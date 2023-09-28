https://ria.ru/20230928/kosovo-1899269644.html

Премьер Албании призвал миссию НАТО взять под контроль север Косово

Премьер Албании призвал миссию НАТО взять под контроль север Косово - РИА Новости, 28.09.2023

Премьер Албании призвал миссию НАТО взять под контроль север Косово

Премьер Албании Эди Рама призвал контингент НАТО в Косово (KFOR) взять под контроль север Косово, чтобы избежать повторения столкновений 24 сентября, его слова... РИА Новости, 28.09.2023

2023-09-28T17:57

2023-09-28T17:57

2023-09-28T18:18

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сербия

эди рама

евросоюз

обострение ситуации на границе косово и сербии

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БЕЛГРАД, 28 сен – РИА Новости. Премьер Албании Эди Рама призвал контингент НАТО в Косово (KFOR) взять под контроль север Косово, чтобы избежать повторения столкновений 24 сентября, его слова цитирует Albanian Daily news.Президент Сербии Александр Вучич в ночь на четверг призвал сербов в Косово и Метохии добиваться своих прав мирным путем и указал, что погибшие на севере края 24 сентября сербы не были террористами, но доведены до края косовоалбанскими властями в Приштине. По его словам, в воскресенье погибли косовоалбанский полицейский и трое сербов: Стефан Неделькович из Звечана, Игор Миленкович и Боян Мияйлович из Лепосавича. Все трое сербов, как указал сербский лидер, для соотечественников в Косово и Метохии "герои и мученики". "Для того, чтобы предотвратить (новые - ред.) жертвы, KFOR должен взять на себя контроль на севере Косово. Это предложение я давал и раньше на саммите НАТО и подробно объяснял, почему", - цитирует Albanian Daily news Раму. Ранее президент Сербии призвал контингент Североатлантического альянса взять на себя обеспечение безопасности на севере края вместо косовоалбанской полиции. Директор Канцелярии по Косово и Метохии при правительстве Сербии Петар Петкович заявил в четверг, что согласно имеющимся у Белграда доказательствам и показаниям свидетелей косовоалбанская полиция хладнокровно убила сербов, жестоко и намеренно. Он указал на необходимость международного расследования с участием сербских экспертов и отметил, что уже четвертый день косовоалбанские власти скрывают тела погибших, которые доказывают ликвидацию раненых Мияйловича и, предположительно, Миленковича. Траур по погибшим провозглашен 26-28 сентября в сербских районах Косово и Метохии и 27 сентября в центральной Сербии. Поминальные мероприятия с зажжением свечей в эти дни были проведены по инициативе граждан на севере Косово, в различных городах Сербии, Черногории и Республики Сербской в Боснии и Герцеговине. Прокуратура самопровозглашенной республики Косово сообщила в понедельник об обнаружении четвертого погибшего при столкновениях в минувшее воскресенье в селе Баньска серба. Косовский "министр внутренних дел" Джеляль Свечля заявил, что найдены документы, указывающие на причастность зампредседателя "Сербского списка" Милана Радоичича к инциденту. Партия косовских сербов на это ответила требованием к Приштине провести расследование гибели участников столкновений близ монастыря Баньска. МВД самопровозглашенной республики заявило ранее, что в жилых объектах и автомобилях на трассе и близ монастыря Баньска найдены арсеналы оружия. Речь якобы идет о десятках единиц разных типов и калибров, униформе и логистическом оборудовании, включая крупнокалиберное армейское оружие, такое, как гранаты, гранатометы, пулеметы и автоматы Калашникова. Задержанным в воскресенье непосредственно в ходе перестрелки сербам определена мера ареста в 30 дней. Они подозреваются в ряде тяжких преступлений, таких как терроризм и создание преступной группы. Сотрудники косовской полиции проводят расследование с представителями миссии ЕС по верховенству закона EULEX. Официальный Белград возложил ответственность за произошедшее на косовоалбанские власти в Приштине.

https://ria.ru/20230601/serbiya-1875355641.html

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, косово, сербия, эди рама, евросоюз, обострение ситуации на границе косово и сербии