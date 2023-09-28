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В Молдавии приостановили запрет на участие членов партии "Шор" в выборах - РИА Новости, 28.09.2023
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20:43 28.09.2023
https://ria.ru/20230928/moldavia-1899302562.html
В Молдавии приостановили запрет на участие членов партии "Шор" в выборах
В Молдавии приостановили запрет на участие членов партии "Шор" в выборах - РИА Новости, 28.09.2023
В Молдавии приостановили запрет на участие членов партии "Шор" в выборах
Конституционный суд Молдавии приостановил действие нормы Избирательного кодекса, которая лишала членов запрещенной партии "Шор" права участвовать в выборах,... РИА Новости, 28.09.2023
2023-09-28T20:43
2023-09-28T20:43
молдавия
марина таубер
в мире
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КИШИНЕВ, 28 сен - РИА Новости. Конституционный суд Молдавии приостановил действие нормы Избирательного кодекса, которая лишала членов запрещенной партии "Шор" права участвовать в выборах, сообщила депутат парламента Марина Таубер в своем Telegram-канале. Конституционный суд Молдавии 19 июня постановил признать неконституционной одну из оппозиционных партий "Шор". Согласно этому же решению, партия считается распущенной, а минюсту республики поручено создать комиссию по ее ликвидации и исключению из государственного реестра. Парламент Молдавии внес поправку в избирательный кодекс, которая лишает членов запрещенных партий права участвовать в выборах на протяжении нескольких лет. "Конституционный суд Молдавии приостановил действие правовой нормы Избирательного кодекса, согласно которой бывшим членам партии "Шор" было запрещено участвовать в выборах. Как мы и обещали, мы не сдаемся и боремся до конца", - написала Таубер. По ее словам, это решение было принято на основании "беспрецедентных злоупотреблений, допущенных Бельцким окружным избирательным советом и Центральной избирательной комиссией". На прошлой неделе избирательная комиссия Бельц отказала Таубер в регистрации, поэтому она опротестовала это решение в Центризбиркоме Молдавии, тот поддержал решение местной избирательной комиссии. Таубер аргументировала свое право стать кандидатом в мэры тем, что решение парламента не может применяться задним числом, поэтому не распространяется на представителей партии "Шор". Таубер участвовала в выборах мэра города Бельцы в 2021 году, тогда она прошла во второй тур, набрав 47,93% голосов. Однако перед вторым туром суд Бельц 4 декабря по просьбе ЦИК аннулировал регистрацию Таубер в качестве кандидата на пост мэра из-за нарушений правил финансирования кампании, это решение поддержали суды высшей инстанции. Местные выборы в Молдавии запланированы на 5 ноября, жители страны будут выбирать руководителей населенных пунктов и формировать районные советы.
https://ria.ru/20230921/moldaviya-1897816660.html
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молдавия, марина таубер, в мире
Молдавия, Марина Таубер, В мире
В Молдавии приостановили запрет на участие членов партии "Шор" в выборах

КС Молдавии приостановил запрет на участие членов партии "Шор" в выборах

© Sputnik / Родион Прока | Перейти в медиабанкЗдание Конституционного суда Молдовы в Кишиневе
Здание Конституционного суда Молдовы в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 28.09.2023
© Sputnik / Родион Прока
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Здание Конституционного суда Молдовы в Кишиневе. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 28 сен - РИА Новости. Конституционный суд Молдавии приостановил действие нормы Избирательного кодекса, которая лишала членов запрещенной партии "Шор" права участвовать в выборах, сообщила депутат парламента Марина Таубер в своем Telegram-канале.
Конституционный суд Молдавии 19 июня постановил признать неконституционной одну из оппозиционных партий "Шор". Согласно этому же решению, партия считается распущенной, а минюсту республики поручено создать комиссию по ее ликвидации и исключению из государственного реестра. Парламент Молдавии внес поправку в избирательный кодекс, которая лишает членов запрещенных партий права участвовать в выборах на протяжении нескольких лет.
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"Конституционный суд Молдавии приостановил действие правовой нормы Избирательного кодекса, согласно которой бывшим членам партии "Шор" было запрещено участвовать в выборах. Как мы и обещали, мы не сдаемся и боремся до конца", - написала Таубер. По ее словам, это решение было принято на основании "беспрецедентных злоупотреблений, допущенных Бельцким окружным избирательным советом и Центральной избирательной комиссией".
На прошлой неделе избирательная комиссия Бельц отказала Таубер в регистрации, поэтому она опротестовала это решение в Центризбиркоме Молдавии, тот поддержал решение местной избирательной комиссии. Таубер аргументировала свое право стать кандидатом в мэры тем, что решение парламента не может применяться задним числом, поэтому не распространяется на представителей партии "Шор".
Таубер участвовала в выборах мэра города Бельцы в 2021 году, тогда она прошла во второй тур, набрав 47,93% голосов. Однако перед вторым туром суд Бельц 4 декабря по просьбе ЦИК аннулировал регистрацию Таубер в качестве кандидата на пост мэра из-за нарушений правил финансирования кампании, это решение поддержали суды высшей инстанции.
Местные выборы в Молдавии запланированы на 5 ноября, жители страны будут выбирать руководителей населенных пунктов и формировать районные советы.
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