https://ria.ru/20230928/moldavia-1899226437.html
Опрос: большая часть жителей Молдавии недовольна курсом развития страны
Опрос: большая часть жителей Молдавии недовольна курсом развития страны - РИА Новости, 28.09.2023
Опрос: большая часть жителей Молдавии недовольна курсом развития страны
Около 60% жителей Молдавии считают, что страна развивается в неверном направлении, свидетельствуют данные соцопроса, которые опубликовал в четверг Институт... РИА Новости, 28.09.2023
2023-09-28T15:58
2023-09-28T15:58
2023-09-28T15:58
молдавия
в мире
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КИШИНЕВ, 28 сен - РИА Новости. Около 60% жителей Молдавии считают, что страна развивается в неверном направлении, свидетельствуют данные соцопроса, которые опубликовал в четверг Институт маркетинга и социологических опросов (IMAS) республики. Жителей Молдавии попросили оценить, в верном ли направлении движется страна. Выбранный властями курс развития поддержали 34% (33% в мае). Недовольны выбранным направлением 58% (60% ранее). Не смогли ответить 8% респондентов (7% ранее). Опрос проводился с 2 по 24 сентября в 72 населенных пунктах страны, в нем приняли участие 822 респондента. Максимальная погрешность составляет около 3,4%. Молдавия испытывает энергетический кризис из-за роста цен на энергоресурсы, тарифы на газ выросли в 2022 году почти в семь раз, а на электроэнергию - почти в четыре раза. На фоне подорожания энергоресурсов у населения выросли долги за коммунальные услуги. На фоне подорожания энергоресурсов, а также роста инфляции в стране проходят антиправительственные протесты. Протестующие обвиняют власти в неспособности справиться с кризисом, указывают на рекордную за последние 20 лет инфляцию, которая в сентябре прошлого года составила 33,97% в годовом исчислении.
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молдавия, в мире
Опрос: большая часть жителей Молдавии недовольна курсом развития страны
IMAS: около 60% жителей Молдавии остались недовольны курсом развития страны
КИШИНЕВ, 28 сен - РИА Новости.
Около 60% жителей Молдавии считают, что страна развивается в неверном направлении, свидетельствуют данные соцопроса, которые опубликовал в четверг Институт маркетинга и социологических опросов (IMAS
) республики.
Жителей Молдавии попросили оценить, в верном ли направлении движется страна. Выбранный властями курс развития поддержали 34% (33% в мае). Недовольны выбранным направлением 58% (60% ранее). Не смогли ответить 8% респондентов (7% ранее).
Опрос проводился с 2 по 24 сентября в 72 населенных пунктах страны, в нем приняли участие 822 респондента. Максимальная погрешность составляет около 3,4%.
Молдавия испытывает энергетический кризис из-за роста цен на энергоресурсы, тарифы на газ выросли в 2022 году почти в семь раз, а на электроэнергию - почти в четыре раза. На фоне подорожания энергоресурсов у населения выросли долги за коммунальные услуги. На фоне подорожания энергоресурсов, а также роста инфляции в стране проходят антиправительственные протесты. Протестующие обвиняют власти в неспособности справиться с кризисом, указывают на рекордную за последние 20 лет инфляцию, которая в сентябре прошлого года составила 33,97% в годовом исчислении.
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