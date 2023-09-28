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Власти Крыма оценили загрузку отелей и здравниц в сентябре - РИА Новости, 28.09.2023
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Туризм
 
14:50 28.09.2023
https://ria.ru/20230928/krym-1899195758.html
Власти Крыма оценили загрузку отелей и здравниц в сентябре
Власти Крыма оценили загрузку отелей и здравниц в сентябре - РИА Новости, 28.09.2023
Власти Крыма оценили загрузку отелей и здравниц в сентябре
Здравницы Крыма в бархатный сезон в сентябре загружены в среднем наполовину, а в ряде отелей и санаториев — до 80-90 процентов, сообщает министр курортов и... РИА Новости, 28.09.2023
2023-09-28T14:50
2023-09-28T14:50
туризм
туризм
новости - туризм
вадим волченко (министр курортов и туризма крыма)
республика крым
россия
отдых в россии
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 сен — РИА Новости. Здравницы Крыма в бархатный сезон в сентябре загружены в среднем наполовину, а в ряде отелей и санаториев — до 80-90 процентов, сообщает министр курортов и туризма республики Вадим Волченко. "Крымский сентябрь. Многие наши здравницы и отели загружены неплохо. Конечно, хотелось бы больше, если бы не логистические и геополитические ограничения. В сентябре загрузка в среднем составила 50 процентов, ряд отелей и санаториев заполнены до 80-90 процентов", — отметил чиновник.По его словам, наиболее высокая загрузка — в выходные дни, когда приезжают на отдых и сами крымчане, и жители близлежащих регионов.Он отметил, что для жителей республики наступило самое любимое время года – море еще теплое, пляжный отдых продолжается и уже не так жарко. Это комфортный период для культурно-познавательного и активного туризма, пеших прогулок."Мы достаточно уверенно смотрим в осенне-зимний сезон. Республиканскими органами власти обсуждаются с федеральным правительством отдельные меры поддержки и механизмы загрузки средств размещения, в том числе за счет оздоровления жителей новых субъектов РФ, членов семей участников СВО и самих военнослужащих, граждан льготных категорий", — добавил Волченко. Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что к началу осени республика приняла около 3,8 миллиона отдыхающих, что на 28 процентов меньше аналогичного периода прошлого года. Крым за 2022 год посетили 6,5 миллиона туристов. В 2021 году было 9,5 миллиона гостей, это рекорд за всю постсоветскую историю. В доковидном 2019 году турпоток составил 7,4 миллиона туристов.
https://ria.ru/20230927/krym-1898988659.html
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туризм, новости - туризм, вадим волченко (министр курортов и туризма крыма), республика крым, россия, отдых в россии
Туризм, Туризм, Новости - Туризм, Вадим Волченко (Министр курортов и туризма Крыма), Республика Крым, Россия, отдых в России
Власти Крыма оценили загрузку отелей и здравниц в сентябре

Власти Крыма сообщили, что местные здравницы в сентябре заполнены наполовину

© РИА Новости / Сергей Мальгавко | Перейти в медиабанкОтдыхающие на занятиях водной аэробикой в бассейне санатория "Ай-Петри" в Крыму
Отдыхающие на занятиях водной аэробикой в бассейне санатория Ай-Петри в Крыму - РИА Новости, 1920, 28.09.2023
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 сен — РИА Новости. Здравницы Крыма в бархатный сезон в сентябре загружены в среднем наполовину, а в ряде отелей и санаториев — до 80-90 процентов, сообщает министр курортов и туризма республики Вадим Волченко.
"Крымский сентябрь. Многие наши здравницы и отели загружены неплохо. Конечно, хотелось бы больше, если бы не логистические и геополитические ограничения. В сентябре загрузка в среднем составила 50 процентов, ряд отелей и санаториев заполнены до 80-90 процентов", — отметил чиновник.
По его словам, наиболее высокая загрузка — в выходные дни, когда приезжают на отдых и сами крымчане, и жители близлежащих регионов.
Он отметил, что для жителей республики наступило самое любимое время года – море еще теплое, пляжный отдых продолжается и уже не так жарко. Это комфортный период для культурно-познавательного и активного туризма, пеших прогулок.
"Мы достаточно уверенно смотрим в осенне-зимний сезон. Республиканскими органами власти обсуждаются с федеральным правительством отдельные меры поддержки и механизмы загрузки средств размещения, в том числе за счет оздоровления жителей новых субъектов РФ, членов семей участников СВО и самих военнослужащих, граждан льготных категорий", — добавил Волченко.
Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что к началу осени республика приняла около 3,8 миллиона отдыхающих, что на 28 процентов меньше аналогичного периода прошлого года.
Крым за 2022 год посетили 6,5 миллиона туристов. В 2021 году было 9,5 миллиона гостей, это рекорд за всю постсоветскую историю. В доковидном 2019 году турпоток составил 7,4 миллиона туристов.
Судак, Крым - РИА Новости, 1920, 27.09.2023
В Крыму начали благоустройство Большой Крымской тропы
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ТуризмТуризмНовости - ТуризмВадим Волченко (Министр курортов и туризма Крыма)Республика КрымРоссияотдых в России
 
 
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