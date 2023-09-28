https://ria.ru/20230928/latviya-1899265469.html

В детском саду в Латвии девочку заставляли приседать за русскую речь

В детском саду в Латвии девочку заставляли приседать за русскую речь - РИА Новости, 28.09.2023

В детском саду в Латвии девочку заставляли приседать за русскую речь

Воспитатели одного из детских садов в Латвии наказывали девочку за русскую речь, следует из обращения, которое проект по поддержке соотечественников Russians... РИА Новости, 28.09.2023

2023-09-28T17:43

2023-09-28T17:43

2023-09-28T18:15

латвия

европа

юнисеф

оон

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/05/07/1571117343_0:374:2001:1499_1920x0_80_0_0_9a251e9dc30226f39025e1482f2d6516.jpg

МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. Воспитатели одного из детских садов в Латвии наказывали девочку за русскую речь, следует из обращения, которое проект по поддержке соотечественников Russians фонда "Студмолодежь" направил на имя исполнительного директора ЮНИСЕФ Кэтрин Рассел, документ есть в распоряжении РИА Новости."В одном из детских садов Латвии воспитатели заставляли девочку приседать по десять раз за каждое произнесенное русское слово. Вследствие такого публичного насилия над ребенком девочка замкнулась и больше не хочет идти в детский сад", — говорится в обращении.Его авторы отмечают, что государственные институты Латвии никак не реагируют на произошедшее.Кроме того, воспитатели не учитывают возраст ребенка и его физическое состояние."Если ребенок не знает другого языка и говорит только на русском, смеем предположить, что приседать она должна на постоянной основе", — говорится в документе.Авторы обращения призвали Рассел разобраться в инциденте, дать правовую оценку и "оградить россиян от дискриминации, физического и морального насилия".Подчеркивается, что это не единичный случай. Так, российские дети давно подвергаются травле и кибербуллингу по национальному признаку во всех странах Европы, все эти случаи остаются безнаказанными.Как отметила директор проекта Анна Лапенко, письмо также направили уполномоченному по правам человека в Латвии.В Латвии проживает около 1,8 миллиона человек, из них около 40% — русскоязычные. При этом в республике один государственный язык — латышский. Русский язык имеет статус иностранного. Сейм принял закон о переходе всего образования на латышский язык в течение трех лет. Русский язык можно будет изучать только в качестве "языка меньшинства".

https://ria.ru/20230912/zapret-1895963770.html

https://ria.ru/20230906/knigi-1894424286.html

https://ria.ru/20230901/rossiyane-1893690583.html

латвия

европа

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

латвия, европа, юнисеф, оон, общество