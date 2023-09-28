https://ria.ru/20230928/marshruty-1899265668.html

Более 24 тысяч пассажиров воспользовались речными маршрутами Подмосковья

Более 24 тысяч пассажиров воспользовались речными маршрутами Подмосковья - РИА Новости, 28.09.2023

Более 24 тысяч пассажиров воспользовались речными маршрутами Подмосковья

Свыше 24 тысяч пассажиров воспользовалось водным транспортном Московской области с начала старта речной навигации, сообщает пресс-служба регионального... РИА Новости, 28.09.2023

2023-09-28T17:43

2023-09-28T17:43

2023-09-28T17:43

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/153066/15/1530661563_0:214:3262:2048_1920x0_80_0_0_a54c4f948411a91483566df0c728e1bd.jpg

МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. Свыше 24 тысяч пассажиров воспользовалось водным транспортном Московской области с начала старта речной навигации, сообщает пресс-служба регионального Минтранса.Маршруты действуют в Коломне, Лыткарине и Серпухове. С 1 мая речным транспортом в Серпухове воспользовались более 6,6 тысячи пассажиров, в Лыткарине – свыше 14,1 тысячи, а в Коломне – более 3,4 тысячи пассажиров.В пресс-службе уточнили, что в Лыткарине от одноименного причала до деревни Андреевское Ленинского округа следует катер "Стриж", который проходит 800 метров за пять минут. Маршрут будет курсировать до 20 ноября.В Коломне от причала Бочманово до причала Притыка курсирует теплоход "Москва-108". Протяженность маршрута достигает 24 километра, время в пути – 1,5 часа. А в Серпухове от одноименного причала до причала Сады расстояние достигает четыре километра, на этот уходит порядка 40 минут на теплоходе "Зуша". Оба маршрута будут работать до 30 сентября.Оплата проезда на маршрутах возможна наличными, банковскими и транспортными картами "Стрелка". В 2023 году внесены изменения в стоимость проезда при оплате банковскими картами - он стал дешевле, чем при оплате наличными средствами.

https://ria.ru/20230630/avtobusy-1881516425.html

московская область (подмосковье)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Алёна Пава

Алёна Пава

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

московская область (подмосковье)