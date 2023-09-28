https://ria.ru/20230928/koshki-1899204017.html

Благотворительный "КисКвиз" по пристройству кошек пройдет в Москве

Благотворительный "КисКвиз" по пристройству кошек пройдет в Москве - РИА Новости, 28.09.2023

Благотворительный "КисКвиз" по пристройству кошек пройдет в Москве

Благотворительное интеллектуальное мероприятие по пристройству кошек, котов и котят из приютов "КисКвиз" пройдет в Москве 8 октября, его проведет... РИА Новости, 28.09.2023

2023-09-28T14:46

2023-09-28T14:46

2023-09-28T14:49

москва

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благотворительность

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МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. Благотворительное интеллектуальное мероприятие по пристройству кошек, котов и котят из приютов "КисКвиз" пройдет в Москве 8 октября, его проведет благотворительный фонд "Собаки, которые любят".В течение всего дня пройдут четыре сеанса интеллектуальных игр, где зарегистрированные участники проверят свою эрудицию, решая хитрые головоломки. Помимо развивающего квиза с задачками, участникам предложат подарить дом мягким пушистым друзьям из приютов.Для посещения мероприятия обязательна бесплатная регистрация, причем, как участникам квиза, так и обычным любителям животных. По ссылке нужно выбрать либо билет на квиз с указанием времени, либо билет "Знакомство с котиками". Детям также необходимо право на вход. Все участники квиза получат приятный сюрприз.Для того чтобы забрать питомца, нужен паспорт для договора о его ответственном содержании. Каждый новоиспеченный владелец, помимо хвостатого друга, получит полезные подарки от партнеров."Если у вас нет возможности взять кошку домой, вы можете помочь и другими способами. Приносите подарки — мы с радостью передадим их животным в приюты. Также весь день будет работать благотворительный маркет, где можно приобрести понравившееся изделие, и тем самым помочь", — говорится в пресс-релизе организаторов фестиваля.Мероприятие пойдет 8 октября 2023 года с 13:00 до 17:00 по адресу: Москва, улица Ткацкая, дом 5, строение 10, Студия LAMPA, зал "Эдисон".Все подробности о событии и его программе можно найти на официальных ресурсах Благотворительного фонда "Собаки, которые любят" и на странице в VK.

https://ria.ru/20220208/pitomtsy-1771506500.html

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2023

Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

москва, общество, бездомные животные, домашние животные, кошки, благотворительность