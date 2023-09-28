https://ria.ru/20230928/kurs-1899087405.html

Курс доллара снизился на 14 копеек, евро — на 31

Курс доллара снизился на 14 копеек, евро — на 31 - РИА Новости, 28.09.2023

Курс доллара снизился на 14 копеек, евро — на 31

Курс рубля в начале торгов четверга растет к доллару и евро, но незначительно снижается к юаню, следует из данных Московской биржи. РИА Новости, 28.09.2023

2023-09-28T07:07

2023-09-28T07:07

2023-09-28T07:22

ситуация с курсами валют и ценами на нефть

экономика

московская биржа

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МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. Курс рубля в начале торгов четверга растет к доллару и евро, но незначительно снижается к юаню, следует из данных Московской биржи.Курс доллара с расчетами "завтра" на 7.07 мск снизился на 14 копеек — до 96,77 рубля.Евро подешевел на 31 копейку, составив 101,65 рубля.Юань укрепился на одну копейку, достигнув 13,22 рубля.

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2023

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, московская биржа