https://ria.ru/20230928/krym-1899093187.html

Постпред Крыма прокомментировал ракетный удар Киева по Севастополю

Постпред Крыма прокомментировал ракетный удар Киева по Севастополю - РИА Новости, 28.09.2023

Постпред Крыма прокомментировал ракетный удар Киева по Севастополю

Постоянный представитель республики Крым при президенте России, вице-премьер правительства Крыма Георгий Мурадов назвал военным вызовом ракетную атаку Украины... РИА Новости, 28.09.2023

2023-09-28T08:53

2023-09-28T08:53

2023-09-28T08:53

специальная военная операция на украине

севастополь

россия

георгий мурадов

мария захарова

михаил развожаев

вооруженные силы рф

вооруженные силы украины

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 сен – РИА Новости. Постоянный представитель республики Крым при президенте России, вице-премьер правительства Крыма Георгий Мурадов назвал военным вызовом ракетную атаку Украины на полуостров и участие в ее организации США и Британии. Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что украинская ракетная атака на Севастополь реализовывалась в тесной координации с американскими и британскими специалистами. "Удар по штабу Черноморского флота, который дислоцируется в городе-герое Севастополе почти 240 лет, следует интерпретировать как наглый военный вызов киевской шайки, как своего рода заявление: "Пока вы обещаете ударить по нашему штабу принятия решений, мы разгромим ваши". Такая наглость не может быть показательно и сверхсурово не наказана. Тот факт, что всё руководство операцией осуществлялось американо-британскими силами и средствами, должно ожидаемо ввести в круг ответных мер не только Киев, как было обещано, но и иные центры принятия решений", - заявил Мурадов РИА Новости. По его словам, ответ по штабам за атаку на Севастополь должен быть более мощным и сокрушительным, чем вражеский удар, так как в западной логике – "не способен ответить только тот, кто слаб". "Но не будем торопить события. Момент крайне напряженный и ответственный. Дождемся обещанного ответа, которого с нетерпением ожидают крымчане, рассчитывая, что после него Киеву и его кураторам далее неповадно будет игнорировать предостережения наших военных. Уверен, что жесткий ответ будет дан в нужное время и в самом чувствительном для противника месте", - подчеркнул постпред. Киев 22 сентября нанес ракетный удар по Севастополю, средства ПВО сбили пять ракет. При ракетном ударе было повреждено историческое здание штаба Черноморского флота, один военный пропал без вести, сообщало Минобороны РФ. Упавшую в центре города часть сбитой ракеты вывезли с мерами предосторожности и уничтожили на полигоне. Губернатор города Михаил Развожаев добавил, что в Севастополе от ударной волны повыбивало стекла в десяти жилых домах в центре города, люди не пострадали.

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https://ria.ru/20230924/vozmezdie-1898373394.html

севастополь

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

севастополь, россия, георгий мурадов, мария захарова, михаил развожаев, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, черноморский флот вмф россии