https://ria.ru/20230928/kosovo-1899237751.html

В Белграде заявили, что косовоалбанская полиция намеренно убила сербов

В Белграде заявили, что косовоалбанская полиция намеренно убила сербов - РИА Новости, 28.09.2023

В Белграде заявили, что косовоалбанская полиция намеренно убила сербов

Косовоалбанская полиция хладнокровно убила сербов 24 сентября на севере края, жестоко и намеренно, заявил директор Канцелярии по Косово и Метохии (КиМ) при... РИА Новости, 28.09.2023

2023-09-28T16:32

2023-09-28T16:32

2023-09-28T16:32

в мире

косово

сербия

приштина

александр вучич

евросоюз

обострение ситуации на границе косово и сербии

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БЕЛГРАД, 28 сен – РИА Новости. Косовоалбанская полиция хладнокровно убила сербов 24 сентября на севере края, жестоко и намеренно, заявил директор Канцелярии по Косово и Метохии (КиМ) при правительстве Сербии Петар Петкович. Президент Сербии Александр Вучич в ночь на четверг призвал сербов в Косово и Метохии добиваться своих прав мирным путем и указал, что погибшие на севере края 24 сентября сербы не были террористами, но доведены до края косовоалбанскими властями в Приштине. По его словам, в воскресенье погибли косовоалбанский полицейский и трое сербов: Стефан Неделькович из Звечана, Игор Миленкович и Боян Мияйлович из Лепосавича. Все трое сербов, как указал сербский лидер, для соотечественников в Косово и Метохии "герои и мученики". "Почему (миссия по верховенству закона ЕС – ред.) EULEX не объяснила, почему ей косовская полиция запретила участвовать в этом, что является ее обязанностью? Я скажу почему. EULEX не участвовала в расследовании косовской полиции на месте потому, что косовская полиция хотела скрыть доказательства и правду", - заявил Петкович на брифинге в четверг. "Правда гласит – сербы хладнокровно, мучительно и жестоко убиты косовской полицией. Это все должны знать, это надо было скрыть от EULEX и объективного, независимого и профессионального расследования. Сербия получила надежную информацию, доказательства, фотографии, слова живых свидетелей произошедшего 24 сентября. Показания подтверждены на детекторе лжи: Боян Мияйлович, отец двоих детей шести лет и девяти месяцев, муж и сын, был убит после легкого ранения и падения на землю, выхода из боя, контрольным выстрелом в голову косовской полицией", - подчеркнул директор Канцелярии по КиМ и добавил, что защищенные свидетели готовы опознать участвовавших албанцев. Он указал на необходимость международного расследования с участием сербских экспертов и отметил, что уже четвертый день косовоалбанские власти скрывают тела погибших, которые доказывают ликвидацию раненых Мияйловича и, предположительно, Миленковича. Траур по погибшим провозглашен 26-28 сентября в сербских районах Косово и Метохии и 27 сентября - в центральной Сербии. Поминальные мероприятия с зажжением свечей в эти дни были проведены по инициативе граждан на севере Косово, в различных городах Сербии, Черногории и Республики Сербской в Боснии и Герцеговине. Прокуратура самопровозглашенной республики Косово сообщила в понедельник об обнаружении четвертого погибшего при столкновениях в минувшее воскресенье в селе Баньска серба. Косовский "министр внутренних дел" Джеляль Свечля заявил, что найдены документы, указывающие на причастность зампредседателя "Сербского списка" Милана Радоичича к инциденту. Партия косовских сербов на это ответила требованием к Приштине провести расследование гибели участников столкновений близ монастыря Баньска. МВД самопровозглашенной республики заявило ранее, что в жилых объектах и автомобилях на трассе и близ монастыря Баньска найдены арсеналы оружия. Речь якобы идет о десятках единиц разных типов и калибров, униформе и логистическом оборудовании, включая крупнокалиберное армейское оружие, такое как гранаты, гранатометы, пулеметы и автоматы Калашникова. Задержанным в воскресенье непосредственно в ходе перестрелки сербам определена мера ареста в 30 дней. Они подозреваются в ряде тяжких преступлений, таких как терроризм и создание преступной группы. Сотрудники косовской полиции проводят расследование с представителями миссии ЕС по верховенству закона EULEX. Официальный Белград возложил ответственность за произошедшее на косовоалбанские власти в Приштине.

https://ria.ru/20230601/serbiya-1875355641.html

https://ria.ru/20230529/kosovo-1874944026.html

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в мире, косово, сербия, приштина, александр вучич, евросоюз, обострение ситуации на границе косово и сербии