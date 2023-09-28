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На Сокольнической линии московского метро увеличились интервалы - РИА Новости, 28.09.2023
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16:33 28.09.2023
https://ria.ru/20230928/metro-1899238785.html
На Сокольнической линии московского метро увеличились интервалы
На Сокольнической линии московского метро увеличились интервалы - РИА Новости, 28.09.2023
На Сокольнической линии московского метро увеличились интервалы
Интервалы движения поездов на центральном участке Сокольнической линии метро Москвы временно увеличены, сообщили в Telegram-канале столичного департамента... РИА Новости, 28.09.2023
2023-09-28T16:33
2023-09-28T16:33
москва
московский метрополитен
происшествия
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МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Интервалы движения поездов на центральном участке Сокольнической линии метро Москвы временно увеличены, сообщили в Telegram-канале столичного департамента транспорта. "На центральном участке Сокольнической линии (1) временно увеличены интервалы движения поездов", - сказано в сообщении.
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москва, московский метрополитен, происшествия
Москва, Московский метрополитен, Происшествия
На Сокольнической линии московского метро увеличились интервалы

Интервалы на центральном участке Сокольнической линии метро временно увеличились

© Фото : АГН МоскваПоезд "Красная стрела" на станции метро "Фрунзенская" в Москве
Поезд Красная стрела на станции метро Фрунзенская в Москве - РИА Новости, 1920, 28.09.2023
© Фото : АГН Москва
Поезд "Красная стрела" на станции метро "Фрунзенская" в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Интервалы движения поездов на центральном участке Сокольнической линии метро Москвы временно увеличены, сообщили в Telegram-канале столичного департамента транспорта.
"На центральном участке Сокольнической линии (1) временно увеличены интервалы движения поездов", - сказано в сообщении.
Пассажиры на эскалаторе - РИА Новости, 1920, 11.09.2023
Дептранс сообщил об увеличении интервалов движения метро на юге Москвы
11 сентября, 19:45
 
МоскваМосковский метрополитенПроисшествия
 
 
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