https://ria.ru/20230928/literatura-1899320396.html

В ДНР нашли украинскую экстремистскую литературу, напечатанную в НАТО

В ДНР нашли украинскую экстремистскую литературу, напечатанную в НАТО - РИА Новости, 28.09.2023

В ДНР нашли украинскую экстремистскую литературу, напечатанную в НАТО

Министерство культуры Донецкой Народной Республики уведомило прокуратуру ДНР о выявлении в республиканских библиотеках Донецка националистических материалов,... РИА Новости, 28.09.2023

2023-09-28T23:22

2023-09-28T23:22

2023-09-28T23:22

в мире

донецкая народная республика

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служба безопасности украины

нато

организация украинских националистов

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ДОНЕЦК, 28 сен - РИА Новости. Министерство культуры Донецкой Народной Республики уведомило прокуратуру ДНР о выявлении в республиканских библиотеках Донецка националистических материалов, которые содержат признаки экстремизма, но не входят в федеральный список экстремистской литературы. Большая часть таких книг отпечатана в странах НАТО и была передана в библиотеки Донбасса в 1990-е годы, сообщил РИА новости исполняющий обязанности министра культуры ДНР Михаил Желтяков. "Собрана литература, которая имеет признаки экстремизма. Она определена сотрудниками библиотеки имени Крупской и министерства (культуры). Мы на протяжении, наверное, трех месяцев выезжали по всем территориям. У себя-то мы быстро все сделали, определили с 2014 года. А вот те новые территории, мы три месяца изучали литературу. Смотрели. И дальше перечень литературы передан в правоохранительные органы, в данном случае в прокуратуру. Для принятия решения", - сказал РИА Новости и. о. министра культуры ДНР Михаил Желтяков. В Донецкой республиканской библиотеке для молодежи обнаружено 166 экземпляров (103 наименования), в Донецкой республиканской библиотеке для детей имени Кирова найдено 15 экземпляров (3 наименования), и в Донецкой республиканской универсальной научной библиотеке имени Крупской выявлен 1141 экземпляр (986 наименований) экстремистской литературы. "С первых лет и дней самостоятельной Украины, из центра (из Киева) исходила такая политика украинизации… В 1994 году в библиотеке (им. Крупской) был организован украино-канадский центр. Открывался он помпезно. При участии посла Канады на Украине. И фонд уже составлял 10 тысяч экземпляров книг, которые были присланы товариществом "Украинские друзья Канады", которые проживали в городе Торонто", - рассказала РИА Новости заместитель генерального директора библиотеки имени Крупской Марина Морозова. Собеседница агентства пояснила, что книги в библиотеку присылались как иностранным фондом, так и частными лицами. "Годы издания там 1952-й можем встретить. И 1960-е. То есть мы понимаем, что это та диаспора, которая сформировалась (за границей) после Великой отечественной войны…", - пояснила руководитель библиотеки. В основном, по словам Морозовой, литература присылалась из США и Канады. Некоторые книги были на иностранных языках, но большая часть на украинском. Книги изданы в различных странах-членах НАТО: Великобритании, США, Канаде, Франции, ФРГ. Большая часть украинской националистической литературы иностранного происхождения посвящена истории Украины XX века и продвигает наиболее жесткую и националистическую повестку. Среди библиотечных фондов обнаружены книги, отпечатанные в издательстве СБУ в 2008 году и посвященные истории ОУН и УПА*.Среди прочего в фонды библиотеки имени Крупской из Канады были присланы произведения основателя украинского интегрального национализма Дмитрия Донцова, Семена Петлюры, жизнеописание Евгения Коновальца. Обнаружена газета середины XX века, средства от продажи которой шли на создание мемориального музея в честь члена организации СС Романа Шухевича. Книги, которые были выявлены работниками библиотеки и Минкультуры ДНР как экстремистские, исключены из каталогов и не выдаются на руки читателям. Большая часть литературы была исключена из каталогов библиотеки имения Крупской еще в 2014 году, после объявления независимости ДНР.* Запрещенные в России террористические организации.

https://ria.ru/20230909/ukraina-1894943554.html

https://ria.ru/20230925/ukraina-1898549168.html

донецкая народная республика

канада

украина

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в мире, донецкая народная республика, канада, украина, роман шухевич, служба безопасности украины, нато, организация украинских националистов