https://ria.ru/20230928/moshenniki-1899153728.html

Эксперты: мошенники стали чаще атаковать россиян в 2023 году

Эксперты: мошенники стали чаще атаковать россиян в 2023 году - РИА Новости, 28.09.2023

Эксперты: мошенники стали чаще атаковать россиян в 2023 году

В 2023 году 91% россиян сталкивались с попытками мошенничества – это на 9 процентных пункта больше, чем годом ранее (82%), сообщает пресс-служба страховой... РИА Новости, 28.09.2023

2023-09-28T12:28

2023-09-28T12:28

2023-09-28T12:28

общество

россия

мошенники

ингосстрах

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МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. В 2023 году 91% россиян сталкивались с попытками мошенничества – это на 9 процентных пункта больше, чем годом ранее (82%), сообщает пресс-служба страховой компании "Ингосстраха" со ссылкой на совместное исследование с Национальным агентством финансовых исследований (НАФИ). Так, чаще о подобных ситуациях говорят работающие пенсионеры (86%), опрошенные с высшим образованием (84%) и женщины (73%). Именно эти категории граждан наиболее уязвимы и находятся в группе риска. Лишь 9% россиян заявили, что за последние 12 месяцев ни разу не сталкивались с попытками мошенничества, говорится в сообщении. Самой распространенной схемой обмана являются звонки от представителей "банков" или "правоохранительных органов" с целью выведать данные банковских карт и счетов - 73% случаев, что на 19 процентных пункта больше, чем годом ранее (54%). На втором месте по степени распространения – предложения заработать в интернете на так называемых "инвестициях", например, через вложение денег в криптовалюту - 63% случаев, тогда как в 2022 году их было на 8 процентных пункта меньше (55%), пояснили в пресс-службе. Третье место занимают сообщения или электронные письма с подозрительными ссылками, переход по которым связан с финансовыми угрозами. За последний год такие сообщения получали 46% россиян, а годом ранее – 39% (рост на 7 процентных пункта). На четвертом месте – предложения получить выплату или компенсацию от государства, для оформления которой нужно сообщить данные карты или другую личную информацию. В этом году подозрительные рекомендации поступали 45% опрошенных, в прошлом – 39% (рост на 6 процентных пункта). Завершает топ-5 распространенных попыток мошенничества сообщения или звонки с просьбами помочь родственникам или знакомым, которые якобы попали в трудную жизненную ситуацию, а также вымогательства денег под предлогом получения выигрыша в лотерею. О подобных ситуациях рассказали 43% россиян, на 7 процентных пункта больше, чем в 2022 году (36%). Кроме того, россиян пытались обмануть через фишинговые сайты (28%) и при продаже или покупке товаров в интернете (27%), добавили в пресс-службе. Эксперты отметили, что женщины чаще мужчин сталкиваются со звонками псевдосотрудников банков и правоохранительных органов (76% и 69% соответственно). Кроме того, молодежь чаще представителей других возрастных групп говорит о попытках обмана в интернете (38% получали ссылки на подозрительные сайты, 37% – встречали мошенников при покупке или продаже товаров в интернете). "Возрастающие темпы цифровизации услуг формируют условия для попыток внедрения новых мошеннических схем, основанных на доверчивости граждан и стремлении получить какую-либо выгоду или компенсацию. Самым действенным способом защиты от мошенников является информирование со стороны добросовестных участников рынка и определенное недоверие новым ресурсам и обещаниям легких денег. Мы рекомендуем доверять только проверенным ресурсам и никогда не сообщать по телефону свои личные данные", - приводятся в сообщении слова директора департамента электронной коммерции "Ингосстраха" Антона Косачева. В компании напомнили, что по данным Центрального банка России, с начала 2023 года мошенники украли со счетов россиян 4,5 миллиарда рублей, что на 30% больше, чем за весь прошлый год.

https://ria.ru/20230912/medpomosch-1895878032.html

https://ria.ru/20230801/ingosstrakh-1887532952.html

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Артем Смирнов

общество, россия, мошенники, ингосстрах