https://ria.ru/20230928/largus-1899264148.html
Названа сумма, необходимая для переноса производства Lada Largus в Ижевск
Названа сумма, необходимая для переноса производства Lada Largus в Ижевск - РИА Новости, 28.09.2023
Названа сумма, необходимая для переноса производства Lada Largus в Ижевск
Перенос производства Lada Largus из Тольятти в Ижевск потребует около 2 миллиардов рублей, "АвтоВАЗ" рассчитывает, что эти инвестиции значительно окупятся,... РИА Новости, 28.09.2023
2023-09-28T17:40
2023-09-28T17:40
2023-09-28T17:40
экономика
авто
ижевск
тольятти
максим соколов
автоваз
lada vesta
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МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Перенос производства Lada Largus из Тольятти в Ижевск потребует около 2 миллиардов рублей, "АвтоВАЗ" рассчитывает, что эти инвестиции значительно окупятся, сообщил в интервью РИА Новости президент компании Максим Соколов. В августе "АвтоВАЗ" объявил о переносе производства Lada Largus на завод в Ижевске, окончательно этот процесс планируется завершить во втором квартале 2024 года. "Это решение, конечно же, потребовало дополнительных инвестиций, и мы внесли корректировки в нашу инвестпрограмму. Процесс переноса Largus в Ижевск потребует дополнительно около 2 миллиардов рублей. Эта модель очень популярная, достаточно маржинальная, поэтому эти инвестиции, мы надеемся, для нас окупятся сторицей", - сказал Соколов, отвечая на вопрос об инвестициях в перенос производства модели Largus. "АвтоВАЗ" владеет производственными площадками в Тольятти, Ижевске и Санкт-Петербурге. В середине мая прошлого года французский Renault передал свою долю в "АвтоВАЗе" (67,69%) в госсобственность РФ. Сейчас марка состоит из четырех семейств моделей: Vesta, Largus, Granta и Niva. Продажи автомобилей бренда в 2022 году составили 188,6 тысячи автомобилей (-46% к 2021 году).
https://ria.ru/20230928/avtovaz-1899156913.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, авто, ижевск, тольятти, максим соколов, автоваз, lada vesta
Экономика, Авто, Ижевск, Тольятти, Максим Соколов, АвтоВАЗ, Lada Vesta
Названа сумма, необходимая для переноса производства Lada Largus в Ижевск
"АвтоВАЗ": перенос производства Lada Largus в Ижевск потребует около 2 млрд руб
МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Перенос производства Lada Largus из Тольятти в Ижевск потребует около 2 миллиардов рублей, "АвтоВАЗ" рассчитывает, что эти инвестиции значительно окупятся, сообщил в интервью РИА Новости президент компании Максим Соколов.
В августе "АвтоВАЗ" объявил о переносе производства Lada Largus на завод в Ижевске, окончательно этот процесс планируется завершить во втором квартале 2024 года.
«
"Это решение, конечно же, потребовало дополнительных инвестиций, и мы внесли корректировки в нашу инвестпрограмму. Процесс переноса Largus в Ижевск потребует дополнительно около 2 миллиардов рублей. Эта модель очень популярная, достаточно маржинальная, поэтому эти инвестиции, мы надеемся, для нас окупятся сторицей", - сказал Соколов, отвечая на вопрос об инвестициях в перенос производства модели Largus.
"АвтоВАЗ" владеет производственными площадками в Тольятти, Ижевске и Санкт-Петербурге. В середине мая прошлого года французский Renault передал свою долю в "АвтоВАЗе" (67,69%) в госсобственность РФ. Сейчас марка состоит из четырех семейств моделей: Vesta, Largus, Granta и Niva. Продажи автомобилей бренда в 2022 году составили 188,6 тысячи автомобилей (-46% к 2021 году).
"АвтоВАЗ" запустил онлайн-продажи Lada