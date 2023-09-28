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Лихачев рассказал о выполнении "Росатомом" выросшего гособоронзаказа - РИА Новости, 28.09.2023
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09:28 28.09.2023
https://ria.ru/20230928/likhachev-1899099365.html
Лихачев рассказал о выполнении "Росатомом" выросшего гособоронзаказа
Лихачев рассказал о выполнении "Росатомом" выросшего гособоронзаказа - РИА Новости, 28.09.2023
Лихачев рассказал о выполнении "Росатомом" выросшего гособоронзаказа
"Росатом" безупречно выполняет кратно выросший гособоронзаказ, заявил генеральный директор госкорпорации Алексей Лихачев. РИА Новости, 28.09.2023
2023-09-28T09:28
2023-09-28T09:28
безопасность
россия
сша
саров
алексей лихачев
владимир путин
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
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МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. "Росатом" безупречно выполняет кратно выросший гособоронзаказ, заявил генеральный директор госкорпорации Алексей Лихачев. "Российская атомная отрасль отмечает год своего 78-летия, уверенно смотря в будущее. В наш профессиональный праздник нам есть чем гордиться, несмотря на трудности, которые ставит перед нами жизнь", - отметил Лихачев в поздравлении работникам и ветеранам отрасли по случаю Дня работника атомной промышленности. "Безупречно выполняем кратно возросший гособоронзаказ", - подчеркнул он. Обеспечение обороноспособности России и политики государства в области ядерного сдерживания - главная задача отечественной атомной отрасли на протяжении всей ее истории. "Росатом" многие годы полностью выполняет государственный оборонный заказ – как по ядерному оружию, так и по неядерным вооружениям. Сейчас гособоронзаказ для "Росатома" заметно вырос, но атомщики справляются, отмечал ранее генеральный директор Лихачев. Президент Владимир Путин в феврале в ходе послания Федеральному собранию поручил Минобороны РФ и "Росатому" обеспечить готовность к испытанию российского ядерного оружия, если испытания первыми проведут США. Руководство страны неизменно уделяет внимание развитию ядерного оружейного комплекса "Росатома". В частности, государство будут наращивать темпы развития саровского ядерного центра – "родины" отечественного ядерного оружия, крупнейшего научно-технического комплекса, обеспечивающего обороноспособность страны. Об этих планах Путин сообщил, посещая Саров в начале сентября.
https://ria.ru/20230927/shoygu-1898945588.html
https://ria.ru/20230807/proizvodstvo-1888639828.html
россия
сша
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безопасность, россия, сша, саров, алексей лихачев, владимир путин, государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
Безопасность, Россия, США, Саров, Алексей Лихачев, Владимир Путин, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом"
Лихачев рассказал о выполнении "Росатомом" выросшего гособоронзаказа

Лихачев: "Росатом" безупречно выполняет кратно выросший гособоронзаказ

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкРабочие на строительной площадке
Рабочие на строительной площадке - РИА Новости, 1920, 28.09.2023
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. "Росатом" безупречно выполняет кратно выросший гособоронзаказ, заявил генеральный директор госкорпорации Алексей Лихачев.
"Российская атомная отрасль отмечает год своего 78-летия, уверенно смотря в будущее. В наш профессиональный праздник нам есть чем гордиться, несмотря на трудности, которые ставит перед нами жизнь", - отметил Лихачев в поздравлении работникам и ветеранам отрасли по случаю Дня работника атомной промышленности.
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"Безупречно выполняем кратно возросший гособоронзаказ", - подчеркнул он.
Обеспечение обороноспособности России и политики государства в области ядерного сдерживания - главная задача отечественной атомной отрасли на протяжении всей ее истории. "Росатом" многие годы полностью выполняет государственный оборонный заказ – как по ядерному оружию, так и по неядерным вооружениям. Сейчас гособоронзаказ для "Росатома" заметно вырос, но атомщики справляются, отмечал ранее генеральный директор Лихачев.
Президент Владимир Путин в феврале в ходе послания Федеральному собранию поручил Минобороны РФ и "Росатому" обеспечить готовность к испытанию российского ядерного оружия, если испытания первыми проведут США.
Руководство страны неизменно уделяет внимание развитию ядерного оружейного комплекса "Росатома". В частности, государство будут наращивать темпы развития саровского ядерного центра – "родины" отечественного ядерного оружия, крупнейшего научно-технического комплекса, обеспечивающего обороноспособность страны. Об этих планах Путин сообщил, посещая Саров в начале сентября.
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БезопасностьРоссияСШАСаровАлексей ЛихачевВладимир ПутинГосударственная корпорация по атомной энергии "Росатом"
 
 
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