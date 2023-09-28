Рейтинг@Mail.ru
Источник: украинские хакеры атаковали систему бронирования "Леонардо" - РИА Новости, 28.09.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:49 28.09.2023
https://ria.ru/20230928/leonardo-1899164703.html
Источник: украинские хакеры атаковали систему бронирования "Леонардо"
Источник: украинские хакеры атаковали систему бронирования "Леонардо" - РИА Новости, 28.09.2023
Источник: украинские хакеры атаковали систему бронирования "Леонардо"
Причиной сбоя в системе бронирования Leonardo (Сирена-Тревел), из-за которого возникли сложности с регистрацией пассажиров в аэропортах, стала DDOS-атака... РИА Новости, 28.09.2023
2023-09-28T12:49
2023-09-28T12:49
аэрофлот
ростех
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/153906/88/1539068828_0:272:4864:3008_1920x0_80_0_0_cfc41dccf7a83b504a9753db3ee508f7.jpg
МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Причиной сбоя в системе бронирования Leonardo (Сирена-Тревел), из-за которого возникли сложности с регистрацией пассажиров в аэропортах, стала DDOS-атака хакерской группировки "IT-армия Украины", сообщил РИА Новости источник на рынке кибербезопасности. "Атакует IT ARMY of Ukraine", - рассказал источник. Ранее авиакомпании группы "Аэрофлот" сообщали о сложностях с регистрацией в аэропортах из-за сбоя в системе Leonardo (Сирена-Тревел), регистрация затруднена в аэропортах маршрутной сети компании. В "Ростехе" рассказали, что работают над отражением массированной DDOS-атаки из-за рубежа. Через некоторое время "Аэрофлот" сообщил, что работа Leonardo восстановлена, затруднения с регистрацией в аэропортах устранены. "Ростех" также подтвердил, что работоспособность Leonardo полностью восстановлена.
https://ria.ru/20230816/srok-1890370985.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/153906/88/1539068828_246:0:4619:3280_1920x0_80_0_0_32b514104b65e76899a0e655d41b3b4b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
аэрофлот, ростех
Аэрофлот, Ростех
Источник: украинские хакеры атаковали систему бронирования "Леонардо"

За сбоем в системе бронирования "Леонардо" стоит IT ARMY of Ukraine

© РИА Новости / Владимир ТрефиловХакерская атака
Хакерская атака - РИА Новости, 1920, 28.09.2023
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Хакерская атака. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Причиной сбоя в системе бронирования Leonardo (Сирена-Тревел), из-за которого возникли сложности с регистрацией пассажиров в аэропортах, стала DDOS-атака хакерской группировки "IT-армия Украины", сообщил РИА Новости источник на рынке кибербезопасности.
"Атакует IT ARMY of Ukraine", - рассказал источник.
Ранее авиакомпании группы "Аэрофлот" сообщали о сложностях с регистрацией в аэропортах из-за сбоя в системе Leonardo (Сирена-Тревел), регистрация затруднена в аэропортах маршрутной сети компании. В "Ростехе" рассказали, что работают над отражением массированной DDOS-атаки из-за рубежа. Через некоторое время "Аэрофлот" сообщил, что работа Leonardo восстановлена, затруднения с регистрацией в аэропортах устранены. "Ростех" также подтвердил, что работоспособность Leonardo полностью восстановлена.
Молоток судьи - РИА Новости, 1920, 16.08.2023
Украинец получил срок за DDoS-атаки на российские ресурсы
16 августа, 12:16
 
АэрофлотРостех
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала