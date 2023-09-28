https://ria.ru/20230928/mid-1899195161.html

Эстония потребовала ввести полное торговое эмбарго ЕС в отношении России

Эстония потребовала ввести полное торговое эмбарго ЕС в отношении России - РИА Новости, 28.09.2023

Эстония потребовала ввести полное торговое эмбарго ЕС в отношении России

Эстония потребовала включить в новый пакет санкций ЕС полное торговое эмбарго в отношении России, сообщила пресс-служба МИД республики со ссылкой на главу... РИА Новости, 28.09.2023

2023-09-28T14:09

2023-09-28T14:09

2023-09-28T15:44

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ХЕЛЬСИНКИ, 28 сен — РИА Новости. Эстония потребовала включить в новый пакет санкций ЕС полное торговое эмбарго в отношении России, сообщила пресс-служба МИД республики со ссылкой на главу ведомства Маргуса Цахкна."Эстония требует, чтобы новый пакет санкций Евросоюза включал полное торговое эмбарго против России. В случае, если достаточная поддержка полного торгового эмбарго не будет найдена на уровне ЕС, мы также одобрили альтернативные предложения по ужесточению санкций", — заявил он.По словам дипломата, они предполагают запрет на транзит подпадающих под ограничения товаров, резкое сокращение доходов от экспорта российских энергоносителей и подтверждение того, что Европейский Союз будет замораживать российские активы до полной компенсации военного ущерба Украине.После начала спецоперации Запад усилил санкционное давление на Москву. Число введенных ограничительных мер достигло нескольких десятков тысяч. В то же время в США и Европе признают, что негативный эффект от них оказался не столь существенным. Как отмечал Владимир Путин, политика сдерживания и ослабления России — долгосрочная стратегия западных стран, а их основная цель — ухудшить жизнь миллионов людей. Тем не менее, по словам главы государства, Москва спокойно проходит через этот постоянный прессинг, а инициаторы санкций наказывают себя сами.

https://ria.ru/20230926/es-1898642498.html

https://ria.ru/20230921/sanktsii-1897902325.html

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россия, украина, эстония, владимир путин, в мире, евросоюз