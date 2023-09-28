https://ria.ru/20230928/kosovo-1899085271.html

В МИД заявили, что не видят шансов на стабилизацию ситуации вокруг Косово

В МИД заявили, что не видят шансов на стабилизацию ситуации вокруг Косово - РИА Новости, 28.09.2023

В МИД заявили, что не видят шансов на стабилизацию ситуации вокруг Косово

В России не видят перспектив долгосрочной стабилизации ситуации вокруг Косово из-за подстрекательства США и ЕС, заявил РИА Новости замглавы МИД Александр... РИА Новости, 28.09.2023

2023-09-28T05:24

2023-09-28T05:24

2023-09-28T07:42

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сербия

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МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. В России не видят перспектив долгосрочной стабилизации ситуации вокруг Косово из-за подстрекательства США и ЕС, заявил РИА Новости замглавы МИД Александр Грушко."Перспектив на долгосрочную стабилизацию не просматривается. Лидер Косово Курти путем поддержания напряжения на местах, действиями по выдавливанию сербов, рассчитывает на то, что его кураторы — Вашингтон и Брюссель — еще больше усилят прессинг на Белград, добиваясь признания самопровозглашенной независимости края в нарушение резолюции 1244 ООН", — отметил Грушко.По его словам, "реакция Запада на косовские провокации — вялая и беспринципная"."И это только убеждает его (Курти. — Прим. ред.), что такая тактика в конечном итоге сработает", — заключил Грушко.В понедельник прокуратура самопровозглашенной республики Косово сообщила об обнаружении четвертого погибшего серба при столкновениях в минувшее воскресенье в селе Баньска. Косовский "министр внутренних дел" Джеляль Свечля заявил об обнаружении документов, указывающие на причастность зампредседателя "Сербского списка" Милана Радоичича к инциденту. Партия косовских сербов на это ответила требованием к Приштине провести расследование гибели участников столкновений.Траур по погибшим объявили 26-28 сентября в сербских районах Косово и Метохии и 27 сентября в центральной Сербии.Президент Сербии Александр Вучич заявил, что внешнее давление на Сербию и обострения в Косово и Метохии не вынудят Белград и жителей страны признать самопровозглашенную республику. Он подчеркнул, что во всем произошедшем в воскресенье виноват косовский "премьер" Альбин Курти. Сербский лидер добавил, что Белград при этом всегда готов разговаривать и решать проблемы путем диалога. По его словам, постоянный террор Приштины довел косовских сербов на севере края до открытых столкновений.Полиция самопровозглашенного Косово сообщала в ночь на понедельник о снижении накала в конфликте при сохранении напряженности на севере края. До этого силовики искали нападавших, которые, как сообщалось, обстреляли полицейских у села Баньска с применением ручных гранат и гранатометов. Двое сотрудников получили пулевые ранения, их госпитализировали в южной Косовска-Митровице, но один из них скончался.

https://ria.ru/20230927/kosovo-1898924063.html

https://ria.ru/20230926/kosovo-1898740824.html

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в мире, косово, сербия, альбин курти, александр грушко, александр вучич, оон, евросоюз, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)