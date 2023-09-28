https://ria.ru/20230928/kvoty-1899111396.html

На Сахалине установили первые в России квоты на парниковые выбросы

На Сахалине установили первые в России квоты на парниковые выбросы - РИА Новости, 28.09.2023

На Сахалине установили первые в России квоты на парниковые выбросы

В рамках Сахалинского эксперимента установлены первые в России квоты на парниковые выбросы, за превышение которых будут взимать по тысяче рублей за тонну... РИА Новости, 28.09.2023

2023-09-28T10:21

2023-09-28T10:21

2023-09-28T10:22

сахалин

сахалинская область

экономика

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МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. В рамках Сахалинского эксперимента установлены первые в России квоты на парниковые выбросы, за превышение которых будут взимать по тысяче рублей за тонну CO₂-эквивалента, сообщили в пресс-службе заместителя председателя правительства Сахалинской области Вячеслава Аленькова. "Двадцать седьмого сентября в рамках энергетического форума "Нефть и газ Сахалина 2023" были утверждены квоты на выбросы парниковых газов", - говорится в сообщении. Квоты утверждены для 35 компаний, которые по итогам первой в стране верификации представили углеродную отчетность за 2022 год с превышением порога в 20 тысяч тонн CO₂. Для сравнения, на федеральном уровне с этого года действует обязательство сдавать углеродную отчетность для эмитентов со следом выше 150 тысяч тонн CO₂. По итогам 2025 года сахалинским компаниям предстоит совокупно сократить порядка 160 тысяч тонн CO₂-эквивалента, что составляет менее 2% от уровня выбросов 2022 года с учетом планов по росту производства. С учетом реализации Сахалинского эксперимента будет строиться и национальная система углеродной отчетности. На данный момент квоты и плата за их превышение действуют только на Сахалине. В перспективе рассматривается вариант распространения этих практик на всю страну. Цель Сахалинского эксперимента, начатого с 1 сентября 2022 года, - достижение до 31 декабря 2025 года углеродной нейтральности на территории Сахалинской области. Сахалин станет первым в России углеродно-нейтральным регионом, то есть субъектом, где выбросы парниковых газов сбалансированы их поглощением.

https://ria.ru/20230628/parnikovyegazy-1880966339.html

https://ria.ru/20230816/putin-1890447700.html

сахалин

сахалинская область

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сахалин, сахалинская область, экономика