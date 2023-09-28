https://ria.ru/20230928/mchs-1899203685.html

Открытое горение на базе отдыха "Лукоморье" под Уфой потушили

Открытое горение на базе отдыха "Лукоморье" под Уфой потушили - РИА Новости, 28.09.2023

Открытое горение на базе отдыха "Лукоморье" под Уфой потушили

Спасатели ликвидировали открытое горение на базе отдыха "Лукоморье" под Уфой, сообщили в ГУМЧС по Башкирии. РИА Новости, 28.09.2023

2023-09-28T14:45

2023-09-28T14:45

2023-09-28T15:16

происшествия

уфа

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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УФА, 28 сен – РИА Новости. Спасатели ликвидировали открытое горение на базе отдыха "Лукоморье" под Уфой, сообщили в ГУМЧС по Башкирии. Ранее в ведомстве сообщали, что загорелись баня и административный корпус с пристройкой на базе отдыха "Лукоморье в селе Михайловка. В 14.26 (12.26 мск) была объявлена локализация на площади 850 квадратных метров. "В 15.12 (13.12 мск) объявлена ликвидация открытого огня. Тушение продолжается", - сказали в главке.

https://ria.ru/20230928/tashkent-1899171295.html

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2023

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происшествия, уфа, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)