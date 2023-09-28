https://ria.ru/20230928/kurs-1899087405.html
Курс доллара снизился на 14 копеек, евро — на 31
Курс доллара снизился на 14 копеек, евро — на 31 - РИА Новости, 28.09.2023
Курс доллара снизился на 14 копеек, евро — на 31
Курс рубля в начале торгов четверга растет к доллару и евро, но незначительно снижается к юаню, следует из данных Московской биржи. РИА Новости, 28.09.2023
2023-09-28T07:07
2023-09-28T07:07
2023-09-28T07:22
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
экономика
московская биржа
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/15/1859533659_0:0:3074:1729_1920x0_80_0_0_fb1921b548fcc43dfaf45daeae60ca94.jpg
МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. Курс рубля в начале торгов четверга растет к доллару и евро, но незначительно снижается к юаню, следует из данных Московской биржи.Курс доллара с расчетами "завтра" на 7.07 мск снизился на 14 копеек — до 96,77 рубля.Евро подешевел на 31 копейку, составив 101,65 рубля.Юань укрепился на одну копейку, достигнув 13,22 рубля.
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/15/1859533659_138:0:2869:2048_1920x0_80_0_0_95727059c8c1ae65261346b792ecc884.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, московская биржа
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть, Экономика, Московская биржа
Курс доллара снизился на 14 копеек, евро — на 31
Московская биржа: курс доллара снизился на 14 копеек, до 96,77 рубля
МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. Курс рубля в начале торгов четверга растет к доллару и евро, но незначительно снижается к юаню, следует из данных Московской биржи.
Курс доллара с расчетами "завтра" на 7.07 мск снизился на 14 копеек — до 96,77 рубля.
Евро подешевел на 31 копейку, составив 101,65 рубля.
Юань укрепился на одну копейку, достигнув 13,22 рубля.