Рейтинг@Mail.ru
Названа сумма, необходимая для переноса производства Lada Largus в Ижевск - РИА Новости, 28.09.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:40 28.09.2023
https://ria.ru/20230928/largus-1899264148.html
Названа сумма, необходимая для переноса производства Lada Largus в Ижевск
Названа сумма, необходимая для переноса производства Lada Largus в Ижевск - РИА Новости, 28.09.2023
Названа сумма, необходимая для переноса производства Lada Largus в Ижевск
Перенос производства Lada Largus из Тольятти в Ижевск потребует около 2 миллиардов рублей, "АвтоВАЗ" рассчитывает, что эти инвестиции значительно окупятся,... РИА Новости, 28.09.2023
2023-09-28T17:40
2023-09-28T17:40
экономика
авто
ижевск
тольятти
максим соколов
автоваз
lada vesta
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/147591/40/1475914026_0:60:1920:1140_1920x0_80_0_0_c0cd9ad00cc1482f1bbdde19df21de43.jpg
МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Перенос производства Lada Largus из Тольятти в Ижевск потребует около 2 миллиардов рублей, "АвтоВАЗ" рассчитывает, что эти инвестиции значительно окупятся, сообщил в интервью РИА Новости президент компании Максим Соколов. В августе "АвтоВАЗ" объявил о переносе производства Lada Largus на завод в Ижевске, окончательно этот процесс планируется завершить во втором квартале 2024 года. "Это решение, конечно же, потребовало дополнительных инвестиций, и мы внесли корректировки в нашу инвестпрограмму. Процесс переноса Largus в Ижевск потребует дополнительно около 2 миллиардов рублей. Эта модель очень популярная, достаточно маржинальная, поэтому эти инвестиции, мы надеемся, для нас окупятся сторицей", - сказал Соколов, отвечая на вопрос об инвестициях в перенос производства модели Largus. "АвтоВАЗ" владеет производственными площадками в Тольятти, Ижевске и Санкт-Петербурге. В середине мая прошлого года французский Renault передал свою долю в "АвтоВАЗе" (67,69%) в госсобственность РФ. Сейчас марка состоит из четырех семейств моделей: Vesta, Largus, Granta и Niva. Продажи автомобилей бренда в 2022 году составили 188,6 тысячи автомобилей (-46% к 2021 году).
https://ria.ru/20230928/avtovaz-1899156913.html
ижевск
тольятти
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/147591/40/1475914026_161:0:1761:1200_1920x0_80_0_0_3f1e1173960031b9444e2dcffc1951b7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, авто, ижевск, тольятти, максим соколов, автоваз, lada vesta
Экономика, Авто, Ижевск, Тольятти, Максим Соколов, АвтоВАЗ, Lada Vesta
Названа сумма, необходимая для переноса производства Lada Largus в Ижевск

"АвтоВАЗ": перенос производства Lada Largus в Ижевск потребует около 2 млрд руб

© Фото : ОАО ''АВТОВАЗ''Автомобиль Lada Largus
Автомобиль Lada Largus - РИА Новости, 1920, 28.09.2023
© Фото : ОАО ''АВТОВАЗ''
Автомобиль Lada Largus. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Перенос производства Lada Largus из Тольятти в Ижевск потребует около 2 миллиардов рублей, "АвтоВАЗ" рассчитывает, что эти инвестиции значительно окупятся, сообщил в интервью РИА Новости президент компании Максим Соколов.
В августе "АвтоВАЗ" объявил о переносе производства Lada Largus на завод в Ижевске, окончательно этот процесс планируется завершить во втором квартале 2024 года.
«
"Это решение, конечно же, потребовало дополнительных инвестиций, и мы внесли корректировки в нашу инвестпрограмму. Процесс переноса Largus в Ижевск потребует дополнительно около 2 миллиардов рублей. Эта модель очень популярная, достаточно маржинальная, поэтому эти инвестиции, мы надеемся, для нас окупятся сторицей", - сказал Соколов, отвечая на вопрос об инвестициях в перенос производства модели Largus.
"АвтоВАЗ" владеет производственными площадками в Тольятти, Ижевске и Санкт-Петербурге. В середине мая прошлого года французский Renault передал свою долю в "АвтоВАЗе" (67,69%) в госсобственность РФ. Сейчас марка состоит из четырех семейств моделей: Vesta, Largus, Granta и Niva. Продажи автомобилей бренда в 2022 году составили 188,6 тысячи автомобилей (-46% к 2021 году).
Посетитель рассматривает автомобиль Lada Vesta SW - РИА Новости, 1920, 28.09.2023
"АвтоВАЗ" запустил онлайн-продажи Lada
12:21
 
ЭкономикаАвтоИжевскТольяттиМаксим СоколовАвтоВАЗLada Vesta
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала