Рейтинг@Mail.ru
В МИД заявили, что не видят шансов на стабилизацию ситуации вокруг Косово - РИА Новости, 28.09.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
05:24 28.09.2023 (обновлено: 07:42 28.09.2023)
https://ria.ru/20230928/kosovo-1899085271.html
В МИД заявили, что не видят шансов на стабилизацию ситуации вокруг Косово
В МИД заявили, что не видят шансов на стабилизацию ситуации вокруг Косово - РИА Новости, 28.09.2023
В МИД заявили, что не видят шансов на стабилизацию ситуации вокруг Косово
В России не видят перспектив долгосрочной стабилизации ситуации вокруг Косово из-за подстрекательства США и ЕС, заявил РИА Новости замглавы МИД Александр... РИА Новости, 28.09.2023
2023-09-28T05:24
2023-09-28T07:42
в мире
косово
сербия
альбин курти
александр грушко
александр вучич
оон
евросоюз
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/1e/1875155199_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_42e7d08c1f2265e7b9a5fc2431563290.jpg
МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. В России не видят перспектив долгосрочной стабилизации ситуации вокруг Косово из-за подстрекательства США и ЕС, заявил РИА Новости замглавы МИД Александр Грушко.&quot;Перспектив на долгосрочную стабилизацию не просматривается. Лидер Косово Курти путем поддержания напряжения на местах, действиями по выдавливанию сербов, рассчитывает на то, что его кураторы — Вашингтон и Брюссель — еще больше усилят прессинг на Белград, добиваясь признания самопровозглашенной независимости края в нарушение резолюции 1244 ООН&quot;, — отметил Грушко.По его словам, "реакция Запада на косовские провокации — вялая и беспринципная"."И это только убеждает его (Курти. — Прим. ред.), что такая тактика в конечном итоге сработает", — заключил Грушко.В понедельник прокуратура самопровозглашенной республики Косово сообщила об обнаружении четвертого погибшего серба при столкновениях в минувшее воскресенье в селе Баньска. Косовский "министр внутренних дел" Джеляль Свечля заявил об обнаружении документов, указывающие на причастность зампредседателя "Сербского списка" Милана Радоичича к инциденту. Партия косовских сербов на это ответила требованием к Приштине провести расследование гибели участников столкновений.Траур по погибшим объявили 26-28 сентября в сербских районах Косово и Метохии и 27 сентября в центральной Сербии.Президент Сербии Александр Вучич заявил, что внешнее давление на Сербию и обострения в Косово и Метохии не вынудят Белград и жителей страны признать самопровозглашенную республику. Он подчеркнул, что во всем произошедшем в воскресенье виноват косовский "премьер" Альбин Курти. Сербский лидер добавил, что Белград при этом всегда готов разговаривать и решать проблемы путем диалога. По его словам, постоянный террор Приштины довел косовских сербов на севере края до открытых столкновений.Полиция самопровозглашенного Косово сообщала в ночь на понедельник о снижении накала в конфликте при сохранении напряженности на севере края. До этого силовики искали нападавших, которые, как сообщалось, обстреляли полицейских у села Баньска с применением ручных гранат и гранатометов. Двое сотрудников получили пулевые ранения, их госпитализировали в южной Косовска-Митровице, но один из них скончался.
https://ria.ru/20230927/kosovo-1898924063.html
https://ria.ru/20230926/kosovo-1898740824.html
косово
сербия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/1e/1875155199_199:0:2930:2048_1920x0_80_0_0_266f3453a34818197042c305f01bf465.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, косово, сербия, альбин курти, александр грушко, александр вучич, оон, евросоюз, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
В мире, Косово, Сербия, Альбин Курти, Александр Грушко, Александр Вучич, ООН, Евросоюз, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
В МИД заявили, что не видят шансов на стабилизацию ситуации вокруг Косово

Грушко: Россия не видит шансов на стабилизацию вокруг Косово из-за США и ЕС

© AP Photo / Bojan SlavkovicНемецкие военнослужащие в составе миротворческой миссии KFOR охраняют муниципальное здание в городе Звечан на севере Косово
Немецкие военнослужащие в составе миротворческой миссии KFOR охраняют муниципальное здание в городе Звечан на севере Косово - РИА Новости, 1920, 28.09.2023
© AP Photo / Bojan Slavkovic
Немецкие военнослужащие в составе миротворческой миссии KFOR охраняют муниципальное здание в городе Звечан на севере Косово. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. В России не видят перспектив долгосрочной стабилизации ситуации вокруг Косово из-за подстрекательства США и ЕС, заявил РИА Новости замглавы МИД Александр Грушко.
«

"Перспектив на долгосрочную стабилизацию не просматривается. Лидер Косово Курти путем поддержания напряжения на местах, действиями по выдавливанию сербов, рассчитывает на то, что его кураторы — Вашингтон и Брюссель — еще больше усилят прессинг на Белград, добиваясь признания самопровозглашенной независимости края в нарушение резолюции 1244 ООН", — отметил Грушко.

По его словам, "реакция Запада на косовские провокации — вялая и беспринципная".
"И это только убеждает его (Курти. — Прим. ред.), что такая тактика в конечном итоге сработает", — заключил Грушко.
В понедельник прокуратура самопровозглашенной республики Косово сообщила об обнаружении четвертого погибшего серба при столкновениях в минувшее воскресенье в селе Баньска. Косовский "министр внутренних дел" Джеляль Свечля заявил об обнаружении документов, указывающие на причастность зампредседателя "Сербского списка" Милана Радоичича к инциденту. Партия косовских сербов на это ответила требованием к Приштине провести расследование гибели участников столкновений.
Члены миротворческой миссии НАТО в Косово установили контрольно-пропускной пункт на дороге, ведущей к монастырю Баньска - РИА Новости, 1920, 27.09.2023
Глава Минобороны Сербии разочаровался бездействием миссии НАТО в Косово
Вчера, 12:56
Траур по погибшим объявили 26-28 сентября в сербских районах Косово и Метохии и 27 сентября в центральной Сербии.
Президент Сербии Александр Вучич заявил, что внешнее давление на Сербию и обострения в Косово и Метохии не вынудят Белград и жителей страны признать самопровозглашенную республику. Он подчеркнул, что во всем произошедшем в воскресенье виноват косовский "премьер" Альбин Курти. Сербский лидер добавил, что Белград при этом всегда готов разговаривать и решать проблемы путем диалога. По его словам, постоянный террор Приштины довел косовских сербов на севере края до открытых столкновений.
Полиция самопровозглашенного Косово сообщала в ночь на понедельник о снижении накала в конфликте при сохранении напряженности на севере края. До этого силовики искали нападавших, которые, как сообщалось, обстреляли полицейских у села Баньска с применением ручных гранат и гранатометов. Двое сотрудников получили пулевые ранения, их госпитализировали в южной Косовска-Митровице, но один из них скончался.
Сотрудники косовской полиции охраняют дорогу возле деревни Баньска, северное Косово - РИА Новости, 1920, 26.09.2023
В Британии призвали увеличить численность KFOR из-за обострения в Косово
26 сентября, 15:01
 
В миреКосовоСербияАльбин КуртиАлександр ГрушкоАлександр ВучичООНЕвросоюзМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала