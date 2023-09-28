Рейтинг@Mail.ru
Премьер Албании призвал миссию НАТО взять под контроль север Косово - РИА Новости, 28.09.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:57 28.09.2023 (обновлено: 18:18 28.09.2023)
https://ria.ru/20230928/kosovo-1899269644.html
Премьер Албании призвал миссию НАТО взять под контроль север Косово
Премьер Албании призвал миссию НАТО взять под контроль север Косово - РИА Новости, 28.09.2023
Премьер Албании призвал миссию НАТО взять под контроль север Косово
Премьер Албании Эди Рама призвал контингент НАТО в Косово (KFOR) взять под контроль север Косово, чтобы избежать повторения столкновений 24 сентября, его слова... РИА Новости, 28.09.2023
2023-09-28T17:57
2023-09-28T18:18
в мире
косово
сербия
эди рама
евросоюз
обострение ситуации на границе косово и сербии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/02/1a/1565219018_0:214:2888:1839_1920x0_80_0_0_85d2cfcdb0cc4904b0f4f6c92c18cd2d.jpg
БЕЛГРАД, 28 сен – РИА Новости. Премьер Албании Эди Рама призвал контингент НАТО в Косово (KFOR) взять под контроль север Косово, чтобы избежать повторения столкновений 24 сентября, его слова цитирует Albanian Daily news.Президент Сербии Александр Вучич в ночь на четверг призвал сербов в Косово и Метохии добиваться своих прав мирным путем и указал, что погибшие на севере края 24 сентября сербы не были террористами, но доведены до края косовоалбанскими властями в Приштине. По его словам, в воскресенье погибли косовоалбанский полицейский и трое сербов: Стефан Неделькович из Звечана, Игор Миленкович и Боян Мияйлович из Лепосавича. Все трое сербов, как указал сербский лидер, для соотечественников в Косово и Метохии "герои и мученики". "Для того, чтобы предотвратить (новые - ред.) жертвы, KFOR должен взять на себя контроль на севере Косово. Это предложение я давал и раньше на саммите НАТО и подробно объяснял, почему", - цитирует Albanian Daily news Раму. Ранее президент Сербии призвал контингент Североатлантического альянса взять на себя обеспечение безопасности на севере края вместо косовоалбанской полиции. Директор Канцелярии по Косово и Метохии при правительстве Сербии Петар Петкович заявил в четверг, что согласно имеющимся у Белграда доказательствам и показаниям свидетелей косовоалбанская полиция хладнокровно убила сербов, жестоко и намеренно. Он указал на необходимость международного расследования с участием сербских экспертов и отметил, что уже четвертый день косовоалбанские власти скрывают тела погибших, которые доказывают ликвидацию раненых Мияйловича и, предположительно, Миленковича. Траур по погибшим провозглашен 26-28 сентября в сербских районах Косово и Метохии и 27 сентября в центральной Сербии. Поминальные мероприятия с зажжением свечей в эти дни были проведены по инициативе граждан на севере Косово, в различных городах Сербии, Черногории и Республики Сербской в Боснии и Герцеговине. Прокуратура самопровозглашенной республики Косово сообщила в понедельник об обнаружении четвертого погибшего при столкновениях в минувшее воскресенье в селе Баньска серба. Косовский "министр внутренних дел" Джеляль Свечля заявил, что найдены документы, указывающие на причастность зампредседателя "Сербского списка" Милана Радоичича к инциденту. Партия косовских сербов на это ответила требованием к Приштине провести расследование гибели участников столкновений близ монастыря Баньска. МВД самопровозглашенной республики заявило ранее, что в жилых объектах и автомобилях на трассе и близ монастыря Баньска найдены арсеналы оружия. Речь якобы идет о десятках единиц разных типов и калибров, униформе и логистическом оборудовании, включая крупнокалиберное армейское оружие, такое, как гранаты, гранатометы, пулеметы и автоматы Калашникова. Задержанным в воскресенье непосредственно в ходе перестрелки сербам определена мера ареста в 30 дней. Они подозреваются в ряде тяжких преступлений, таких как терроризм и создание преступной группы. Сотрудники косовской полиции проводят расследование с представителями миссии ЕС по верховенству закона EULEX. Официальный Белград возложил ответственность за произошедшее на косовоалбанские власти в Приштине.
https://ria.ru/20230601/serbiya-1875355641.html
косово
сербия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/02/1a/1565219018_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_eef1e6e64c55f250ed80eac30e543e5e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, косово, сербия, эди рама, евросоюз, обострение ситуации на границе косово и сербии
В мире, Косово, Сербия, Эди Рама, Евросоюз, Обострение ситуации на границе Косово и Сербии
Премьер Албании призвал миссию НАТО взять под контроль север Косово

