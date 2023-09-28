Рейтинг@Mail.ru
Постпред Крыма прокомментировал ракетный удар Киева по Севастополю - РИА Новости, 28.09.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
08:53 28.09.2023
https://ria.ru/20230928/krym-1899093187.html
Постпред Крыма прокомментировал ракетный удар Киева по Севастополю
Постпред Крыма прокомментировал ракетный удар Киева по Севастополю - РИА Новости, 28.09.2023
Постпред Крыма прокомментировал ракетный удар Киева по Севастополю
Постоянный представитель республики Крым при президенте России, вице-премьер правительства Крыма Георгий Мурадов назвал военным вызовом ракетную атаку Украины... РИА Новости, 28.09.2023
2023-09-28T08:53
2023-09-28T08:53
специальная военная операция на украине
севастополь
россия
георгий мурадов
мария захарова
михаил развожаев
вооруженные силы рф
вооруженные силы украины
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/16/1898013199_0:347:676:727_1920x0_80_0_0_fa141ed5ac0ea0d16c2af35acab640b9.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 сен – РИА Новости. Постоянный представитель республики Крым при президенте России, вице-премьер правительства Крыма Георгий Мурадов назвал военным вызовом ракетную атаку Украины на полуостров и участие в ее организации США и Британии. Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что украинская ракетная атака на Севастополь реализовывалась в тесной координации с американскими и британскими специалистами. "Удар по штабу Черноморского флота, который дислоцируется в городе-герое Севастополе почти 240 лет, следует интерпретировать как наглый военный вызов киевской шайки, как своего рода заявление: "Пока вы обещаете ударить по нашему штабу принятия решений, мы разгромим ваши". Такая наглость не может быть показательно и сверхсурово не наказана. Тот факт, что всё руководство операцией осуществлялось американо-британскими силами и средствами, должно ожидаемо ввести в круг ответных мер не только Киев, как было обещано, но и иные центры принятия решений", - заявил Мурадов РИА Новости. По его словам, ответ по штабам за атаку на Севастополь должен быть более мощным и сокрушительным, чем вражеский удар, так как в западной логике – "не способен ответить только тот, кто слаб". "Но не будем торопить события. Момент крайне напряженный и ответственный. Дождемся обещанного ответа, которого с нетерпением ожидают крымчане, рассчитывая, что после него Киеву и его кураторам далее неповадно будет игнорировать предостережения наших военных. Уверен, что жесткий ответ будет дан в нужное время и в самом чувствительном для противника месте", - подчеркнул постпред. Киев 22 сентября нанес ракетный удар по Севастополю, средства ПВО сбили пять ракет. При ракетном ударе было повреждено историческое здание штаба Черноморского флота, один военный пропал без вести, сообщало Минобороны РФ. Упавшую в центре города часть сбитой ракеты вывезли с мерами предосторожности и уничтожили на полигоне. Губернатор города Михаил Развожаев добавил, что в Севастополе от ударной волны повыбивало стекла в десяти жилых домах в центре города, люди не пострадали.
https://ria.ru/20230923/storm_shadow-1898151052.html
https://ria.ru/20230922/samolet-1898060629.html
https://ria.ru/20230924/vozmezdie-1898373394.html
севастополь
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/16/1898013199_0:284:676:790_1920x0_80_0_0_e08562d4774f7ff913e5969a37f82bba.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
севастополь, россия, георгий мурадов, мария захарова, михаил развожаев, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, черноморский флот вмф россии
Специальная военная операция на Украине, Севастополь, Россия, Георгий Мурадов, Мария Захарова, Михаил Развожаев, Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины, Черноморский флот ВМФ России
Постпред Крыма прокомментировал ракетный удар Киева по Севастополю

Постпред Крыма Мурадов назвал ракетную атаку ВСУ на Севастополь военным вызовом

© Фото очевидцаПоследствия удара в Севастополе
Последствия удара в Севастополе
© Фото очевидца
Последствия удара в Севастополе
Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 сен – РИА Новости. Постоянный представитель республики Крым при президенте России, вице-премьер правительства Крыма Георгий Мурадов назвал военным вызовом ракетную атаку Украины на полуостров и участие в ее организации США и Британии.
Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что украинская ракетная атака на Севастополь реализовывалась в тесной координации с американскими и британскими специалистами.
Последствия удара в Севастополе
В МИД Британии отказались комментировать удар Storm Shadow по Севастополю
23 сентября, 02:38
«
"Удар по штабу Черноморского флота, который дислоцируется в городе-герое Севастополе почти 240 лет, следует интерпретировать как наглый военный вызов киевской шайки, как своего рода заявление: "Пока вы обещаете ударить по нашему штабу принятия решений, мы разгромим ваши". Такая наглость не может быть показательно и сверхсурово не наказана. Тот факт, что всё руководство операцией осуществлялось американо-британскими силами и средствами, должно ожидаемо ввести в круг ответных мер не только Киев, как было обещано, но и иные центры принятия решений", - заявил Мурадов РИА Новости.
По его словам, ответ по штабам за атаку на Севастополь должен быть более мощным и сокрушительным, чем вражеский удар, так как в западной логике – "не способен ответить только тот, кто слаб".
Самолет Boeing P-8 Poseidon ВМС США над Черным морем - РИА Новости, 1920, 22.09.2023
Во время удара по Севастополю у Черного моря заметили самолет-разведчик США
22 сентября, 16:10
«
"Но не будем торопить события. Момент крайне напряженный и ответственный. Дождемся обещанного ответа, которого с нетерпением ожидают крымчане, рассчитывая, что после него Киеву и его кураторам далее неповадно будет игнорировать предостережения наших военных. Уверен, что жесткий ответ будет дан в нужное время и в самом чувствительном для противника месте", - подчеркнул постпред.
Киев 22 сентября нанес ракетный удар по Севастополю, средства ПВО сбили пять ракет. При ракетном ударе было повреждено историческое здание штаба Черноморского флота, один военный пропал без вести, сообщало Минобороны РФ. Упавшую в центре города часть сбитой ракеты вывезли с мерами предосторожности и уничтожили на полигоне. Губернатор города Михаил Развожаев добавил, что в Севастополе от ударной волны повыбивало стекла в десяти жилых домах в центре города, люди не пострадали.
Гиперзвуковой авиационный ракетный комплекс Кинжал - РИА Новости, 1920, 24.09.2023
"Мощное возмездие". В США раскрыли, что Россия устроила Киеву
24 сентября, 20:37
 
Специальная военная операция на УкраинеСевастопольРоссияГеоргий МурадовМария ЗахароваМихаил РазвожаевВооруженные силы РФВооруженные силы УкраиныЧерноморский флот ВМФ России
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала