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Песков переадресовал Минобороны вопрос о кубинцах в зоне СВО

Песков переадресовал Минобороны вопрос о кубинцах в зоне СВО - РИА Новости, 28.09.2023

Песков переадресовал Минобороны вопрос о кубинцах в зоне СВО

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос об участии кубинских граждан в СВО, заявил, что этот вопрос, который может иметь отношение к РИА Новости, 28.09.2023

2023-09-28T13:55

2023-09-28T13:55

2023-09-28T13:55

специальная военная операция на украине

политика

россия

дмитрий песков

куба

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос об участии кубинских граждан в СВО, заявил, что этот вопрос, который может иметь отношение к Минобороны. "Здесь скорее вопрос, который может иметь отношение скорее к министерству обороны, ибо касается боевых действий. Здесь ничего ответить вам не могу. То, что мы поддерживаем отношения, диалог с нашими друзьями в Гаване во всех возможных областях - это действительно так," - сказал Песков на вопрос, что известно Кремлю по поводу кубинских граждан, участвующих в СВО. Отвечая на вопрос CNN о том, что "некоторые члены семей воюющих" сообщили, что их родственников обманом заставили присягнуть к участию в СВО, пообещав деньги и гражданство РФ, Песков отметил, что вряд ли можно комментировать, отвечая на фразу "некоторые члены семей". "Здесь нужно говорить, конкретно кто, когда, кому. Кто кому что обещал, каких-то обобщающих формулировок здесь быть не должно, ибо это неуместно", - подчеркнул Песков. Он добавил, что если появится информация о том, кто конкретно кому обещал, и кто был обманут, то, безусловно, Кремль внимательно к этому отнесется.

https://ria.ru/20230914/spetsoperatsiya-1896364944.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

политика, россия, дмитрий песков, куба, ситуация в днр и лнр