https://ria.ru/20230928/mid-1899227318.html
МИД предупредил Ереван о последствиях ратификации Римского статута МУС
МИД предупредил Ереван о последствиях ратификации Римского статута МУС - РИА Новости, 28.09.2023
МИД предупредил Ереван о последствиях ратификации Римского статута МУС
Решение Армении ратифицировать Римский статут МУС будет иметь самые негативные последствия для двусторонних отношений, заявили РИА Новости в Министерстве... РИА Новости, 28.09.2023
2023-09-28T16:01
2023-09-28T16:01
2023-09-28T17:31
россия
армения
в мире
международный уголовный суд
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мария львова-белова
дмитрий песков
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МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. Решение Армении ратифицировать Римский статут МУС будет иметь самые негативные последствия для двусторонних отношений, заявили РИА Новости в Министерстве иностранных дел России."До армянских партнеров изначально была доведена позиция о неприемлемости ратификации Арменией Римского статута МУС в условиях, когда этой структурой выданы "ордера на арест" высшего руководства России", — указали в ведомстве.В МИД также прокомментировали инициативу Еревана о заключении соглашения по урегулированию этого вопроса, уточнив, что Москва предложила компромиссный вариант, который мог бы устроить обе стороны. "К сожалению, он не был учтен, а вместо этого в Армении приняли политическое решение в пользу ратификации Римского статута", — пояснили в министерстве.Кроме того, тезис армянской стороны о том, что присоединение к МУС якобы никак не повлияет на отношения стран, не соответствует действительности, отметили в дипломатическом ведомстве."Трудно представить визит в республику руководства России, особенно когда депутаты от правящей партии призывают к аресту Владимира Путина по запросу гаагской "фемиды" <...> В Москве рассчитывают, что в Национальном собрании Армении найдутся трезвомыслящие силы, которые не станут штамповать заведомо токсичное для армяно-российских отношений решение", — резюмировали в МИД.Ранее в четверг профильная комиссия армянского парламента единогласно одобрила проект решения о ратификации Римского статута — международного договора, учредившего МУС. Следом документ обсудят на пленарном заседании.Как пояснил Киракосян, процесс ратификации документа, приостановленный в 2004 году, возобновили из-за "широкомасштабной агрессии против Армении" в сентябре 2022-го и "ряда грубейших военных преступлений" на армянской территории.Досудебная палата МУС, юрисдикцию которого Москва не признает, в марте выдала ордер на арест президента Владимира Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой. Российские власти обвиняют в "депортации" детей, которых вывозили из зоны боевых действий в безопасные районы.Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков отмечал, что постановка вопроса об аресте российского лидера неприемлема, а любые решения этого суда ничтожны для Москвы. Намерение Еревана ратифицировать Римский статут в России расценивают как недружественный шаг, об этом МИД заявил послу Армении Вагаршаку Арутюняну.
https://ria.ru/20230925/sud-1898481321.html
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россия, армения, в мире, международный уголовный суд, москва, владимир путин, мария львова-белова, дмитрий песков
Россия, Армения, В мире, Международный уголовный суд, Москва, Владимир Путин, Мария Львова-Белова, Дмитрий Песков
МИД предупредил Ереван о последствиях ратификации Римского статута МУС
МИД: ратификация Арменией Римского статута МУС ухудшит отношения с Россией
МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. Решение Армении ратифицировать Римский статут МУС будет иметь самые негативные последствия для двусторонних отношений, заявили РИА Новости в Министерстве иностранных дел России.
"До армянских партнеров изначально была доведена позиция о неприемлемости ратификации Арменией Римского статута МУС в условиях, когда этой структурой выданы "ордера на арест" высшего руководства России", — указали в ведомстве.
МВД объявило в розыск председателя МУС
В МИД также прокомментировали инициативу Еревана о заключении соглашения по урегулированию этого вопроса, уточнив, что Москва предложила компромиссный вариант, который мог бы устроить обе стороны.
Представитель аппарата премьер-министра Армении по международно-юридическим вопросам Егише Киракосян сообщил, что Ереван предложил Москве подписать двухстороннее соглашение для юридического урегулирования ситуации, связанной с ратификацией Римского статута. По его словам, текст документа был представлен в апреле.
"К сожалению, он не был учтен, а вместо этого в Армении приняли политическое решение в пользу ратификации Римского статута", — пояснили в министерстве.
Кроме того, тезис армянской стороны о том, что присоединение к МУС якобы никак не повлияет на отношения стран, не соответствует действительности, отметили в дипломатическом ведомстве.
В Кремле прокомментировали предложение Армении по Римскому статуту МУС
"Трудно представить визит в республику руководства России, особенно когда депутаты от правящей партии призывают к аресту Владимира Путина
по запросу гаагской "фемиды" <...> В Москве рассчитывают, что в Национальном собрании Армении найдутся трезвомыслящие силы, которые не станут штамповать заведомо токсичное для армяно-российских отношений решение", — резюмировали в МИД.
Ранее в четверг профильная комиссия армянского парламента единогласно одобрила проект решения о ратификации Римского статута — международного договора, учредившего МУС. Следом документ обсудят на пленарном заседании.
Как пояснил Киракосян, процесс ратификации документа, приостановленный в 2004 году, возобновили из-за "широкомасштабной агрессии против Армении" в сентябре 2022-го и "ряда грубейших военных преступлений" на армянской территории.
Досудебная палата МУС, юрисдикцию которого Москва не признает, в марте выдала ордер на арест президента Владимира Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой
. Российские власти обвиняют в "депортации" детей, которых вывозили из зоны боевых действий в безопасные районы.
Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков
отмечал, что постановка вопроса об аресте российского лидера неприемлема, а любые решения этого суда ничтожны для Москвы. Намерение Еревана ратифицировать Римский статут в России расценивают как недружественный шаг, об этом МИД заявил послу Армении Вагаршаку Арутюняну
.
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