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В Донецке мирная жительница пострадала при подрыве на мине "Лепесток"
В Донецке мирная жительница пострадала при подрыве на мине "Лепесток" - РИА Новости, 28.09.2023
В Донецке мирная жительница пострадала при подрыве на мине "Лепесток"
Мирная жительница пострадала при подрыве на противопехотной мине "Лепесток" в Кировском районе Донецка, сообщил мэр города Алексей Кулемзин в Telegram-канале. РИА Новости, 28.09.2023
2023-09-28T20:24
2023-09-28T20:24
2023-09-28T20:36
специальная военная операция на украине
донецк
кировский район
алексей кулемзин (донецк)
донецкая народная республика
оон
происшествия
сцкк
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ДОНЕЦК, 28 сен — РИА Новости. Мирная жительница пострадала при подрыве на противопехотной мине "Лепесток" в Кировском районе Донецка, сообщил мэр города Алексей Кулемзин в Telegram-канале. "В результате подрыва на противопехотной мине "Лепесток" в Кировском районе по улице Нефтяной пострадала женщина 1959 года рождения", — написал он.Кировский район расположен в юго-западной части Донецка. Противопехотная фугасная мина (ПФМ-1) "Лепесток" предназначена для повреждения ног и срабатывает, когда человек на нее наступает. Устанавливается на грунт дистанционными средствами минирования. Она представляет практически точную копию американской мины BLU-43/B (Dragontooth). Представительство ДНР в СЦКК не раз фиксировало применение украинскими войсками кассетных боеприпасов, снаряженных минами "Лепесток", для ударов по городам республики.Постоянное представительство России при ООН ранее распространило в Совете Безопасности письмо о применении киевским режимом указанных мин против гражданского населения в Донбассе.Украина в 2005 году ратифицировала Оттавскую конвенцию, которая запрещает применение, накопление и производство противопехотных мин. Таким образом, страна нарушает взятые на себя международные обязательства.
https://ria.ru/20230928/nastuplenie-1898997135.html
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В Донецке мирная жительница пострадала при подрыве на мине "Лепесток"
Кулемзин: мирная жительница пострадала при подрыве на мине "Лепесток" в Донецке