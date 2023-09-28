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Более 24 тысяч пассажиров воспользовались речными маршрутами Подмосковья - РИА Новости, 28.09.2023
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Новости Подмосковья
 
17:43 28.09.2023
https://ria.ru/20230928/marshruty-1899265668.html
Более 24 тысяч пассажиров воспользовались речными маршрутами Подмосковья
Более 24 тысяч пассажиров воспользовались речными маршрутами Подмосковья - РИА Новости, 28.09.2023
Более 24 тысяч пассажиров воспользовались речными маршрутами Подмосковья
Свыше 24 тысяч пассажиров воспользовалось водным транспортном Московской области с начала старта речной навигации, сообщает пресс-служба регионального... РИА Новости, 28.09.2023
2023-09-28T17:43
2023-09-28T17:43
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. Свыше 24 тысяч пассажиров воспользовалось водным транспортном Московской области с начала старта речной навигации, сообщает пресс-служба регионального Минтранса.Маршруты действуют в Коломне, Лыткарине и Серпухове. С 1 мая речным транспортом в Серпухове воспользовались более 6,6 тысячи пассажиров, в Лыткарине – свыше 14,1 тысячи, а в Коломне – более 3,4 тысячи пассажиров.В пресс-службе уточнили, что в Лыткарине от одноименного причала до деревни Андреевское Ленинского округа следует катер "Стриж", который проходит 800 метров за пять минут. Маршрут будет курсировать до 20 ноября.В Коломне от причала Бочманово до причала Притыка курсирует теплоход "Москва-108". Протяженность маршрута достигает 24 километра, время в пути – 1,5 часа. А в Серпухове от одноименного причала до причала Сады расстояние достигает четыре километра, на этот уходит порядка 40 минут на теплоходе "Зуша". Оба маршрута будут работать до 30 сентября.Оплата проезда на маршрутах возможна наличными, банковскими и транспортными картами "Стрелка". В 2023 году внесены изменения в стоимость проезда при оплате банковскими картами - он стал дешевле, чем при оплате наличными средствами.
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московская область (подмосковье)
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье)

Более 24 тысяч пассажиров воспользовались речными маршрутами Подмосковья

© РИА Новости / Дмитрий Коробейников | Перейти в медиабанкКатер с пассажирами на пристани в музее-заповеднике "Коломенское"
Катер с пассажирами на пристани в музее-заповеднике Коломенское - РИА Новости, 1920, 28.09.2023
© РИА Новости / Дмитрий Коробейников
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МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. Свыше 24 тысяч пассажиров воспользовалось водным транспортном Московской области с начала старта речной навигации, сообщает пресс-служба регионального Минтранса.
Маршруты действуют в Коломне, Лыткарине и Серпухове. С 1 мая речным транспортом в Серпухове воспользовались более 6,6 тысячи пассажиров, в Лыткарине – свыше 14,1 тысячи, а в Коломне – более 3,4 тысячи пассажиров.
В пресс-службе уточнили, что в Лыткарине от одноименного причала до деревни Андреевское Ленинского округа следует катер "Стриж", который проходит 800 метров за пять минут. Маршрут будет курсировать до 20 ноября.
В Коломне от причала Бочманово до причала Притыка курсирует теплоход "Москва-108". Протяженность маршрута достигает 24 километра, время в пути – 1,5 часа. А в Серпухове от одноименного причала до причала Сады расстояние достигает четыре километра, на этот уходит порядка 40 минут на теплоходе "Зуша". Оба маршрута будут работать до 30 сентября.
Оплата проезда на маршрутах возможна наличными, банковскими и транспортными картами "Стрелка". В 2023 году внесены изменения в стоимость проезда при оплате банковскими картами - он стал дешевле, чем при оплате наличными средствами.
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