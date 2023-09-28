https://ria.ru/20230928/leonardo-1899164703.html
Источник: украинские хакеры атаковали систему бронирования "Леонардо"
Источник: украинские хакеры атаковали систему бронирования "Леонардо" - РИА Новости, 28.09.2023
Источник: украинские хакеры атаковали систему бронирования "Леонардо"
Причиной сбоя в системе бронирования Leonardo (Сирена-Тревел), из-за которого возникли сложности с регистрацией пассажиров в аэропортах, стала DDOS-атака... РИА Новости, 28.09.2023
2023-09-28T12:49
2023-09-28T12:49
2023-09-28T12:49
аэрофлот
ростех
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МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Причиной сбоя в системе бронирования Leonardo (Сирена-Тревел), из-за которого возникли сложности с регистрацией пассажиров в аэропортах, стала DDOS-атака хакерской группировки "IT-армия Украины", сообщил РИА Новости источник на рынке кибербезопасности. "Атакует IT ARMY of Ukraine", - рассказал источник. Ранее авиакомпании группы "Аэрофлот" сообщали о сложностях с регистрацией в аэропортах из-за сбоя в системе Leonardo (Сирена-Тревел), регистрация затруднена в аэропортах маршрутной сети компании. В "Ростехе" рассказали, что работают над отражением массированной DDOS-атаки из-за рубежа. Через некоторое время "Аэрофлот" сообщил, что работа Leonardo восстановлена, затруднения с регистрацией в аэропортах устранены. "Ростех" также подтвердил, что работоспособность Leonardo полностью восстановлена.
https://ria.ru/20230816/srok-1890370985.html
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аэрофлот, ростех
Источник: украинские хакеры атаковали систему бронирования "Леонардо"
За сбоем в системе бронирования "Леонардо" стоит IT ARMY of Ukraine