Премьер Албании Рама призвал контингент НАТО взять под контроль север Косово

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкПремьер-министр Республики Албания, Эди Рама
Премьер-министр Республики Албания, Эди Рама - РИА Новости, 1920, 28.09.2023
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
Премьер-министр Республики Албания, Эди Рама. Архивное фото
Читать ria.ru в
БЕЛГРАД, 28 сен – РИА Новости. Премьер Албании Эди Рама призвал контингент НАТО в Косово (KFOR) взять под контроль север Косово, чтобы избежать повторения столкновений 24 сентября, его слова цитирует Albanian Daily news.
Президент Сербии Александр Вучич в ночь на четверг призвал сербов в Косово и Метохии добиваться своих прав мирным путем и указал, что погибшие на севере края 24 сентября сербы не были террористами, но доведены до края косовоалбанскими властями в Приштине. По его словам, в воскресенье погибли косовоалбанский полицейский и трое сербов: Стефан Неделькович из Звечана, Игор Миленкович и Боян Мияйлович из Лепосавича. Все трое сербов, как указал сербский лидер, для соотечественников в Косово и Метохии "герои и мученики".
«
"Для того, чтобы предотвратить (новые - ред.) жертвы, KFOR должен взять на себя контроль на севере Косово. Это предложение я давал и раньше на саммите НАТО и подробно объяснял, почему", - цитирует Albanian Daily news Раму.
Ранее президент Сербии призвал контингент Североатлантического альянса взять на себя обеспечение безопасности на севере края вместо косовоалбанской полиции.
Директор Канцелярии по Косово и Метохии при правительстве Сербии Петар Петкович заявил в четверг, что согласно имеющимся у Белграда доказательствам и показаниям свидетелей косовоалбанская полиция хладнокровно убила сербов, жестоко и намеренно. Он указал на необходимость международного расследования с участием сербских экспертов и отметил, что уже четвертый день косовоалбанские власти скрывают тела погибших, которые доказывают ликвидацию раненых Мияйловича и, предположительно, Миленковича.
Солдаты KFOR возле мэрии во время акции протеста в городе Звечан на севере Косово - РИА Новости, 1920, 01.06.2023
"Идеальный шторм". Запад свергает последнего союзника России в Европе
1 июня, 08:00
Траур по погибшим провозглашен 26-28 сентября в сербских районах Косово и Метохии и 27 сентября в центральной Сербии. Поминальные мероприятия с зажжением свечей в эти дни были проведены по инициативе граждан на севере Косово, в различных городах Сербии, Черногории и Республики Сербской в Боснии и Герцеговине.
Прокуратура самопровозглашенной республики Косово сообщила в понедельник об обнаружении четвертого погибшего при столкновениях в минувшее воскресенье в селе Баньска серба. Косовский "министр внутренних дел" Джеляль Свечля заявил, что найдены документы, указывающие на причастность зампредседателя "Сербского списка" Милана Радоичича к инциденту. Партия косовских сербов на это ответила требованием к Приштине провести расследование гибели участников столкновений близ монастыря Баньска.
МВД самопровозглашенной республики заявило ранее, что в жилых объектах и автомобилях на трассе и близ монастыря Баньска найдены арсеналы оружия. Речь якобы идет о десятках единиц разных типов и калибров, униформе и логистическом оборудовании, включая крупнокалиберное армейское оружие, такое, как гранаты, гранатометы, пулеметы и автоматы Калашникова.
Задержанным в воскресенье непосредственно в ходе перестрелки сербам определена мера ареста в 30 дней. Они подозреваются в ряде тяжких преступлений, таких как терроризм и создание преступной группы. Сотрудники косовской полиции проводят расследование с представителями миссии ЕС по верховенству закона EULEX. Официальный Белград возложил ответственность за произошедшее на косовоалбанские власти в Приштине.
Косово и Метохия
29 мая, 19:19
Инфографика
Косово и Метохия: где живут сербыПосмотреть
 
В миреКосовоСербияЭди РамаЕвросоюзОбострение ситуации на границе Косово и Сербии
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала