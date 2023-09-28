https://ria.ru/20230928/krym-1899195758.html

Власти Крыма оценили загрузку отелей и здравниц в сентябре

Власти Крыма оценили загрузку отелей и здравниц в сентябре - РИА Новости, 28.09.2023

Власти Крыма оценили загрузку отелей и здравниц в сентябре

Здравницы Крыма в бархатный сезон в сентябре загружены в среднем наполовину, а в ряде отелей и санаториев — до 80-90 процентов, сообщает министр курортов и... РИА Новости, 28.09.2023

2023-09-28T14:50

2023-09-28T14:50

2023-09-28T14:50

туризм

туризм

новости - туризм

вадим волченко (министр курортов и туризма крыма)

республика крым

россия

отдых в россии

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 сен — РИА Новости. Здравницы Крыма в бархатный сезон в сентябре загружены в среднем наполовину, а в ряде отелей и санаториев — до 80-90 процентов, сообщает министр курортов и туризма республики Вадим Волченко. "Крымский сентябрь. Многие наши здравницы и отели загружены неплохо. Конечно, хотелось бы больше, если бы не логистические и геополитические ограничения. В сентябре загрузка в среднем составила 50 процентов, ряд отелей и санаториев заполнены до 80-90 процентов", — отметил чиновник.По его словам, наиболее высокая загрузка — в выходные дни, когда приезжают на отдых и сами крымчане, и жители близлежащих регионов.Он отметил, что для жителей республики наступило самое любимое время года – море еще теплое, пляжный отдых продолжается и уже не так жарко. Это комфортный период для культурно-познавательного и активного туризма, пеших прогулок."Мы достаточно уверенно смотрим в осенне-зимний сезон. Республиканскими органами власти обсуждаются с федеральным правительством отдельные меры поддержки и механизмы загрузки средств размещения, в том числе за счет оздоровления жителей новых субъектов РФ, членов семей участников СВО и самих военнослужащих, граждан льготных категорий", — добавил Волченко. Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что к началу осени республика приняла около 3,8 миллиона отдыхающих, что на 28 процентов меньше аналогичного периода прошлого года. Крым за 2022 год посетили 6,5 миллиона туристов. В 2021 году было 9,5 миллиона гостей, это рекорд за всю постсоветскую историю. В доковидном 2019 году турпоток составил 7,4 миллиона туристов.

https://ria.ru/20230927/krym-1898988659.html

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Мария Селиванова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мария Селиванова

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