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Большая часть жителей Молдавии не верят в свободные выборы, показал опрос - РИА Новости, 28.09.2023
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16:41 28.09.2023
https://ria.ru/20230928/moldavia-1899242136.html
Большая часть жителей Молдавии не верят в свободные выборы, показал опрос
Большая часть жителей Молдавии не верят в свободные выборы, показал опрос - РИА Новости, 28.09.2023
Большая часть жителей Молдавии не верят в свободные выборы, показал опрос
Жители Молдавии сомневаются, что предстоящие местные выборы будут честными, и считают, что руководство страны ослабило оппозицию уголовными делами,... РИА Новости, 28.09.2023
2023-09-28T16:41
2023-09-28T16:41
в мире
молдавия
кишинев
илан шор
игорь додон
возрождение
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КИШИНЕВ, 28 сен - РИА Новости. Жители Молдавии сомневаются, что предстоящие местные выборы будут честными, и считают, что руководство страны ослабило оппозицию уголовными делами, свидетельствуют данные соцопроса, которые опубликовал в четверг Институт маркетинга и социологических опросов (IMAS) республики. Жителей Молдавии спросили о том, насколько они интересуются предстоящими всеобщими местными выборами. Заинтересованность этой темой выразили 63% респондентов. Не особо интересуются выборами 19% респондентов, вообще не интересуются - 17%. Не смог ответить на этот вопрос 1% опрошенных. При этом 58% респондентов сомневаются, что выборы будут свободными и честными, верят в это 34% опрошенных, не определились с ответом 8%. Также 62% участников опроса заявили, что оппозиционные политики и партии априори рассматриваются как коррумпированные, 53% полагают, что власти ослабили оппозиции уголовными делами, 51% уверен, что оппозиции не дают высказываться, поскольку СМИ контролируются властями. С другой стороны, половина респондентов сомневается, что в Молдавии есть сильная и активная оппозиция. Опрос проводился с 2 по 24 сентября в 72 населенных пунктах страны, в нем приняли участие 822 респондента. Максимальная погрешность составляет около 3,4%. В последнее время давлению подверглась оппозиционная партия "Возрождение". Прокуратура Молдавии 21 сентября провела обыски у ряда ее членов по делу о незаконном финансировании. Парламент лишил депутатской неприкосновенности представителей политсилы Александра Нестеровского и Ирину Лозован, их подозревают в коррупции, а также незаконном финансировании политсилы при участии лидера запрещенной в Молдавии партии "Шор" Илана Шора. Суд в Кишиневе избрал Нестеровскому меру пресечения в виде ареста на 30 дней в СИЗО, Лозован - домашний арест на 30 суток. Адвокаты намерены опротестовать решение в Апелляционной палате. С 22 сентября члены партии проводят акции, требуя освободить политиков. Члены еще одной оппозиционной партии - ныне запрещенной "Шор" - были лишены права участвовать в выборах. Обыски регулярно проводятся и у представителей Партии социалистов, против ее лидера Игоря Додона заведено несколько уголовных дел. Местные выборы в Молдавии запланированы на 5 ноября, жители страны будут выбирать руководителей населенных пунктов.
https://ria.ru/20230921/moldaviya-1897816660.html
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в мире, молдавия, кишинев, илан шор, игорь додон, возрождение
В мире, Молдавия, Кишинев, Илан Шор, Игорь Додон, Возрождение
Большая часть жителей Молдавии не верят в свободные выборы, показал опрос

IMAS: 58% жителей Молдавии не верят в свободные и честные выборы

© РИА Новости / Родион Прока | Перейти в медиабанкСотрудники полиции и участники акции протеста оппозиции в Кишиневе
Сотрудники полиции и участники акции протеста оппозиции в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 28.09.2023
© РИА Новости / Родион Прока
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Сотрудники полиции и участники акции протеста оппозиции в Кишиневе. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 28 сен - РИА Новости. Жители Молдавии сомневаются, что предстоящие местные выборы будут честными, и считают, что руководство страны ослабило оппозицию уголовными делами, свидетельствуют данные соцопроса, которые опубликовал в четверг Институт маркетинга и социологических опросов (IMAS) республики.
Жителей Молдавии спросили о том, насколько они интересуются предстоящими всеобщими местными выборами. Заинтересованность этой темой выразили 63% респондентов. Не особо интересуются выборами 19% респондентов, вообще не интересуются - 17%. Не смог ответить на этот вопрос 1% опрошенных.
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При этом 58% респондентов сомневаются, что выборы будут свободными и честными, верят в это 34% опрошенных, не определились с ответом 8%.
Также 62% участников опроса заявили, что оппозиционные политики и партии априори рассматриваются как коррумпированные, 53% полагают, что власти ослабили оппозиции уголовными делами, 51% уверен, что оппозиции не дают высказываться, поскольку СМИ контролируются властями. С другой стороны, половина респондентов сомневается, что в Молдавии есть сильная и активная оппозиция.
Опрос проводился с 2 по 24 сентября в 72 населенных пунктах страны, в нем приняли участие 822 респондента. Максимальная погрешность составляет около 3,4%.
В последнее время давлению подверглась оппозиционная партия "Возрождение". Прокуратура Молдавии 21 сентября провела обыски у ряда ее членов по делу о незаконном финансировании. Парламент лишил депутатской неприкосновенности представителей политсилы Александра Нестеровского и Ирину Лозован, их подозревают в коррупции, а также незаконном финансировании политсилы при участии лидера запрещенной в Молдавии партии "Шор" Илана Шора. Суд в Кишиневе избрал Нестеровскому меру пресечения в виде ареста на 30 дней в СИЗО, Лозован - домашний арест на 30 суток. Адвокаты намерены опротестовать решение в Апелляционной палате. С 22 сентября члены партии проводят акции, требуя освободить политиков.
Члены еще одной оппозиционной партии - ныне запрещенной "Шор" - были лишены права участвовать в выборах. Обыски регулярно проводятся и у представителей Партии социалистов, против ее лидера Игоря Додона заведено несколько уголовных дел.
Местные выборы в Молдавии запланированы на 5 ноября, жители страны будут выбирать руководителей населенных пунктов.
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