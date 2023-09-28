https://ria.ru/20230928/metro-1899238785.html
На Сокольнической линии московского метро увеличились интервалы
На Сокольнической линии московского метро увеличились интервалы - РИА Новости, 28.09.2023
На Сокольнической линии московского метро увеличились интервалы
Интервалы движения поездов на центральном участке Сокольнической линии метро Москвы временно увеличены, сообщили в Telegram-канале столичного департамента... РИА Новости, 28.09.2023
2023-09-28T16:33
2023-09-28T16:33
2023-09-28T16:33
москва
московский метрополитен
происшествия
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МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Интервалы движения поездов на центральном участке Сокольнической линии метро Москвы временно увеличены, сообщили в Telegram-канале столичного департамента транспорта. "На центральном участке Сокольнической линии (1) временно увеличены интервалы движения поездов", - сказано в сообщении.
https://ria.ru/20230911/deptrans-1895674394.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, московский метрополитен, происшествия
Москва, Московский метрополитен, Происшествия
На Сокольнической линии московского метро увеличились интервалы
Интервалы на центральном участке Сокольнической линии метро временно увеличились