого неба" в Москве - РИА Новости, 28.09.2023

Более 850 км кабелей убрали под землю в рамках "Чистого неба" в Москве

В столице убрали под землю более 850 километров воздушных линий в рамках программы "Чистое небо", сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам... РИА Новости, 28.09.2023

2023-09-28T09:52

2023-09-28T09:52

2023-09-28T09:52

москва сегодня: мегаполис для жизни

городское хозяйство москвы

москва

петр бирюков

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МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. В столице убрали под землю более 850 километров воздушных линий в рамках программы "Чистое небо", сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков. "Программа "Чистое небо" стартовала в 2015 году, когда в ходе реализации масштабных проектов благоустройства было принято решение освободить центральную часть города и ключевые магистрали от воздушных линий. За прошедший период убрали в кабельную канализацию более 850 километров кабелей, что позволило улучшить визуальный облик пространств и обеспечить безопасную эксплуатацию коммуникаций", — заявил он. Заммэра подчеркнул, что воздушные линии убрали на Садовом, Бульварном и Кремлевском кольцах, на улицах Тверская и Новый Арбат, набережных Балчуга и ряде других улиц, переулков, площадей. Свободным от проводов стало небо над вылетными магистралями – Варшавским, Ярославским и Каширским шоссе, Ленинградским и Ленинским проспектами. "Устройство кабельной канализации сегодня является важной частью работ по комплексному благоустройству городских территорий и пространств. Убираем под землю кабели питания и управления наружным освещением, провода мобильных операторов, интернет-провайдеров, другие коммуникации. Все они размещаются в специальных трубах, соединенных с кабельными колодцами, через которые можно оперативно выполнить ремонт или подключить новые линии", — добавил он. Бирюков напомнил, что благодаря программе "Чистое небо" стала возможна более эффективная работа уникального Московского авиационного центра. Теперь для оказания экстренной помощи пострадавшим пилоты могут приземляться даже на узких улицах.

https://realty.ria.ru/20230705/moskva-1882085171.html

https://realty.ria.ru/20230313/moskva-1852611932.html

москва

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

городское хозяйство москвы, москва, петр бирюков