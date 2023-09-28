https://ria.ru/20230928/kuba-1899188741.html
Песков переадресовал Минобороны вопрос о кубинцах в зоне СВО
Песков переадресовал Минобороны вопрос о кубинцах в зоне СВО - РИА Новости, 28.09.2023
Песков переадресовал Минобороны вопрос о кубинцах в зоне СВО
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос об участии кубинских граждан в СВО, заявил, что этот вопрос, который может иметь отношение к РИА Новости, 28.09.2023
2023-09-28T13:55
2023-09-28T13:55
2023-09-28T13:55
специальная военная операция на украине
политика
россия
дмитрий песков
куба
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос об участии кубинских граждан в СВО, заявил, что этот вопрос, который может иметь отношение к Минобороны. "Здесь скорее вопрос, который может иметь отношение скорее к министерству обороны, ибо касается боевых действий. Здесь ничего ответить вам не могу. То, что мы поддерживаем отношения, диалог с нашими друзьями в Гаване во всех возможных областях - это действительно так," - сказал Песков на вопрос, что известно Кремлю по поводу кубинских граждан, участвующих в СВО. Отвечая на вопрос CNN о том, что "некоторые члены семей воюющих" сообщили, что их родственников обманом заставили присягнуть к участию в СВО, пообещав деньги и гражданство РФ, Песков отметил, что вряд ли можно комментировать, отвечая на фразу "некоторые члены семей". "Здесь нужно говорить, конкретно кто, когда, кому. Кто кому что обещал, каких-то обобщающих формулировок здесь быть не должно, ибо это неуместно", - подчеркнул Песков. Он добавил, что если появится информация о том, кто конкретно кому обещал, и кто был обманут, то, безусловно, Кремль внимательно к этому отнесется.
https://ria.ru/20230914/spetsoperatsiya-1896364944.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, россия, дмитрий песков, куба, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Политика, Россия, Дмитрий Песков, Куба, Ситуация в ДНР и ЛНР
Песков переадресовал Минобороны вопрос о кубинцах в зоне СВО
Песков переадресовал Минобороны вопрос о гражданах Кубы, участвующих в СВО
МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос об участии кубинских граждан в СВО, заявил, что этот вопрос, который может иметь отношение к Минобороны.
"Здесь скорее вопрос, который может иметь отношение скорее к министерству обороны, ибо касается боевых действий. Здесь ничего ответить вам не могу. То, что мы поддерживаем отношения, диалог с нашими друзьями в Гаване
во всех возможных областях - это действительно так," - сказал Песков на вопрос, что известно Кремлю по поводу кубинских граждан, участвующих в СВО.
Отвечая на вопрос CNN о том, что "некоторые члены семей воюющих" сообщили, что их родственников обманом заставили присягнуть к участию в СВО, пообещав деньги и гражданство РФ, Песков отметил, что вряд ли можно комментировать, отвечая на фразу "некоторые члены семей". "Здесь нужно говорить, конкретно кто, когда, кому. Кто кому что обещал, каких-то обобщающих формулировок здесь быть не должно, ибо это неуместно", - подчеркнул Песков. Он добавил, что если появится информация о том, кто конкретно кому обещал, и кто был обманут, то, безусловно, Кремль внимательно к этому отнесется.
Куба не возражает против участия своих граждан в СВО, заявил посол