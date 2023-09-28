Рейтинг@Mail.ru
Опрос: большая часть жителей Молдавии недовольна курсом развития страны - РИА Новости, 28.09.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:58 28.09.2023
https://ria.ru/20230928/moldavia-1899226437.html
Опрос: большая часть жителей Молдавии недовольна курсом развития страны
Опрос: большая часть жителей Молдавии недовольна курсом развития страны - РИА Новости, 28.09.2023
Опрос: большая часть жителей Молдавии недовольна курсом развития страны
Около 60% жителей Молдавии считают, что страна развивается в неверном направлении, свидетельствуют данные соцопроса, которые опубликовал в четверг Институт... РИА Новости, 28.09.2023
2023-09-28T15:58
2023-09-28T15:58
молдавия
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/02/1582621552_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_d125922449b7270d1f2ce7dd0372cbd0.jpg
КИШИНЕВ, 28 сен - РИА Новости. Около 60% жителей Молдавии считают, что страна развивается в неверном направлении, свидетельствуют данные соцопроса, которые опубликовал в четверг Институт маркетинга и социологических опросов (IMAS) республики. Жителей Молдавии попросили оценить, в верном ли направлении движется страна. Выбранный властями курс развития поддержали 34% (33% в мае). Недовольны выбранным направлением 58% (60% ранее). Не смогли ответить 8% респондентов (7% ранее). Опрос проводился с 2 по 24 сентября в 72 населенных пунктах страны, в нем приняли участие 822 респондента. Максимальная погрешность составляет около 3,4%. Молдавия испытывает энергетический кризис из-за роста цен на энергоресурсы, тарифы на газ выросли в 2022 году почти в семь раз, а на электроэнергию - почти в четыре раза. На фоне подорожания энергоресурсов у населения выросли долги за коммунальные услуги. На фоне подорожания энергоресурсов, а также роста инфляции в стране проходят антиправительственные протесты. Протестующие обвиняют власти в неспособности справиться с кризисом, указывают на рекордную за последние 20 лет инфляцию, которая в сентябре прошлого года составила 33,97% в годовом исчислении.
https://ria.ru/20230806/moldaviya-1887964609.html
молдавия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/02/1582621552_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_d24c9919a230ce6a26272390a2535a85.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
молдавия, в мире
Молдавия, В мире
Опрос: большая часть жителей Молдавии недовольна курсом развития страны

IMAS: около 60% жителей Молдавии остались недовольны курсом развития страны

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкПрохожие у здания Правительства Молдавии в Кишиневе
Прохожие у здания Правительства Молдавии в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 28.09.2023
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
Прохожие у здания Правительства Молдавии в Кишиневе. Архивное фото
Читать ria.ru в
КИШИНЕВ, 28 сен - РИА Новости. Около 60% жителей Молдавии считают, что страна развивается в неверном направлении, свидетельствуют данные соцопроса, которые опубликовал в четверг Институт маркетинга и социологических опросов (IMAS) республики.
Жителей Молдавии попросили оценить, в верном ли направлении движется страна. Выбранный властями курс развития поддержали 34% (33% в мае). Недовольны выбранным направлением 58% (60% ранее). Не смогли ответить 8% респондентов (7% ранее).
Опрос проводился с 2 по 24 сентября в 72 населенных пунктах страны, в нем приняли участие 822 респондента. Максимальная погрешность составляет около 3,4%.
Молдавия испытывает энергетический кризис из-за роста цен на энергоресурсы, тарифы на газ выросли в 2022 году почти в семь раз, а на электроэнергию - почти в четыре раза. На фоне подорожания энергоресурсов у населения выросли долги за коммунальные услуги. На фоне подорожания энергоресурсов, а также роста инфляции в стране проходят антиправительственные протесты. Протестующие обвиняют власти в неспособности справиться с кризисом, указывают на рекордную за последние 20 лет инфляцию, которая в сентябре прошлого года составила 33,97% в годовом исчислении.
Президент Украины Владимир Зеленский и президент Молдавии Майя Санду на саммите Европейского политического сообщества - РИА Новости, 1920, 06.08.2023
Сжигают мосты. Молдавия оставила СНГ без денег
6 августа, 08:00
 
МолдавияВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала