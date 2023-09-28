https://ria.ru/20230928/moldavia-1899249722.html

Опрос: больше половины жителей Молдавии не верят, что страна вступит в ЕС

Опрос: больше половины жителей Молдавии не верят, что страна вступит в ЕС - РИА Новости, 28.09.2023

Опрос: больше половины жителей Молдавии не верят, что страна вступит в ЕС

Большая часть жителей Молдавии сомневается в способности властей решать глобальные вопросы вроде борьбы с инфляцией, реформы юстиции или вступления в ЕС,... РИА Новости, 28.09.2023

2023-09-28T17:05

2023-09-28T17:05

2023-09-28T17:05

в мире

молдавия

брюссель

украина

майя санду

евросоюз

еврокомиссия

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КИШИНЕВ, 28 сен - РИА Новости. Большая часть жителей Молдавии сомневается в способности властей решать глобальные вопросы вроде борьбы с инфляцией, реформы юстиции или вступления в ЕС, свидетельствуют данные соцопроса, которые опубликовал в четверг Институт маркетинга и социологических опросов (IMAS) республики. Жителей Молдавии попросили ответить, насколько они верят в то, что власти страны могут справиться с рядом задач. Так, 85% респондентов считают, что руководство Молдавии не сможет остановить рост цен, 76% сомневаются, что в стране будут низкие тарифы на энергоресурсы, 72% не уверены, что стоит рассчитывать на рост экономики. В то, что власти доведут до конца реформу системы юстиции, не верят 72% участников опроса, 71% сомневается в улучшении уровня благополучия граждан, 28% не верят в обеспечение демократии. На вопрос о том, смогут ли власти Молдавии защитить жителей страны в случае распространения на ее территорию военного конфликта, утвердительно ответили 27% респондентов, не верят в это 65%. Кроме того, 38% опрошенных считают, что Молдавия станет частью ЕС, сомневаются в этом 56%. Опрос проводился с 2 по 24 сентября в 72 населенных пунктах страны, в нем приняли участие 822 респондента. Максимальная погрешность составляет около 3,4%. Президент Молдавии Майя Санду в марте прошлого года подписала заявку о вступлении республики в Евросоюз, отметив, что процесс евроинтеграции необходимо ускорить. Главы государств и правительств Евросоюза на саммите в Брюсселе 23 июня 2022 года одобрили предоставление Украине и Молдавии статуса кандидатов на вступление в союз. Еврокомиссия выдвинула Молдавии девять условий, которые страна должна выполнить для вступления в ЕС.

https://ria.ru/20230806/moldaviya-1887964609.html

https://ria.ru/20230921/moldaviya-1897816660.html

молдавия

брюссель

украина

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в мире, молдавия, брюссель, украина, майя санду, евросоюз, еврокомиссия