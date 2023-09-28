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Благотворительный "КисКвиз" по пристройству кошек пройдет в Москве - РИА Новости, 28.09.2023
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14:46 28.09.2023 (обновлено: 14:49 28.09.2023)
https://ria.ru/20230928/koshki-1899204017.html
Благотворительный "КисКвиз" по пристройству кошек пройдет в Москве
Благотворительный "КисКвиз" по пристройству кошек пройдет в Москве - РИА Новости, 28.09.2023
Благотворительный "КисКвиз" по пристройству кошек пройдет в Москве
Благотворительное интеллектуальное мероприятие по пристройству кошек, котов и котят из приютов "КисКвиз" пройдет в Москве 8 октября, его проведет... РИА Новости, 28.09.2023
2023-09-28T14:46
2023-09-28T14:49
москва
общество
бездомные животные
домашние животные
кошки
благотворительность
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МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. Благотворительное интеллектуальное мероприятие по пристройству кошек, котов и котят из приютов "КисКвиз" пройдет в Москве 8 октября, его проведет благотворительный фонд "Собаки, которые любят".В течение всего дня пройдут четыре сеанса интеллектуальных игр, где зарегистрированные участники проверят свою эрудицию, решая хитрые головоломки. Помимо развивающего квиза с задачками, участникам предложат подарить дом мягким пушистым друзьям из приютов.Для посещения мероприятия обязательна бесплатная регистрация, причем, как участникам квиза, так и обычным любителям животных. По ссылке нужно выбрать либо билет на квиз с указанием времени, либо билет "Знакомство с котиками". Детям также необходимо право на вход. Все участники квиза получат приятный сюрприз.Для того чтобы забрать питомца, нужен паспорт для договора о его ответственном содержании. Каждый новоиспеченный владелец, помимо хвостатого друга, получит полезные подарки от партнеров."Если у вас нет возможности взять кошку домой, вы можете помочь и другими способами. Приносите подарки — мы с радостью передадим их животным в приюты. Также весь день будет работать благотворительный маркет, где можно приобрести понравившееся изделие, и тем самым помочь", — говорится в пресс-релизе организаторов фестиваля.Мероприятие пойдет 8 октября 2023 года с 13:00 до 17:00 по адресу: Москва, улица Ткацкая, дом 5, строение 10, Студия LAMPA, зал "Эдисон".Все подробности о событии и его программе можно найти на официальных ресурсах Благотворительного фонда "Собаки, которые любят" и на странице в VK.
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москва, общество, бездомные животные, домашние животные, кошки, благотворительность
Москва, Общество, бездомные животные, домашние животные, кошки, Благотворительность

Благотворительный "КисКвиз" по пристройству кошек пройдет в Москве

© Благотворительный фестиваль "Собаки, которые любят"Благотворительное мероприятие "КисКвиз"
Благотворительное мероприятие КисКвиз
© Благотворительный фестиваль "Собаки, которые любят"
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. Благотворительное интеллектуальное мероприятие по пристройству кошек, котов и котят из приютов "КисКвиз" пройдет в Москве 8 октября, его проведет благотворительный фонд "Собаки, которые любят".
© Фото : Благотворительный фестиваль "Собаки, которые любят"Благотворительное мероприятие "КисКвиз"
Благотворительное мероприятие КисКвиз
Благотворительное мероприятие "КисКвиз"
© Фото : Благотворительный фестиваль "Собаки, которые любят"
1 из 4
© Фото : Благотворительный фестиваль "Собаки, которые любят"Благотворительное мероприятие "КисКвиз"
Благотворительное мероприятие КисКвиз
Благотворительное мероприятие "КисКвиз"
© Фото : Благотворительный фестиваль "Собаки, которые любят"
2 из 4
© Фото : Благотворительный фестиваль "Собаки, которые любят"Благотворительное мероприятие "КисКвиз"
Благотворительное мероприятие КисКвиз
Благотворительное мероприятие "КисКвиз"
© Фото : Благотворительный фестиваль "Собаки, которые любят"
3 из 4
© Фото : Благотворительный фестиваль "Собаки, которые любят"Благотворительное мероприятие "КисКвиз"
Благотворительное мероприятие КисКвиз
Благотворительное мероприятие "КисКвиз"
© Фото : Благотворительный фестиваль "Собаки, которые любят"
4 из 4
Благотворительное мероприятие "КисКвиз"
© Фото : Благотворительный фестиваль "Собаки, которые любят"
1 из 4
Благотворительное мероприятие "КисКвиз"
© Фото : Благотворительный фестиваль "Собаки, которые любят"
2 из 4
Благотворительное мероприятие "КисКвиз"
© Фото : Благотворительный фестиваль "Собаки, которые любят"
3 из 4
Благотворительное мероприятие "КисКвиз"
© Фото : Благотворительный фестиваль "Собаки, которые любят"
4 из 4
В течение всего дня пройдут четыре сеанса интеллектуальных игр, где зарегистрированные участники проверят свою эрудицию, решая хитрые головоломки. Помимо развивающего квиза с задачками, участникам предложат подарить дом мягким пушистым друзьям из приютов.
© Фото : Благотворительный фестиваль "Собаки, которые любят"Благотворительное мероприятие "КисКвиз"
Благотворительное мероприятие КисКвиз - РИА Новости, 1920, 28.09.2023
© Фото : Благотворительный фестиваль "Собаки, которые любят"
Благотворительное мероприятие "КисКвиз"
Для посещения мероприятия обязательна бесплатная регистрация, причем, как участникам квиза, так и обычным любителям животных. По ссылке нужно выбрать либо билет на квиз с указанием времени, либо билет "Знакомство с котиками". Детям также необходимо право на вход. Все участники квиза получат приятный сюрприз.
Для того чтобы забрать питомца, нужен паспорт для договора о его ответственном содержании. Каждый новоиспеченный владелец, помимо хвостатого друга, получит полезные подарки от партнеров.
© Фото : Благотворительный фестиваль "Собаки, которые любят"Благотворительное мероприятие "КисКвиз"
Благотворительное мероприятие КисКвиз - РИА Новости, 1920, 28.09.2023
© Фото : Благотворительный фестиваль "Собаки, которые любят"
Благотворительное мероприятие "КисКвиз"
"Если у вас нет возможности взять кошку домой, вы можете помочь и другими способами. Приносите подарки — мы с радостью передадим их животным в приюты. Также весь день будет работать благотворительный маркет, где можно приобрести понравившееся изделие, и тем самым помочь", — говорится в пресс-релизе организаторов фестиваля.
© Фото : Благотворительный фестиваль "Собаки, которые любят"Благотворительное мероприятие "КисКвиз"
Благотворительное мероприятие КисКвиз - РИА Новости, 1920, 28.09.2023
© Фото : Благотворительный фестиваль "Собаки, которые любят"
Благотворительное мероприятие "КисКвиз"
Мероприятие пойдет 8 октября 2023 года с 13:00 до 17:00 по адресу: Москва, улица Ткацкая, дом 5, строение 10, Студия LAMPA, зал "Эдисон".
Все подробности о событии и его программе можно найти на официальных ресурсах Благотворительного фонда "Собаки, которые любят" и на странице в VK.
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